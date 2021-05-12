Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Колумнисты
https://uz.sputniknews.ru/20210512/amerikantsam-ne-xvataet-deneg-na-benzin-vinovaty-russkie-18686896.html
Американцам не хватает денег на бензин: виноваты русские
Американцам не хватает денег на бензин: виноваты русские
Вы будете смеяться, но в Америке опять нашли русских хакеров. На этот раз они якобы остановили нефтепровод Colonial Pipeline, протянувшийся из Техаса до... 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T10:56+0500
2021-05-12T10:56+0500
колумнисты
хакер
нефть
москва
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0c/18686859_0:114:2200:1352_1920x0_80_0_0_da8c175aa6aa6690fbabf0eb08a1284d.jpg
По данным, которые неназванные источники из ФБР слили в Associated Press, некая вредоносная компьютерная программа вынудила владельцев Colonial Pipeline остановить прокачку нефти. Сейчас, предположительно, хакеры торгуются насчет выкупа с руководством компании. Последние три дня нефтепровод фактически не работает, отчего бензин дорожает и будет дорожать еще.Партийный телеканал Демпартии CNN растиражировал версию, согласно которой кибератаку осуществили хакеры из группировки Darkside, а эта группировка связана — ну да, вы угадали — конечно же, с русскими.Доказательства? Ну а как же. Darkside в переводе значит "темная сторона", а кто обитает на темной стороне демократического мира? Конечно, русские. У Darkside есть свой официальный сайт и контакты, по которым с ними сегодня пытаются связаться американские журналисты. Что же это за хакеры, спросите вы, у которых есть свой сайт и контакты? Ну, наверное, это загадочная русская душа.Главное же, бронебойное просто "доказательство" — то, что "темные хакеры" не работали на постсоветском пространстве. По этой логике, если какой-нибудь хакер не взламывает люксембургскую, к примеру, компанию, значит, он точно проживает в Люксембурге. Увы, американские партнеры давно не утруждают себя правдоподобным обоснованием своих измышлений.Сегодня галлон подорожал до трех с половиной — четырех долларов. В штате Калифорния цена за галлон уверенно стремится к пяти долларам. Это значит, что литр бензина рядовому калифорнийцу обходится более чем в сто рублей.Непонятки с Colonial Pipeline (даже не важно, что там произошло) станут прекрасным оправданием для дальнейшего бурного роста цен на топливо. Нетрудно предсказать, к чему он приведет. Удорожание переездов, перевозок, рост цен практически на все — от авиабилетов до продуктов. Короче, инфляция, которую раньше американцы пытались загонять в акции и недвижимость, даст себя знать уже по всем пунктам.Пикантность в том, что этот кризис — сугубо рукотворного происхождения. Едва въехав в Белый дом, Байден ограничил добычу сланцевой нефти, закрыл проект нефтепровода Keystone XL, пообещал инвестировать в зеленую энергетику. Все это не позволило восстановить добычу на докоронавирусном уровне.Планы по уничтожению русских нефтяников путем обвала цен на черное золото не удались. В цивилизованных странах есть разнообразные финансовые инструменты для торможения цен на топливо. Россия, например, многие годы успешно использует демпферный механизм. Сегодня страна вправе гордиться одной из самых низких цен на топливо в мире.Однако в прогрессивных Штатах предпочитают воплощать мечты Греты Тунберг: американцы сидят по домам, потому что им не на что купить бензин, не летают в отпуск, потому что билет на самолет обойдется в целое состояние, и выращивают зелень на подоконнике, потому что еда стала стоить бешеных денег.Именно такую зеленую повестку изо всех сил лоббирует верхушка Демпартии. Год назад, когда нефть упала до исторического минимума, звезда левых младодемократов Александрия Окасио-Кортес написала в своем твиттере: "Вы любите это, абсолютно. Наша нефтянка находится в структурном упадке…"Как раз в тот момент люди в добывающей промышленности массово лишались работы, разорялись большие и маленькие компании, и вскоре конгрессвумен вынуждена была этот твит удалить. Но интернет все помнит: уничтожение американской нефтянки — это и есть заветная цель олигархов, спонсирующих Демпартию.Сразу же после кибератаки на Colonial Pipeline биржевые аналитики посоветовали клиентам покупать акции интернет-гигантов, специализирующихся на кибербезопасности. Американским олигархам, владеющим цифровыми корпорациями, выгодно разорять американских нефтяников. То, что заодно разоряются миллионы простых граждан, — так это "сопутствующий ущерб" корпоративной экономической войны. "Цифровики" против добывающей промышленности, электрокары против бензиновых двигателей, производители соевого мяса против животноводства. Театром военных действий стала территория США, ну а валить все беды простых американцев Вашингтон будет на русских.Конечно, откровенная клевета — не лучший пролог к переговорам между президентом России и хозяином Белого дома. Зато ее можно попытаться использовать для давления. "У нас будет разговор, я планирую встречу с президентом Путиным, — заявил вчера Джо Байден. — Пока наши спецслужбы не нашли доказательств причастности России (к кибератаке на Colonial Pipeline), однако есть доказательства того, что программа-вымогатель находится в России. Им (русским) придется ответить…""Русские хакеры" давно превратились в мем, который американские власти вытаскивают всякий раз, когда у них что-то идет не так. В чем только не обвиняли коварных русских программистов! И взлом компьютеров Демпартии, и бесконечное вмешательство в выборы, и сбои в компьютерных сетях американских госучреждений в декабре прошлого года, и вот теперь — дорогой бензин. Ни разу за все эти годы общественности так и не было предъявлено ни одного реального хакера. Ни разу не было представлено никаких доказательств.Некоторые из этих атак выглядели как полноценная военная диверсия. Взять, например, деятельность компьютерного вируса Stuxnet, подвергшего критической угрозе инфраструктуру Ирана.Россия постоянно предлагает Штатам наладить работу по обеспечению международной кибербезопасности. Однако всякий раз американцы отказываются — ведь иначе им тоже придется играть по правилам. Куда как проще валить упадок страны и разорение граждан на вездесущих русских хакеров.Источник: РИА Новости
https://uz.sputniknews.ru/20210309/SShA-obrushat-na-Rossiyu-nevidimoe-vozmezdie-16153969.html
https://uz.sputniknews.ru/20210406/the-national-interest-ssha-gotovyatsya-k-tretey-mirovoy-voyne-18187111.html
https://uz.sputniknews.ru/20200730/14658446.html
https://uz.sputniknews.ru/20181121/Khandruev-ne-ischite-v-tekhnicheskikh-ili-politicheskikh-problemakh-khakerskuyu-ataku-10036783.html
сша
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Виктория Никифорова
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg
Виктория Никифорова
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0c/18686859_124:0:2076:1464_1920x0_80_0_0_a3fa4a8742c31fce09590656103990dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
хакер, нефть, москва, сша

Американцам не хватает денег на бензин: виноваты русские

10:56 12.05.2021
552
© REUTERS / COLONIAL PIPELINEТопливные резервуары компании Colonial Pipeline в аэропорту города Шарлотт, США
Топливные резервуары компании Colonial Pipeline в аэропорту города Шарлотт, США - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2021
© REUTERS / COLONIAL PIPELINE
Виктория Никифорова - Sputnik Узбекистан
Виктория Никифорова
Все материалы
Вы будете смеяться, но в Америке опять нашли русских хакеров. На этот раз они якобы остановили нефтепровод Colonial Pipeline, протянувшийся из Техаса до Нью-Йорка и прокачивающий больше 2,5 миллиона баррелей в день.
По данным, которые неназванные источники из ФБР слили в Associated Press, некая вредоносная компьютерная программа вынудила владельцев Colonial Pipeline остановить прокачку нефти.
Сейчас, предположительно, хакеры торгуются насчет выкупа с руководством компании. Последние три дня нефтепровод фактически не работает, отчего бензин дорожает и будет дорожать еще.
Партийный телеканал Демпартии CNN растиражировал версию, согласно которой кибератаку осуществили хакеры из группировки Darkside, а эта группировка связана — ну да, вы угадали — конечно же, с русскими.
Доказательства? Ну а как же. Darkside в переводе значит "темная сторона", а кто обитает на темной стороне демократического мира? Конечно, русские.
A man types on a computer keyboard - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
Россия
США обрушат на Россию невидимое возмездие
9 марта, 10:37
283
У Darkside есть свой официальный сайт и контакты, по которым с ними сегодня пытаются связаться американские журналисты. Что же это за хакеры, спросите вы, у которых есть свой сайт и контакты? Ну, наверное, это загадочная русская душа.
Главное же, бронебойное просто "доказательство" — то, что "темные хакеры" не работали на постсоветском пространстве. По этой логике, если какой-нибудь хакер не взламывает люксембургскую, к примеру, компанию, значит, он точно проживает в Люксембурге. Увы, американские партнеры давно не утруждают себя правдоподобным обоснованием своих измышлений.
На самом деле сказки про хакеров призваны оправдать невеселые экономические реалии байденовской эры. Дело в том, что при президенте Трампе бензин в среднем по стране стоил по два доллара за галлон (примерно по полдоллара за литр).
Сегодня галлон подорожал до трех с половиной — четырех долларов. В штате Калифорния цена за галлон уверенно стремится к пяти долларам. Это значит, что литр бензина рядовому калифорнийцу обходится более чем в сто рублей.
Непонятки с Colonial Pipeline (даже не важно, что там произошло) станут прекрасным оправданием для дальнейшего бурного роста цен на топливо.
Нетрудно предсказать, к чему он приведет. Удорожание переездов, перевозок, рост цен практически на все — от авиабилетов до продуктов. Короче, инфляция, которую раньше американцы пытались загонять в акции и недвижимость, даст себя знать уже по всем пунктам.
Американские солдаты - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
В мире
The National Interest: США готовятся к третьей мировой войне
6 апреля, 18:42
518
Пикантность в том, что этот кризис — сугубо рукотворного происхождения. Едва въехав в Белый дом, Байден ограничил добычу сланцевой нефти, закрыл проект нефтепровода Keystone XL, пообещал инвестировать в зеленую энергетику. Все это не позволило восстановить добычу на докоронавирусном уровне.
Планы по уничтожению русских нефтяников путем обвала цен на черное золото не удались.
Вопреки плану, в 2020-м самоуничтожились только американские сланцевики. Сейчас, после пика пандемии, спрос на топливо растет, наступает летний сезон массовых поездок по стране, а обеспечивать спрос будет нечем. Неудивительно, что цены на бензин взлетают до небес.
В цивилизованных странах есть разнообразные финансовые инструменты для торможения цен на топливо. Россия, например, многие годы успешно использует демпферный механизм. Сегодня страна вправе гордиться одной из самых низких цен на топливо в мире.
Однако в прогрессивных Штатах предпочитают воплощать мечты Греты Тунберг: американцы сидят по домам, потому что им не на что купить бензин, не летают в отпуск, потому что билет на самолет обойдется в целое состояние, и выращивают зелень на подоконнике, потому что еда стала стоить бешеных денег.
Именно такую зеленую повестку изо всех сил лоббирует верхушка Демпартии. Год назад, когда нефть упала до исторического минимума, звезда левых младодемократов Александрия Окасио-Кортес написала в своем твиттере: "Вы любите это, абсолютно. Наша нефтянка находится в структурном упадке…"
Нефтяная качалка - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2020
Колумнисты
"Эра приближается к концу": эксперты обещают большой нефтяной шок
30 июля 2020, 12:36
4082
Как раз в тот момент люди в добывающей промышленности массово лишались работы, разорялись большие и маленькие компании, и вскоре конгрессвумен вынуждена была этот твит удалить. Но интернет все помнит: уничтожение американской нефтянки — это и есть заветная цель олигархов, спонсирующих Демпартию.
Сразу же после кибератаки на Colonial Pipeline биржевые аналитики посоветовали клиентам покупать акции интернет-гигантов, специализирующихся на кибербезопасности.
Бывший CEO одного из таких гигантов — Эрик Шмидт из Google — сегодня является натуральным серым кардиналом Белого дома, продвигая своих протеже на все более или менее заметные должности.
Американским олигархам, владеющим цифровыми корпорациями, выгодно разорять американских нефтяников. То, что заодно разоряются миллионы простых граждан, — так это "сопутствующий ущерб" корпоративной экономической войны.
"Цифровики" против добывающей промышленности, электрокары против бензиновых двигателей, производители соевого мяса против животноводства. Театром военных действий стала территория США, ну а валить все беды простых американцев Вашингтон будет на русских.
Конечно, откровенная клевета — не лучший пролог к переговорам между президентом России и хозяином Белого дома.
Зато ее можно попытаться использовать для давления. "У нас будет разговор, я планирую встречу с президентом Путиным, — заявил вчера Джо Байден. — Пока наши спецслужбы не нашли доказательств причастности России (к кибератаке на Colonial Pipeline), однако есть доказательства того, что программа-вымогатель находится в России. Им (русским) придется ответить…"
Александр Хандруев, профессор РАНХиГС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.11.2018
Хандруев: не ищите в технических или политических проблемах хакерскую атаку
21 ноября 2018, 21:14
49
"Русские хакеры" давно превратились в мем, который американские власти вытаскивают всякий раз, когда у них что-то идет не так. В чем только не обвиняли коварных русских программистов!
И взлом компьютеров Демпартии, и бесконечное вмешательство в выборы, и сбои в компьютерных сетях американских госучреждений в декабре прошлого года, и вот теперь — дорогой бензин. Ни разу за все эти годы общественности так и не было предъявлено ни одного реального хакера. Ни разу не было представлено никаких доказательств.
Между тем именно в эти годы США стали абсолютным мировым лидером по компьютерной преступности. Американцы — авторы самых известных кибератак за последние десятилетия.
Некоторые из этих атак выглядели как полноценная военная диверсия. Взять, например, деятельность компьютерного вируса Stuxnet, подвергшего критической угрозе инфраструктуру Ирана.
Россия постоянно предлагает Штатам наладить работу по обеспечению международной кибербезопасности. Однако всякий раз американцы отказываются — ведь иначе им тоже придется играть по правилам. Куда как проще валить упадок страны и разорение граждан на вездесущих русских хакеров.
Источник: РИА Новости
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:11В Узбекистане просят снизить максимальную скорость транспорта в городах
12:55Узбекистан поддержит кредитами одну из самых перспективных сфер экономики
12:27Иностранец "съел" почти полкило наркотиков и попытался попасть в Узбекистан
12:19Узбекистан поприветствовал перемирие в Афганистане в связи с праздником Ид аль-Фитр
11:53В Ташкенте появилась книга соболезнований семьям погибших при стрельбе в Казани
11:25Заведующая зангиатинским детсадом присвоила почти миллиард сумов
11:20Узбекский как иностранный: МНО объяснило, почему изменится методика преподавания госязыка
11:15Европейцам начали делать прививки от COVID в замке Дракулы
10:56Американцам не хватает денег на бензин: виноваты русские
10:42Сеть IT-техникумов свяжет весь Узбекистан
10:24Украинская земля уже на пути в Евросоюз!
09:59Как прежде уже не будет: РФ выходит из главного военного договора с Западом
09:28Стало известно время праздничного намаза в разных регионах Узбекистана
09:00Ташкент и Пекин хотят ускорить строительство железной дороги через Кыргызстан
08:28Мирзиёев выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в казанской школе
Вчера"Спутник V" спасает Европу и ООН
ВчераМирзиёев повысил пенсии ветеранам ВОВ
ВчераНайдет ли Пентагон себе место в Центральной Азии после ухода из Афганистана?
ВчераКакие уловки используют мошенники и как защитить свои деньги — ответ ЦБ
ВчераВласти Бишкека закупят 350 экологичных автобусов из Узбекистана