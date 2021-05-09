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https://uz.sputniknews.ru/20210509/putin-my-vsegda-budem-pomnit-chto-eto-velichestvennyy-podvig-imenno-sovetskogo-naroda-18651849.html
Путин: мы всегда будем помнить, что это величественный подвиг именно советского народа
Путин: мы всегда будем помнить, что это величественный подвиг именно советского народа
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с годовщиной Победы. 09.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-09T12:40+0500
2021-05-09T12:40+0500
общество
день победы
9 мая — гордимся, помним, чтим
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с годовщиной Победы.История требует делать выводы, но, к сожалению, сегодня мы видим сборище недобитых карателей, попытки переписать историю, отметил Путин.При этом глава РФ заявил, что тем, кто "вновь замышляет агрессивные планы", нет оправдания и прощения. Россия будет твердо защищать свои национальные интересы и обеспечивать права российского народа.Президент России поздравил всех с Днем Победы. Победы колоссального, исторического значения для судеб всего мира, подчеркнув, что этот праздник был, есть и будет для России и российского народа священным.В эти минуты на Красной площади в Москве проходит Парад в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
https://uz.sputniknews.ru/20210508/18644191.html
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день победы, 9 мая — гордимся, помним, чтим, владимир путин

Путин: мы всегда будем помнить, что это величественный подвиг именно советского народа

12:40 09.05.2021
254
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкВетеран Великой Отечественной войны наблюдает за генеральной репетицией парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Ветеран Великой Отечественной войны наблюдает за генеральной репетицией парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2021
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с годовщиной Победы.
Война била по будущему, по молодым поколениям, а значит, по тем, кому так и не суждено было родиться.
Ежегодное послание президента РФ Федеральному Собранию - Sputnik Узбекистан
Владимир Путин
Президент Российской Федерации
История требует делать выводы, но, к сожалению, сегодня мы видим сборище недобитых карателей, попытки переписать историю, отметил Путин.
При этом глава РФ заявил, что тем, кто "вновь замышляет агрессивные планы", нет оправдания и прощения. Россия будет твердо защищать свои национальные интересы и обеспечивать права российского народа.
Как прошел парад Победы в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2021
Россия
В Москве состоялась генеральная репетиция парада Победы
Вчера, 15:48
1003
1
Президент России поздравил всех с Днем Победы. Победы колоссального, исторического значения для судеб всего мира, подчеркнув, что этот праздник был, есть и будет для России и российского народа священным.
В эти минуты на Красной площади в Москве проходит Парад в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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