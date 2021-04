https://uz.sputniknews.ru/20210423/ssha-ischet-mesto-dlya-novoy-voennoy-bazy-v-tsa--padet-li-vybor-na-uzbekistan-18473097.html

США ищут место для новой военной базы в ЦА — падет ли выбор на Узбекистан?

Вывод войск США и НАТО из Афганистана может привести к формированию нового террористического квазигосударства, ростом активности на этой базе международных... 23.04.2021, Sputnik Узбекистан

По данным The New York Times, Пентагон, американские разведывательные агентства и западные союзники обсуждают варианты переброски войск и ударной авиации из Афганистана в соседние Таджикистан, Казахстан и Узбекистан. С учетом тяжелого урока недавнего прошлого – создания "Исламского государства"* через три года после вывода американских войск из Ирака (решение президента США Барака Обамы в 2011-м).В США намерены предотвратить превращение Исламской республики в базу международных террористов, и сохранить возможности для оперативного нанесения авиаударов по афганским боевикам дронами, истребителями и бомбардировщиками. Делать это с авианосцев из Персидского залива не очень удобно (около 2000 км в один конец с учетом закрытого неба над Ираном), а обосноваться на "земле" в Центральной Азии – непросто. На условиях взаимной выгоды передислокация войск США и НАТО гипотетически возможна, ведь Североатлантический альянс около 20 лет развивает отношения с Таджикистаном, Казахстаном и Узбекистаном. Центрально-Азиатские республики с 1997 года состоят в Совете евроатлантического партнерства, но у каждой – своя специфика партнерства. На степень лояльности или "благонадежности" Таджикистана и Казахстана может повлиять членство в ОДКБ, а Узбекистан имеет негативный опыт событий в Андижане.Американский госсекретарь Энтони Блинкен 22 апреля побеседовал с министрами иностранных дел Узбекистана и Казахстана – Абдулазизом Камиловым и Мухтаром Тилеуберди, подтвердил поддержку Соединенными Штатами "суверенитета, территориальной целостности и независимости" республик. Глава МИД Таджикистана в этот день остался как бы в тени. Неспокойный ТаджикистанВозможно, Энтони Блинкен еще подтвердит поддержку США в беседе с министром иностранных дел РТ Сироджиддином Мухриддин. Республика Таджикистан имеет самую протяженную границу с Афганистаном. География обеспечивает минимальное подлетное время к вероятным районам боевого применения ВВС США и НАТО против афганских джихадистов, и она же снижает степень безопасности в гипотетической точке дислокации американских войск – возможны диверсионные рейды боевиков или воздушные удары посредством самодельных беспилотников.Таджикистан "неудобен" для гипотетического размещения там войск США из-за дислокации в республике 201-й российской военной базы, которая за год проводит около 100 учений. При этом окончательные выводы делать рано. Душанбе мог бы без особого вреда для ОДКБ разместить объекты логистической (тыловой) инфраструктуры Пентагона и НАТО. Подобным образом Россия помогала Соединенным Штатам в активной фазе военных операций США в Афганистане. Многое зависит от активности террористических группировок, выгодности условий, ясности целей, и качества многосторонних согласований – с учетом интересов соседних стран. Многовекторный КазахстанВ беседе 22 апреля с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел РК Мухтаром Тилеуберди американский госсекретарь Энтони Блинкен неслучайно выразил надежду на расширение двустороннего и регионального сотрудничества. Заметим, военное и военно-техническое сотрудничество Казахстана с США и НАТО активно развивается – наравне с союзными обязательствами республики в ОДКБ. Республика с 2014 года участвует в программе оперативной совместимости альянса, объединяющей две дюжины "избранных партнеров". К примеру, современные самолеты King Air B300ER Scorpion (с системами разведки, наблюдения и рекогносцировки (на сумму 128,1 млн долларов) Вашингтон продает не каждой стране.Казахстанская "многовекторность" позволяет даже в условиях пандемии и внешнеполитической турбулентности проводить на своих полигонах (в июле) очередные совместные маневры "Степной орёл" с участием войск США, Великобритании и Канады. Целью совместных учений является обучение казахстанских войск действиям по стандартам и в составе войск НАТО.Существенными "неудобствами" для Пентагона и НАТО на казахской территории могут оказаться элементы Объединенной системы ПВО СНГ, арендуемые Россией космодром Байконур и полигоны Минобороны РФ. И все же, для реализации проекта передислокации войск Пентагона и альянса возможностей и шансов у Казахстана объективно больше, чем у Таджикистана.Сильный УзбекистанВ свете информации The New York Times о центрально-азиатских устремлениях Пентагона, понятнее становится недавний визит в Ташкент делегации Пентагона во главе с заместителем начальника Управления стратегического планирования и политики Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) бригадным генералом Дюком Пираком. Стратеги такого уровня "просто поговорить" не прилетают. Активное и взаимовыгодное сотрудничество Москвы и Ташкента в военной и военно-технической сферах – важнейший фактор сохранения региональной стабильности и мощи национальной армии. США стремятся перехватить инициативу. Так, в беседе 22 апреля с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен не только подтвердил "поддержку США суверенитета, территориальной целостности и независимости Узбекистана", но и выразил надежду на "проведение первого диалога о стратегическом партнерстве в конце 2021 года".Ранее, в 2001-2005 годах ВВС США использовали узбекскую авиабазу Ханабад в 200 километрах от афганской границы. Там размещались около 1500 военнослужащих горной дивизии, истребители F-15 и F-16, транспортные самолеты. Узбекский Сенат выдворил войска Пентагона из Ханабада, заметив участие американцев в организации "революционных" событий в Андижане. Однако уникальная логистическая история может получить продолжение, если Пентагон сделает весомое (выгодное) предложение – концептуально (безопасность) и финансово (проект на миллиарды долларов).С выходом войск США и НАТО из Афганистана возрастает вероятность экспансии террористических группировок на север, продвижения "исламского эмирата" в страны Центральной Азии. В свете новых угроз Душанбе, Нур-Султан и Ташкент могут пойти на такое взаимодействие с Пентагоном и альянсом, которое сегодня кажется невероятным. При этом реакция – содействия или противодействия – Москвы во многом будет зависеть от условий "большой игры" (равновесия) в геополитическом треугольнике РФ – КНР – США.* – террористическая организация, запрещенная в РФ.

