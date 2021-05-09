https://uz.sputniknews.ru/20210509/skandal-v-fergane-na-plakate-v-chest-pobedy-poyavilis-nemetskie-soldaty-18656253.html
Фашизм не пройдет: бдительные жители Ферганы обнаружили немецких солдат на плакате к 9 Мая
Фашизм не пройдет: бдительные жители Ферганы обнаружили немецких солдат на плакате к 9 Мая
В администрации Ферганской области информацию проверили и подтвердили: на баннере в местном парке патриотов случайным образом оказались бойцы не советской, а... 09.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-09T19:15+0500
2021-05-09T19:15+0500
2021-05-09T20:04+0500
общество
день памяти и почестей
хокимият
фергана
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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. На праздничном плакате в Фергане, посвященном Победе советских солдат над фашистами жители заметили вопиющую ошибку. Оказалось, что под надписью "Будем помнить - нация будет жить" изображены немецкие солдаты.Возмущенные ферганцы обратились в областной хокимият. В администрации признали ошибку и приняли оперативные меры.Плакат, как выяснилось, был подготовлен работниками творческого объединения "Тасвирий ойина", а картинка была размещена ошибочно. Обнаружив неточность, баннер оперативно сняли и заменили другим, в отношении тех, кто недосмотрел за процессом его создания, обещают принять решительные меры, а в областной администрации извинились перед жителями и ветеранами за досадную ошибку. В отношении ответственных за подготовку плаката лиц примут меры, пообещали в администрации.Сегодня по всей стране и в том числе в Фергане с большой торжественностью отметили День памяти и почестей по случаю 76-й годовщины великой Победы над фашизмом. Мероприятия начались с большого военного парада перед "Парком патриотов". Затем главы регионов, руководители командования Восточного военного округа, региональных силовых структур, руководители областных управлений возложили венки к памятнику "Скорбящей матери" и почтили погибших минутой молчания. На территории" парка патриотов" гостям мероприятия были показаны театрализованные сцены, повествующие о Второй мировой войне, начиная с самых первых тяжелейших боев и заканчивая победным шествием в Берлине.На досадный инцидент с плакатом обратили внимание посетители парка, но в целом это не омрачило общего праздника. В администрации региона подчеркнули, что, как и во всем Узбекистане, в Ферганской области никогда не допустят умаления заслуг воинов, сражавшихся против фашизма. К героям Второй мировой в республике всегда будут относяться с уважением, прославляя их бессмертный подвиг.
https://uz.sputniknews.ru/20210509/tashkent-pomnit-na-volgogradskom-kladbische-pochtili-geroev-velikoy-otechestvennoy-18655219.html
https://uz.sputniknews.ru/20210509/spustya-goda-rustam-sagdullaev-vnov-spel-pesnyu-iz-kultovogo-filma-o-voyne-18655946.html
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день памяти и почестей, хокимият, фергана
Фашизм не пройдет: бдительные жители Ферганы обнаружили немецких солдат на плакате к 9 Мая
19:15 09.05.2021 (обновлено: 20:04 09.05.2021)
В администрации Ферганской области информацию проверили и подтвердили: на баннере в местном парке патриотов случайным образом оказались бойцы не советской, а фашистской армии. Плакат срочно заменили — ведется проверка.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. На праздничном плакате в Фергане, посвященном Победе советских солдат над фашистами жители заметили вопиющую ошибку. Оказалось, что под надписью "Будем помнить - нация будет жить" изображены немецкие солдаты.
Возмущенные ферганцы обратились в областной хокимият. В администрации признали ошибку и приняли оперативные меры.
Плакат, как выяснилось, был подготовлен работниками творческого объединения "Тасвирий ойина", а картинка была размещена ошибочно.
Обнаружив неточность, баннер оперативно сняли и заменили другим, в отношении тех, кто недосмотрел за процессом его создания, обещают принять решительные меры, а в областной администрации извинились перед жителями и ветеранами за досадную ошибку.
В отношении ответственных за подготовку плаката лиц примут меры, пообещали в администрации.
Сегодня по всей стране и в том числе в Фергане с большой торжественностью отметили День памяти и почестей по случаю 76-й годовщины великой Победы над фашизмом. Мероприятия начались с большого военного парада перед "Парком патриотов". Затем главы регионов, руководители командования Восточного военного округа, региональных силовых структур, руководители областных управлений возложили венки к памятнику "Скорбящей матери" и почтили погибших минутой молчания.
На территории" парка патриотов" гостям мероприятия были показаны театрализованные сцены, повествующие о Второй мировой войне, начиная с самых первых тяжелейших боев и заканчивая победным шествием в Берлине.
На досадный инцидент с плакатом обратили внимание посетители парка, но в целом это не омрачило общего праздника. В администрации региона подчеркнули, что, как и во всем Узбекистане, в Ферганской области никогда не допустят умаления заслуг воинов, сражавшихся против фашизма. К героям Второй мировой в республике всегда будут относяться с уважением, прославляя их бессмертный подвиг.