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В Узбекистане утверждены дополнительные нерабочие дни в 2021 году
В Узбекистане утверждены дополнительные нерабочие дни в 2021 году
Соответствующий указ подписал президент республики Шавкат Мирзиёев. Теперь узбекистанцы будут отдыхать в текущем году на четыре дня больше. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-11T11:53+0500
2021-05-11T12:27+0500
общество
выходные
указ
праздничные дни
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев подписал указ, в соответствии с которым внесены изменения в документ от 3 декабря 2020 года "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2021 году".Количество дополнительных нерабочих дней увеличивается для активного отдыха населения в рамках Программы развития внутреннего туризма "Путешествуй по Узбекистану" и создания благоприятных условий.В этом году узбекистанцы смогут отдохнуть на четыре дня больше. Согласно УП, нерабочими днями для всех трудящихся являются 15 мая, 21-22 июля, 4 сентября.К тому же дополнительными нерабочими днями считаются 14 мая, 2-3 сентября, 31 декабря. Кроме того, по случаю празднования Курбан хайита переносится выходной день с субботы 17 июля на среду 21 июля, а также с субботы 24 июля на четверг 22 июля.Напомним: проект документа о внесении изменений в указ президента был опубликован Министерством труда Узбекистана в марте текущего года.
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выходные, указ, праздничные дни

В Узбекистане утверждены дополнительные нерабочие дни в 2021 году

11:53 11.05.2021 (обновлено: 12:27 11.05.2021)
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© СС0 / Unsplash / Ankush MindaВоздушные шары, иллюстративное фото
Воздушные шары, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2021
© СС0 / Unsplash / Ankush Minda
Соответствующий указ подписал президент республики Шавкат Мирзиёев. Теперь узбекистанцы будут отдыхать в текущем году на четыре дня больше.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев подписал указ, в соответствии с которым внесены изменения в документ от 3 декабря 2020 года "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2021 году".
Количество дополнительных нерабочих дней увеличивается для активного отдыха населения в рамках Программы развития внутреннего туризма "Путешествуй по Узбекистану" и создания благоприятных условий.
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В этом году узбекистанцы смогут отдохнуть на четыре дня больше. Согласно УП, нерабочими днями для всех трудящихся являются 15 мая, 21-22 июля, 4 сентября.
К тому же дополнительными нерабочими днями считаются 14 мая, 2-3 сентября, 31 декабря.
Кроме того, по случаю празднования Курбан хайита переносится выходной день с субботы 17 июля на среду 21 июля, а также с субботы 24 июля на четверг 22 июля.
Напомним: проект документа о внесении изменений в указ президента был опубликован Министерством труда Узбекистана в марте текущего года.
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