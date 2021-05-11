https://uz.sputniknews.ru/20210511/v-ramazan-xayit-obschestvennyy-transport-v-stolitse-nachnet-kursirovat-s-400-utra-18678740.html
В Рамазан хайит общественный транспорт в столице начнет курсировать с 4.00 утра
В Рамазан хайит общественный транспорт в столице начнет курсировать с 4.00 утра
График работы городского транспорта с 13 по 16 мая определен в соответствии с приказом АО "Тошшахартрансхизмат". 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-11T17:51+0500
2021-05-11T17:51+0500
2021-05-11T17:55+0500
общество
рамазан хайит
расписание
общественный транспорт
транспорт
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Руководство компании АО "Тошшахартрансхизмат" опубликовало график движения общественного транспорта в дни, приуроченные к празднованию Рамазан хайита. В соответствии с обновленными данными, 13 мая часы работы маршрутов начнутся с 4.00 утра по субботнему расписанию.В остальные выходные дни: 14 мая - по воскресному, 15-го - по субботнему, 16-го - по воскресному графику.Ранее глава государства подписал документ, которым постановил отмечать Рамазан хайит 13 мая. Решение было принято на основании обращения Управления мусульман Узбекистана. К тому же 14 и 15 мая текущего года установлены дополнительными нерабочими днями, а 16 мая выпадает на воскресенье.
https://uz.sputniknews.ru/20210511/v-uzbekistane-utverjdeny-dopolnitelnye-nerabochie-dni-v-2021-godu-18668545.html
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рамазан хайит, расписание, общественный транспорт, транспорт
В Рамазан хайит общественный транспорт в столице начнет курсировать с 4.00 утра
17:51 11.05.2021 (обновлено: 17:55 11.05.2021)
График работы городского транспорта с 13 по 16 мая определен в соответствии с приказом АО "Тошшахартрансхизмат".
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik.
Руководство компании АО "Тошшахартрансхизмат" опубликовало
график движения общественного транспорта в дни, приуроченные к празднованию Рамазан хайита.
В соответствии с обновленными данными, 13 мая часы работы маршрутов начнутся с 4.00 утра по субботнему расписанию.
В остальные выходные дни: 14 мая - по воскресному, 15-го - по субботнему, 16-го - по воскресному графику.
Ранее глава государства подписал
документ, которым постановил отмечать Рамазан хайит 13 мая. Решение было принято на основании обращения Управления мусульман Узбекистана. К тому же 14 и 15 мая текущего года установлены дополнительными нерабочими днями, а 16 мая выпадает на воскресенье.