https://uz.sputniknews.ru/20210511/kakie-ulovki-ispolzuyut-moshenniki-i-kak-zaschitit-svoi-dengi---otvet-tsb-18681983.html

Какие уловки используют мошенники и как защитить свои деньги — ответ ЦБ

Какие уловки используют мошенники и как защитить свои деньги — ответ ЦБ

Специалисты рассказали, что делать, если ваш телефонный собеседник оказывает психологическое давление, торопит с принятием решения и тут же предлагает свою... 11.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-11T20:24+0500

2021-05-11T20:24+0500

2021-05-11T20:24+0500

общество

мошенничество

цб

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Центральном банке Узбекистана рассказали, какие схемы используют мошенники, чтобы завладеть деньгами на пластиковых картах узбекистанцев.По данным регулятора, мошенники в основном звонят на мобильный телефон и представляются сотрудником службы безопасности, службы поддержки клиентов или другого отдела какого-либо банка, платежной организации или оператора платежной системы.Они пытаются оказать психологическое давление, заявляя, что мобильное приложение клиента взломано, банковская карта заблокирована, что кто-то пытается незаконного снять деньги с карты и другое. Грозят потерей всех средств, если не предпринять немедленных действий. При этом тут же предлагают свою помощь, для которой нужно всего лишь назвать одноразовый SMS-код, отправленный на телефон.Это мошенник, если...В ЦБ отмечают, чтобы не попасть в ловушку, нужно помнить определенные приметы мошенников:Спокойствие и только спокойствиеПри малейшем подозрение специалисты банка советуют не впадать в панику и сохранять спокойствие. Ни в коем случае не давать позвонившему личную информацию, не сообщать SMS-коды, логин и пароль от мобильного приложения банка, операторов платежных систем и платежных организаций. Иначе мошенники получат доступ к вашим деньгам, предупреждают в банке.При требовании звонящего следовать его инструкциям, не торопитесь и проверьте состояние ваших средств в персональном кабинете на официальном веб-сайте или мобильном приложении вашего банка. Если услышите, что решение должно быть принято сию минуту, сообщите, что обратитесь в обслуживающий банк для выяснения ситуации.Если звонящий представляется сотрудником какой-либо организации, необходимо уточнить телефонный номер отдела по работе с обращениями граждан и проверить актуальность этих номеров на официальном сайте организации.Если вас назвали победителем розыгрыша, проверьте данные об этой акции в интернете. Не переводите деньги незнакомым лицам.Всем, кто столкнулся с подобными звонками в ЦБ советуют немедленно связаться с обслуживающим банком по телефону или в письменной форме и сообщить о случившемся. При этом необходимо сообщить подробную информацию о номере телефона звонившего, кем он себя представляет и какую информацию запрашивает, говорится в сообщении.

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мошенничество, цб, узбекистан