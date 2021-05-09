Общество
Президент: мы должны гордиться великим подвигом узбекского народа
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© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев поздравил ветеранов с Днем памяти и почестей и 76-й годовщиной Победы во Второй мировой войне
© Пресс-служба президента Узбекистана
Сегодня актуальнее, чем когда-либо, становится идея борьбы за мир на основе уроков, извлеченных из трагедий войны, подчеркнул Шават Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Глава государства поздравил ветеранов военных действий и народ Узбекистана с Днем памяти и почестей и 76-й годовщиной Победы во Второй мировой войне, передает пресс-служба президента.
Эту славную дату мы всегда отмечаем, испытывая одновременно чувства безмерной радости и безграничной скорби.
Вторая мировая война, напомнил президент, была самой большой и самой разрушительной войной в истории человечества. В ней участвовало 62 государства из 73 существовавших в то время в мире, это 80 процентов населения Земли. В боевых действиях, которые непосредственно велись на территории 40 стран Европы, Азии и Африки, принимали участие 110 миллионов мобилизованных, в результате войны погибло 70 миллионов человек.
Шавкат Мирзиёев отметил непревзойденные мужество и стойкость наших дедов и бабушек, сражавшихся в той войне и самоотверженно трудившихся в тылу. Их имена навсегда вписаны в историю человечества.
"Мы, живущие ныне благодарные потомки, всегда будем гордиться вами, нашими отважными отцами. В эти волнующие минуты все мы склоняем голову перед вашими заслугами в восстановлении и развитии страны после войны. Сколько бы лет и столетий ни прошло, наш народ всегда будет хранить в сердце память о вашей героической борьбе против фашизма, и этот подвиг во веки веков останется примером для молодежи", - сказал президент.
В начале 1941 года население Узбекистана составляло более 6,8 миллиона человек. Из них около 2 миллионов ушли на фронт. Более 500 тысяч из них героически погибли в боях.
Это не просто числа, подчеркнул Шавкат Мирзиёев, за ними стоят жизни наших матерей и бабушек, отважных и мужественных отцов, глубокая скорбь и горе в сердцах всего нашего народа. Никакие цифры, никакие слова не могут выразить эту боль и печаль.
В Узбекистан были эвакуированы более 1,5 миллиона престарелых, женщин и детей, пострадавших от войны. В их числе свыше 250 тысяч детей-сирот.
Отдельно отметил президент, что сегодня актуальнее, чем когда-либо, становится идея борьбы за мир на основе уроков, извлеченных из трагедий войны. В соответствии со своей стратегией Узбекистан привержен сохранению мира и стабильности, межнационального и межконфессионального согласия, дальнейшему укреплению государственной независимости.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев поздравил ветеранов с Днем памяти и почестей и 76-й годовщиной Победы во Второй мировой войне
Шавкат Мирзиёев поздравил ветеранов с Днем памяти и почестей и 76-й годовщиной Победы во Второй мировой войне
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент побеседовал с участниками праздника и ветеранами, собравшимися в студиях в Республике Каракалпакстан и областях, а также поприветствовал присутствовавших на мероприятии ветеранов войны и труда, пожелал им здоровья и долгих лет жизни. Ветераны прочитали дуа с пожеланиями мира стране и благополучия нашему народу.
Президент вместе с ветеранами просмотрел праздничный концерт.