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На сколько вырос ВВП Узбекистана за первые три месяца года - ответ Госкомстата
На сколько вырос ВВП Узбекистана за первые три месяца года - ответ Госкомстата
В январе-марте 2021 года рост ВВП замедлился на 3% против 4,6% за этот же период 2020 года и 6% - 2019 года. 10.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-10T13:05+0500
2021-05-10T13:05+0500
экономика
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госкомстат
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В Госкомстат отчитался о состоянии ВВП Узбекистана за первые три месяца года. В период с января по март 2021 года валовой внутренний продукт республики составил 128 трлн 556,8 млрд сумов. Этот показатель на 3% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года."По итогам первого квартала 2021 года, в структуре произведенного ВВП валовая добавленная стоимость производства товаров составила 64 трлн 763,1 млрд сумов, сферы услуг – 52 трлн 002, 1 млрд сумов, а чистые налоги на продукты – 11 трлн 791,6 млрд сумов", - говорится в отчете Госкомстата.При расчете в долларах США по среднему обменному курсу за отчетный период номинальный ВВП сложился в сумме $12 млрд 236,4 млн (за январь-март 2020 года – $11 млрд 805,7 млн).В январе-марте 2021 года прирост ВВП замедлился до 3% против 4,6% в январе-марте 2020 года и 6% в январе-марте 2019 года.В первом квартале ВВП на душу населения в текущих ценах составил 3,7 млн сумов (или, в эквиваленте, – $353,4) и, по сравнению с январем-мартом 2020 года, увеличился на 1%.В конце марта Всемирный Банк повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году до 4,8 против 4,3 процента, которые он ожидал в январском докладе. Об этом говорится в новом прогнозе ВБ по динамике мировой экономики.По оценкам банка, в 2022 году рост ВВП Узбекистана ускорится до 5,5 против 4,5 процента, ожидавшихся в январе.
https://uz.sputniknews.ru/20210428/abr-ponizil-prognoz-rosta-vvp-uzbekistana-v-2021-godu-do-4-18535469.html
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ввп, госкомстат, узбекистан

На сколько вырос ВВП Узбекистана за первые три месяца года - ответ Госкомстата

13:05 10.05.2021
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© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДенежные купюры: евро и доллары
Денежные купюры: евро и доллары - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
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В январе-марте 2021 года рост ВВП замедлился на 3% против 4,6% за этот же период 2020 года и 6% - 2019 года.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В Госкомстат отчитался о состоянии ВВП Узбекистана за первые три месяца года. В период с января по март 2021 года валовой внутренний продукт республики составил 128 трлн 556,8 млрд сумов. Этот показатель на 3% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
"По итогам первого квартала 2021 года, в структуре произведенного ВВП валовая добавленная стоимость производства товаров составила 64 трлн 763,1 млрд сумов, сферы услуг – 52 трлн 002, 1 млрд сумов, а чистые налоги на продукты – 11 трлн 791,6 млрд сумов", - говорится в отчете Госкомстата.
При расчете в долларах США по среднему обменному курсу за отчетный период номинальный ВВП сложился в сумме $12 млрд 236,4 млн (за январь-март 2020 года – $11 млрд 805,7 млн).
Знак долларов - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2021
Экономика
АБР понизил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году до 4%
28 апреля, 15:13
1691
В январе-марте 2021 года прирост ВВП замедлился до 3% против 4,6% в январе-марте 2020 года и 6% в январе-марте 2019 года.
В первом квартале ВВП на душу населения в текущих ценах составил 3,7 млн сумов (или, в эквиваленте, – $353,4) и, по сравнению с январем-мартом 2020 года, увеличился на 1%.
В конце марта Всемирный Банк повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году до 4,8 против 4,3 процента, которые он ожидал в январском докладе. Об этом говорится в новом прогнозе ВБ по динамике мировой экономики.
По оценкам банка, в 2022 году рост ВВП Узбекистана ускорится до 5,5 против 4,5 процента, ожидавшихся в январе.
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