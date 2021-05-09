https://uz.sputniknews.ru/20210509/skandal-v-fergane-na-plakate-v-chest-pobedy-poyavilis-nemetskie-soldaty-18656253.html

Фашизм не пройдет: бдительные жители Ферганы обнаружили немецких солдат на плакате к 9 Мая

Фашизм не пройдет: бдительные жители Ферганы обнаружили немецких солдат на плакате к 9 Мая

В администрации Ферганской области информацию проверили и подтвердили: на баннере в местном парке патриотов случайным образом оказались бойцы не советской, а... 09.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-09T19:15+0500

2021-05-09T19:15+0500

2021-05-09T20:04+0500

общество

день памяти и почестей

хокимият

фергана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/09/18656111_0:625:720:1030_1920x0_80_0_0_48be61fbb8ccea505d55598401f9632f.jpg

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. На праздничном плакате в Фергане, посвященном Победе советских солдат над фашистами жители заметили вопиющую ошибку. Оказалось, что под надписью "Будем помнить - нация будет жить" изображены немецкие солдаты.Возмущенные ферганцы обратились в областной хокимият. В администрации признали ошибку и приняли оперативные меры.Плакат, как выяснилось, был подготовлен работниками творческого объединения "Тасвирий ойина", а картинка была размещена ошибочно. Обнаружив неточность, баннер оперативно сняли и заменили другим, в отношении тех, кто недосмотрел за процессом его создания, обещают принять решительные меры, а в областной администрации извинились перед жителями и ветеранами за досадную ошибку. В отношении ответственных за подготовку плаката лиц примут меры, пообещали в администрации.Сегодня по всей стране и в том числе в Фергане с большой торжественностью отметили День памяти и почестей по случаю 76-й годовщины великой Победы над фашизмом. Мероприятия начались с большого военного парада перед "Парком патриотов". Затем главы регионов, руководители командования Восточного военного округа, региональных силовых структур, руководители областных управлений возложили венки к памятнику "Скорбящей матери" и почтили погибших минутой молчания. На территории" парка патриотов" гостям мероприятия были показаны театрализованные сцены, повествующие о Второй мировой войне, начиная с самых первых тяжелейших боев и заканчивая победным шествием в Берлине.На досадный инцидент с плакатом обратили внимание посетители парка, но в целом это не омрачило общего праздника. В администрации региона подчеркнули, что, как и во всем Узбекистане, в Ферганской области никогда не допустят умаления заслуг воинов, сражавшихся против фашизма. К героям Второй мировой в республике всегда будут относяться с уважением, прославляя их бессмертный подвиг.

https://uz.sputniknews.ru/20210509/tashkent-pomnit-na-volgogradskom-kladbische-pochtili-geroev-velikoy-otechestvennoy-18655219.html

https://uz.sputniknews.ru/20210509/spustya-goda-rustam-sagdullaev-vnov-spel-pesnyu-iz-kultovogo-filma-o-voyne-18655946.html

фергана

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

день памяти и почестей, хокимият, фергана