https://uz.sputniknews.ru/20210511/v-ramazan-xayit-obschestvennyy-transport-v-stolitse-nachnet-kursirovat-s-400-utra-18678740.html

В Рамазан хайит общественный транспорт в столице начнет курсировать с 4.00 утра

В Рамазан хайит общественный транспорт в столице начнет курсировать с 4.00 утра

График работы городского транспорта с 13 по 16 мая определен в соответствии с приказом АО "Тошшахартрансхизмат". 11.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-11T17:51+0500

2021-05-11T17:51+0500

2021-05-11T17:55+0500

общество

рамазан хайит

расписание

общественный транспорт

транспорт

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Руководство компании АО "Тошшахартрансхизмат" опубликовало график движения общественного транспорта в дни, приуроченные к празднованию Рамазан хайита. В соответствии с обновленными данными, 13 мая часы работы маршрутов начнутся с 4.00 утра по субботнему расписанию.В остальные выходные дни: 14 мая - по воскресному, 15-го - по субботнему, 16-го - по воскресному графику.Ранее глава государства подписал документ, которым постановил отмечать Рамазан хайит 13 мая. Решение было принято на основании обращения Управления мусульман Узбекистана. К тому же 14 и 15 мая текущего года установлены дополнительными нерабочими днями, а 16 мая выпадает на воскресенье.

https://uz.sputniknews.ru/20210511/v-uzbekistane-utverjdeny-dopolnitelnye-nerabochie-dni-v-2021-godu-18668545.html

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рамазан хайит, расписание, общественный транспорт, транспорт