https://uz.sputniknews.ru/20210511/zapad-jdet-sudba-sssr-spaset-li-armiya-frantsiyu-18666358.html

Запад ждет судьба СССР. Спасет ли армия Францию?

Запад ждет судьба СССР. Спасет ли армия Францию?

Власти Франции резко отреагировали на второе открытое письмо военных, опубликованное в правом издании Valeurs Actuelles. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-11T11:05+0500

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Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен отметил, что анонимное обращение никак нельзя назвать смелым поступком.И действительно, если под первым посланием, опубликованным в апреле, стояли имена 20 отставных генералов, то новое письмо осталось неподписанным. Журнал утверждает, что его авторами являются уже не отставные, а действующие военнослужащие национальных вооруженных сил, которые выступили в поддержку своих старших товарищей и разделили их тревогу по поводу "распада Франции" и ее соскальзывания в "расовую войну".Нежелание военных раскрывать свои личности вполне понятно. Авторы первого послания оказались не просто под огнем жесткой критики, но и с перспективой дисциплинарного наказания и, возможно, уголовного преследования. Один из самых популярных в стране левых политиков Жан-Люк Меланшон обвинил генералов в "провокации с призывом к военному неповиновению" и даже в угрозе переворота.В последние годы российское общество при взгляде на Запад все чаще испытывает дежавю. И это неспроста, поскольку многие важнейшие процессы в Европе и за океаном поразительно, до боли напоминают те, что относительно недавно — три-четыре десятилетия назад — пережила наша собственная страна. Создается впечатление, что там вознамерились наступить на все грабли позднесоветского периода разом и не извлечь ни единого урока из чужого опыта, повлекшего в итоге крах гигантской и могущественной сверхдержавы.В политике западных стран ныне фантасмагорически смешиваются советские реалии времен застоя и одновременно перестройки. С одной стороны, идеологический детерминизм (только вместо коммунистического учения — самые передовые идеи левацкого либерализма), ограничение прав и свобод граждан, директивные методы управления. А с другой — целенаправленная поддержка государством самых деструктивных, раскалывающих нацию изнутри общественно-политических сил и концепций: от миграционной политики до надругательства над собственной историей и культурой.Все это французское дело с открытыми письмами отставных и действующих офицеров добавляет схожести текущих процессов на Западе с отечественными событиями конца 1980-х и начала 1990-х годов. Тогда в СССР тоже хватало людей, в том числе известных, уважаемых и влиятельных, которые пытались достучаться до несущейся к своей гибели системы и ее руководителей. Итог известен: СССР прекратил свое существование, а его гибель сопровождалась тяжелыми и часто кровавыми испытаниями для почти трехсот миллионов людей на шестой части суши.Схожесть методов борьбы за сохранение Советского Союза позволяет делать некоторые экстраполяции на французскую (и в целом западную) ситуацию.Главной причиной, по которой тридцать лет назад все усилия советских патриотов, в том числе высокопоставленных, оказались безрезультатными, стало то, что "контрольный пакет" власти и влияния в элитах — как союзной, так и республиканских — сосредоточили в своих руках люди, которым был выгоден именно такой ход событий. Можно спорить, получили ли эти силы в итоге именно то, к чему стремились, или реальность обманула их ожидания, но тогда — в 1980-х и начале 1990-х — они делали то, что делали, потому что видели в этом свой прямой интерес.Более того, тогдашние усилия многих крупных — и не очень крупных — советских деятелей, функционеров и военных по предотвращению грядущей катастрофы вышли на публичный уровень именно потому, что внутри системы по стандартным процедурам они уже ничего не могли изменить. Их общественно-политическую деятельность можно рассматривать как свидетельство, что внутри системы они к тому моменту уже потерпели сокрушительное поражение. А все, что происходило позже, было тем самым маханием кулаками после драки.Однако на самом деле обращение военных к властям и обществу посредством открытых писем отражают их тревогу и неготовность к радикальным мерам, а также попытку достучаться до государственного руководства в надежде, что оно все-таки увидит, насколько опасным путем ведет страну.Французские патриоты, в том числе военнослужащие — как и их советские предшественники, — слишком законопослушны, слишком растеряны и слишком разобщены, чтобы противостоять разрушительному цунами, накатывающему на их страну. Зато их противники не отличаются подобной щепетильностью и тонкой душевной организацией — и контролируют ключевые рычаги общественно-политической системы. Кстати, с Трампом и его сторонниками в Штатах получилась аналогичная ситуация.Чем закончились данные процессы в Советском Союзе, хорошо известно. Теперь миру предстоит увидеть, как с вызовом справятся Франция, Европа и Запад в целом.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210429/frantsuzam-prigrozili-voennym-perevorotom-oni-ne-ispugalis-18546782.html

https://uz.sputniknews.ru/20210407/dayte-porulit-lidery-es-zaxoteli-v-mirovoe-pravitelstvo-18192713.html

https://uz.sputniknews.ru/20210503/zapad-gotov-vernutsya-k-normalnoy-jizni-tolko-vozvraschatsya-nekuda-18599603.html

https://uz.sputniknews.ru/20210425/obschestvennoe-zdorove-o-texnologicheskoy-i-ideynoy-revolyutsii-18483117.html

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запад, военные, военнослужащие, армия, ссср, франция