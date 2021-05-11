https://uz.sputniknews.ru/20210511/v-nukuse-postroyat-dvorets-iskusstv-karakalpakstana-18677411.html
В Нукусе построят Дворец искусств Каракалпакстана
В Нукусе построят Дворец искусств Каракалпакстана
Он призван развивать традиции местного и мирового классического искусства, театра, а также национального поп-арта. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-11T16:48+0500
2021-05-11T16:48+0500
2021-05-11T16:48+0500
культура
госпрограмма
искусство
культура
республика каракалпакстан
каракалпакстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Правительство утвердило программу развития культуры и искусства в Каракалпакстане в 2021-2024 годах.Сделано это в целях дальнейшего продвижения национальных ценностей и традиций каракалпакского народа.Документ предусматривает укрепление материально-технической базы культурных центров, в частности киностудии "Коракалпокфильм", а также создание "Дворца искусств Каракалпакстана при Министерстве культуры РУз". В его задачи будет входить развитие традиций местного и мирового классического искусства, театра, а также национального поп-арта.Для поддержки и поощрения талантов в области оперного искусства учреждается конкурс молодых оперных исполнителей "Молодежная весна" — мероприятие традиционно будет проходить раз в два года.Также документ предусматривает принятие практических мер по заключению меморандумов о сотрудничестве между театрами Каракалпакстана и России с целью обмена опытом.Планируется отправлять научных сотрудников Музея имени Савицкого в Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина (Москва) для повышения квалификации.Начиная с 2021/2022 учебного года, во всех образовательных учреждениях Каракалпакстана реализуется проект "Музыкальный перерыв" во время перемен между занятиями.
https://uz.sputniknews.ru/20210310/v-karakalpakstane-v-2021-godu-realizuyut-proekty-na-887-mln-dollarov-17597788.html
https://uz.sputniknews.ru/20210309/Kak-zaschitit-obekty-kulturnogo-naslediya-Uzbekistana-16157360.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
госпрограмма, искусство, культура, республика каракалпакстан, каракалпакстан, узбекистан
В Нукусе построят Дворец искусств Каракалпакстана
Он призван развивать традиции местного и мирового классического искусства, театра, а также национального поп-арта.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik.
Правительство утвердило программу
развития культуры и искусства в Каракалпакстане в 2021-2024 годах.
Сделано это в целях дальнейшего продвижения национальных ценностей и традиций каракалпакского народа.
Документ предусматривает укрепление материально-технической базы культурных центров, в частности киностудии "Коракалпокфильм", а также создание "Дворца искусств Каракалпакстана при Министерстве культуры РУз".
В его задачи будет входить развитие традиций местного и мирового классического искусства, театра, а также национального поп-арта.
Также будут регулярно проводиться "Дни каракалпакской культуры" для популяризации бахши, эпоса, танца, прикладного искусства и народных промыслов.
Для поддержки и поощрения талантов в области оперного искусства учреждается конкурс молодых оперных исполнителей "Молодежная весна" — мероприятие традиционно будет проходить раз в два года.
Также документ предусматривает принятие практических мер по заключению меморандумов о сотрудничестве между театрами Каракалпакстана и России с целью обмена опытом.
Планируется отправлять научных сотрудников Музея имени Савицкого в Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина (Москва) для повышения квалификации.
Начиная с 2021/2022 учебного года, во всех образовательных учреждениях Каракалпакстана реализуется проект "Музыкальный перерыв" во время перемен между занятиями.