https://uz.sputniknews.ru/20210510/na-skolko-vyros-vvp-uzbekistana-za-pervye-tri-mesyatsa-goda---otvet-goskomstata-18659672.html

На сколько вырос ВВП Узбекистана за первые три месяца года - ответ Госкомстата

На сколько вырос ВВП Узбекистана за первые три месяца года - ответ Госкомстата

В январе-марте 2021 года рост ВВП замедлился на 3% против 4,6% за этот же период 2020 года и 6% - 2019 года. 10.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-10T13:05+0500

2021-05-10T13:05+0500

2021-05-10T13:05+0500

экономика

ввп

госкомстат

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В Госкомстат отчитался о состоянии ВВП Узбекистана за первые три месяца года. В период с января по март 2021 года валовой внутренний продукт республики составил 128 трлн 556,8 млрд сумов. Этот показатель на 3% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года."По итогам первого квартала 2021 года, в структуре произведенного ВВП валовая добавленная стоимость производства товаров составила 64 трлн 763,1 млрд сумов, сферы услуг – 52 трлн 002, 1 млрд сумов, а чистые налоги на продукты – 11 трлн 791,6 млрд сумов", - говорится в отчете Госкомстата.При расчете в долларах США по среднему обменному курсу за отчетный период номинальный ВВП сложился в сумме $12 млрд 236,4 млн (за январь-март 2020 года – $11 млрд 805,7 млн).В январе-марте 2021 года прирост ВВП замедлился до 3% против 4,6% в январе-марте 2020 года и 6% в январе-марте 2019 года.В первом квартале ВВП на душу населения в текущих ценах составил 3,7 млн сумов (или, в эквиваленте, – $353,4) и, по сравнению с январем-мартом 2020 года, увеличился на 1%.В конце марта Всемирный Банк повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году до 4,8 против 4,3 процента, которые он ожидал в январском докладе. Об этом говорится в новом прогнозе ВБ по динамике мировой экономики.По оценкам банка, в 2022 году рост ВВП Узбекистана ускорится до 5,5 против 4,5 процента, ожидавшихся в январе.

https://uz.sputniknews.ru/20210428/abr-ponizil-prognoz-rosta-vvp-uzbekistana-v-2021-godu-do-4-18535469.html

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