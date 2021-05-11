https://uz.sputniknews.ru/20210511/kakie-ulovki-ispolzuyut-moshenniki-i-kak-zaschitit-svoi-dengi---otvet-tsb-18681983.html
Какие уловки используют мошенники и как защитить свои деньги — ответ ЦБ
Какие уловки используют мошенники и как защитить свои деньги — ответ ЦБ
Специалисты рассказали, что делать, если ваш телефонный собеседник оказывает психологическое давление, торопит с принятием решения и тут же предлагает свою... 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-11T20:24+0500
2021-05-11T20:24+0500
2021-05-11T20:24+0500
общество
мошенничество
цб
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Центральном банке Узбекистана рассказали, какие схемы используют мошенники, чтобы завладеть деньгами на пластиковых картах узбекистанцев.По данным регулятора, мошенники в основном звонят на мобильный телефон и представляются сотрудником службы безопасности, службы поддержки клиентов или другого отдела какого-либо банка, платежной организации или оператора платежной системы.Они пытаются оказать психологическое давление, заявляя, что мобильное приложение клиента взломано, банковская карта заблокирована, что кто-то пытается незаконного снять деньги с карты и другое. Грозят потерей всех средств, если не предпринять немедленных действий. При этом тут же предлагают свою помощь, для которой нужно всего лишь назвать одноразовый SMS-код, отправленный на телефон.Это мошенник, если...В ЦБ отмечают, чтобы не попасть в ловушку, нужно помнить определенные приметы мошенников:Спокойствие и только спокойствиеПри малейшем подозрение специалисты банка советуют не впадать в панику и сохранять спокойствие. Ни в коем случае не давать позвонившему личную информацию, не сообщать SMS-коды, логин и пароль от мобильного приложения банка, операторов платежных систем и платежных организаций. Иначе мошенники получат доступ к вашим деньгам, предупреждают в банке.При требовании звонящего следовать его инструкциям, не торопитесь и проверьте состояние ваших средств в персональном кабинете на официальном веб-сайте или мобильном приложении вашего банка. Если услышите, что решение должно быть принято сию минуту, сообщите, что обратитесь в обслуживающий банк для выяснения ситуации.Если звонящий представляется сотрудником какой-либо организации, необходимо уточнить телефонный номер отдела по работе с обращениями граждан и проверить актуальность этих номеров на официальном сайте организации.Если вас назвали победителем розыгрыша, проверьте данные об этой акции в интернете. Не переводите деньги незнакомым лицам.Всем, кто столкнулся с подобными звонками в ЦБ советуют немедленно связаться с обслуживающим банком по телефону или в письменной форме и сообщить о случившемся. При этом необходимо сообщить подробную информацию о номере телефона звонившего, кем он себя представляет и какую информацию запрашивает, говорится в сообщении.
https://uz.sputniknews.ru/20210418/tsb-na-rynke-finansovyx-uslug-uzbekistana-poyavilis-moshenniki-18390517.html
https://uz.sputniknews.ru/20210416/mvd-uzbekistana-predupredilo-o-novom-vide-internet-moshennichestva-18371564.html
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мошенничество, цб, узбекистан
Какие уловки используют мошенники и как защитить свои деньги — ответ ЦБ
Специалисты рассказали, что делать, если ваш телефонный собеседник оказывает психологическое давление, торопит с принятием решения и тут же предлагает свою помощь в решении проблемы.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Центральном банке Узбекистана рассказали, какие схемы используют мошенники, чтобы завладеть деньгами на пластиковых картах узбекистанцев.
По данным
регулятора, мошенники в основном звонят на мобильный телефон и представляются сотрудником службы безопасности, службы поддержки клиентов или другого отдела какого-либо банка, платежной организации или оператора платежной системы.
Они пытаются оказать психологическое давление, заявляя, что мобильное приложение клиента взломано, банковская карта заблокирована, что кто-то пытается незаконного снять деньги с карты и другое. Грозят потерей всех средств, если не предпринять немедленных действий. При этом тут же предлагают свою помощь, для которой нужно всего лишь назвать одноразовый SMS-код, отправленный на телефон.
Это мошенник, если...
В ЦБ отмечают, чтобы не попасть в ловушку, нужно помнить определенные приметы мошенников:
звонки или SMS-сообщения поступают с неизвестных, скрытых и незнакомых номеров;
побуждение к немедленному решению, попытка запутать с использованием фраз “быстрее”, “сейчас”, “я объясню позже”, “мне нужно быстрее”;
лица, совершающие телефонные мошенничества, могут вести себя очень уверенно и оказывать давление или, наоборот, мягко и с помощью различных других методов убеждать клиента в своей правоте. В этом их главная цель - побудить клиента не сомневаться и принять поспешное решение, не оставляя возможности для размышлений;
на конкретные вопросы у звонящего нет четкого ответа или в его словах возникает путаница;
запрашивают паспортные данные, номер карты с указанием срока ее действия, отправленный проверочный код или другую личную информацию.
“Отправка различных интригующих сообщений типа “Вы выиграли конкурс”, предложение призов, выгодных тарифов, подарков, просьба доплатить за них, внести залог или перевести деньги другими способами – это один из признаков мошенничества, применяемого по телефону”, - предупреждает Центробанк.
Спокойствие и только спокойствие
При малейшем подозрение специалисты банка советуют не впадать в панику и сохранять спокойствие. Ни в коем случае не давать позвонившему личную информацию, не сообщать SMS-коды, логин и пароль от мобильного приложения банка, операторов платежных систем и платежных организаций. Иначе мошенники получат доступ к вашим деньгам, предупреждают в банке.
При требовании звонящего следовать его инструкциям, не торопитесь и проверьте состояние ваших средств в персональном кабинете на официальном веб-сайте или мобильном приложении вашего банка.
Если услышите, что решение должно быть принято сию минуту, сообщите, что обратитесь в обслуживающий банк для выяснения ситуации.
Если звонящий представляется сотрудником какой-либо организации, необходимо уточнить телефонный номер отдела по работе с обращениями граждан и проверить актуальность этих номеров на официальном сайте организации.
Если вас назвали победителем розыгрыша, проверьте данные об этой акции в интернете. Не переводите деньги незнакомым лицам.
Всем, кто столкнулся с подобными звонками в ЦБ советуют немедленно связаться с обслуживающим банком по телефону или в письменной форме и сообщить о случившемся. При этом необходимо сообщить подробную информацию о номере телефона звонившего, кем он себя представляет и какую информацию запрашивает, говорится в сообщении.