https://uz.sputniknews.ru/20210512/v-tashkente-poyavilas-kniga-soboleznovaniy-semyam-pogibshix-pri-strelbe-v-kazani-18688755.html

В Ташкенте появилась книга соболезнований семьям погибших при стрельбе в Казани

В Ташкенте появилась книга соболезнований семьям погибших при стрельбе в Казани

Трагедия произошла в казанской гимназии 11 мая. Погибли девять человек: семеро детей и две учительницы, еще 21 человек ранен. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан

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соболезнования

общество

казань

ташкент

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В здании представительства Татарстана в Узбекистане появилась книга соболезнований семьям погибших при стрельбе в школе Казани.Оставить свои соболезнования и возложить цветы могут все желающие по адресу: Ташкент, Яккасарайский район, улица Васита Вахидова, 30а.Запись в книге соболезнований в связи с трагедией в Казани оставил посол Российской Федерации в Узбекистане Олег Мальгинов.Выразить соболезнования приходят и простые граждане. С раннего утра неравнодушные жители Ташкента несут цветы и игрушки к посольству России в Узбекистане и представительству Татарстана в республике в память о погибших при стрельбе в казанской школе.Стрельба произошла в казанской гимназии №175 во вторник, 11 мая. По данным властей Татарстана, погибли девять человек: семеро детей и две учительницы, еще 21 человек ранен. Глава региона Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша.Следственное управление СК по Татарстану возбудило уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".Представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко позднее сообщила журналистам, что подозреваемый Ильназ Галявиев при входе в образовательное учреждение взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину. Он заявил, что "глубоко потрясен и опечален". В Узбекистане решительно осуждают этот чудовищный акт насилия, которому нет и не может быть никакого оправдания, отметил узбекский лидер.В Татарстане 12 мая объявлено днем траура по жертвам трагедии.Сегодня же состоятся похороны погибших.

https://uz.sputniknews.ru/20210511/tragediya-v-kazani-xronologiya-sobytiy-reaktsiya-vlastey-i-dannye-o-strelke-18672593.html

https://uz.sputniknews.ru/20210512/mirziyoev-vyrazil-soboleznovaniya-putinu-v-svyazi-s-tragediey-v-kazanskoy-shkole--18684275.html

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соболезнования, казань, ташкент