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https://uz.sputniknews.ru/20210511/mirziyoev-povysil-pensii-veteranam-vov-18682858.html
Мирзиёев повысил пенсии ветеранам ВОВ
Мирзиёев повысил пенсии ветеранам ВОВ
Узбекистан увеличивает минимальные пенсии ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и блокадникам... 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-11T21:22+0500
2021-05-11T21:22+0500
общество
ветераны
блокада ленинграда
указ
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Президент Узбекистана повысил минимальный размер пенсий, включая надбавки, ветеранам Великой Отечественной войны до 2,5 млн сумов (250 долларов).Согласно указу, опубликованному во вторник, новые расчеты начнут проводиться с 10 мая 2021 года. Вместе с ветеранами они коснутся бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и лиц, работавших в период блокады Ленинграда. Расходы, связанные с реализацией данных мер, возложены на внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов и республиканский бюджет.Министерству финансов совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами поручено в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из данного документа.До настоящего времени минимальный размер пенсии участников Великой Отечественной войны в Узбекистане составлял 800 тысяч сумов (80 долларов).Ранее в честь 76-й годовщины Победы над фашизмом Шавкат Мирзиёев поручил выплатить ветеранам по 12 миллионов сумов и выделить им путевки в санатории на основе их пожеланий. Кроме того, для ветеранов налажена постоянная патронажная служба с привлечением работников (на договорной основе) в целях обеспечения ухода за каждым из них, а также оказания медицинских и социальных услуг.Глава государства поручил провести в стране специальные встречи и культурно-просветительские вечера в строгом соблюдении карантинных требований.
https://uz.sputniknews.ru/20210508/patsany-esche-my-boyalis-ne-uspet-povoevat-veteran-o-frontovyx-glupostyax-i-pule-v-kotelke-18646820.html
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ветераны, блокада ленинграда, указ, шавкат мирзиёев, узбекистан

Мирзиёев повысил пенсии ветеранам ВОВ

21:22 11.05.2021
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© Sputnik / Рамиз БахтияровВетераны войны танцуют на празднике 9 мая в Ташкенте
Ветераны войны танцуют на празднике 9 мая в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Узбекистан увеличивает минимальные пенсии ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и блокадникам Ленинграда до 2,5 млн сумов.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Президент Узбекистана повысил минимальный размер пенсий, включая надбавки, ветеранам Великой Отечественной войны до 2,5 млн сумов (250 долларов).
Согласно указу, опубликованному во вторник, новые расчеты начнут проводиться с 10 мая 2021 года. Вместе с ветеранами они коснутся бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и лиц, работавших в период блокады Ленинграда.
Расходы, связанные с реализацией данных мер, возложены на внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов и республиканский бюджет.
Министерству финансов совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами поручено в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из данного документа.
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8 мая, 22:25
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До настоящего времени минимальный размер пенсии участников Великой Отечественной войны в Узбекистане составлял 800 тысяч сумов (80 долларов).
Ранее в честь 76-й годовщины Победы над фашизмом Шавкат Мирзиёев поручил выплатить ветеранам по 12 миллионов сумов и выделить им путевки в санатории на основе их пожеланий.
Кроме того, для ветеранов налажена постоянная патронажная служба с привлечением работников (на договорной основе) в целях обеспечения ухода за каждым из них, а также оказания медицинских и социальных услуг.
Глава государства поручил провести в стране специальные встречи и культурно-просветительские вечера в строгом соблюдении карантинных требований.
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