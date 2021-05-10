https://uz.sputniknews.ru/20210510/blagodarnost-za-mir-v-uzbekistane-izdana-kniga-o-sozdanii-parka-pobedy-18661221.html

Благодарность за мир: в Узбекистане издана книга о создании Парка Победы

Благодарность за мир: в Узбекистане издана книга о создании Парка Победы

Книга повествует об истории, содержании и значении создания мемориального комплекса "Парка Победы". 10.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-10T15:58+0500

2021-05-10T15:58+0500

2021-05-10T15:58+0500

культура

день памяти и почестей

книга

презентация

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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член Академии наук Узбекистана Акмал Саидов написал книгу "Парк Победы: философия мужества и стойкости". Она издана на узбекском и русском языках и явилась своего рода подарком жителям страны к первой годовщине торжественного открытия мемориального комплекса "Парк Победы". Об этом сообщили в пресс-службе Национального центра по правам человека.Издание выпущено типографией ООО "KOLORPAK" совместно с издательством "Тасвир". Книга повествует об истории, содержании и значении создания мемориального комплекса "Парка Победы", созданного по задумке президента республики. Повествование подкреплено историческими документами, посвященными теме, а также стихотворными строками и произведениями изобразительного искусства.В приложении к изданию – список узбекистанцев-героев Советского Союза, кавалеров трех степеней ордена "Славы", генералов Второй мировой войны.Книгой будут обеспечены все информационно-ресурсные центры и библиотеки, органы самоуправления, высшие учебные заведения, лицеи, колледжи и школы, организации духовности и культуры, профсоюзы и другие организации.Напомним, в преддверии очередной годовщины Победы над фашистской Германией в Ташкенте выпустили книгу воспоминаний тех, чье детство выпало на суровые военные годы. В ней собраны мемуары детей-сирот, тех кто пережил блокаду или был узником концлагерей.Издание под названием "Маленькие свидетели войны" вышла тиражом в 1 тысячу экземпляров и предназначено для школ, библиотек и музеев страны.

https://uz.sputniknews.ru/20210509/mirziyoev-pochtil-pamyat-soldat-pavshix-za-pobedu-vo-vtoroy-mirovoy-voyne-18653799.html

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день памяти и почестей, книга, презентация, 9 мая — гордимся, помним, чтим