https://uz.sputniknews.ru/20210508/18643831.html

В Узбекистане вступило в силу соглашение СНГ в области промышленности

В Узбекистане вступило в силу соглашение СНГ в области промышленности

Документом предусматривается взаимодействие сторон в сфере промышленности для решения организационно-правовых вопросов деятельности совета по промышленной... 08.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-08T15:08+0500

2021-05-08T15:08+0500

2021-05-08T15:08+0500

экономика

промышленность

саммит

снг

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В Узбекистане с 8 мая вступило в силу соглашение о сотрудничестве в области промышленности и создании совета по промышленной политике стран СНГ. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики."Восьмого мая 2021 года для Республики Узбекистан вступает в силу соглашение о сотрудничестве в области промышленности и создании совета по промышленной политике государств-участников СНГ", - информируется в релизе.Документ был подписан 30 мая 2012 года на заседании совета глав правительств СНГ в Ашхабаде. В апреле текущего года глава государства Шавкат Мирзиёев подписал постановление о присоединении страны к данному договору. Ответственным за реализацию соглашения назначено Министерство экономического развития и сокращения бедности Узбекистана.Во внешнеполитическом госоргане напомнили, что документом предусматривается взаимодействие сторон в сфере промышленности для решения организационно-правовых вопросов деятельности совета по промышленной политике государств-участников СНГ.В пресс-службе уточнили, что участие Узбекистана в данном соглашении поможет сформировать взаимовыгодные кооперационные связи между предприятиями отраслей промышленности, а также поспособствует расширению производственных цепочек через диверсификацию производства промышленной продукции.В декабре 2020 года Шавкат Мирзиёев в ходе выступая на онлайн-саммите СНГ предложил разработать комплексную программу промышленной кооперации стран Содружества. В частности, речь шла о создании совместных кластеров в сфере машиностроения, электротехнической отрасли, легкой и пищевой промышленности, фармацевтики. По словам лидера Узбекистана, презентовать эту программу можно было бы в рамках форума промышленной кооперации стран СНГ, который по плану должен пройти в Ташкенте в 2021 году.

https://uz.sputniknews.ru/20210412/uzbekistan-prisoedinilsya-k-soglasheniyu-sng-v-oblasti-promyshlennosti-18284858.html

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промышленность, саммит, снг