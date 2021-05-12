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https://uz.sputniknews.ru/20210512/v-tashkente-poyavilas-kniga-soboleznovaniy-semyam-pogibshix-pri-strelbe-v-kazani-18688755.html
В Ташкенте появилась книга соболезнований семьям погибших при стрельбе в Казани
В Ташкенте появилась книга соболезнований семьям погибших при стрельбе в Казани
Трагедия произошла в казанской гимназии 11 мая. Погибли девять человек: семеро детей и две учительницы, еще 21 человек ранен. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T11:53+0500
2021-05-12T13:06+0500
соболезнования
общество
казань
ташкент
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В здании представительства Татарстана в Узбекистане появилась книга соболезнований семьям погибших при стрельбе в школе Казани.Оставить свои соболезнования и возложить цветы могут все желающие по адресу: Ташкент, Яккасарайский район, улица Васита Вахидова, 30а.Запись в книге соболезнований в связи с трагедией в Казани оставил посол Российской Федерации в Узбекистане Олег Мальгинов.Выразить соболезнования приходят и простые граждане. С раннего утра неравнодушные жители Ташкента несут цветы и игрушки к посольству России в Узбекистане и представительству Татарстана в республике в память о погибших при стрельбе в казанской школе.Стрельба произошла в казанской гимназии №175 во вторник, 11 мая. По данным властей Татарстана, погибли девять человек: семеро детей и две учительницы, еще 21 человек ранен. Глава региона Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша.Следственное управление СК по Татарстану возбудило уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".Представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко позднее сообщила журналистам, что подозреваемый Ильназ Галявиев при входе в образовательное учреждение взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину. Он заявил, что "глубоко потрясен и опечален". В Узбекистане решительно осуждают этот чудовищный акт насилия, которому нет и не может быть никакого оправдания, отметил узбекский лидер.В Татарстане 12 мая объявлено днем траура по жертвам трагедии.Сегодня же состоятся похороны погибших.
https://uz.sputniknews.ru/20210511/tragediya-v-kazani-xronologiya-sobytiy-reaktsiya-vlastey-i-dannye-o-strelke-18672593.html
https://uz.sputniknews.ru/20210512/mirziyoev-vyrazil-soboleznovaniya-putinu-v-svyazi-s-tragediey-v-kazanskoy-shkole--18684275.html
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соболезнования, казань, ташкент

В Ташкенте появилась книга соболезнований семьям погибших при стрельбе в Казани

11:53 12.05.2021 (обновлено: 13:06 12.05.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровМемориал в память о жертвах стрельбы в школе Казани
Мемориал в память о жертвах стрельбы в школе Казани - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Трагедия произошла в казанской гимназии 11 мая. Погибли девять человек: семеро детей и две учительницы, еще 21 человек ранен.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В здании представительства Татарстана в Узбекистане появилась книга соболезнований семьям погибших при стрельбе в школе Казани.
Оставить свои соболезнования и возложить цветы могут все желающие по адресу: Ташкент, Яккасарайский район, улица Васита Вахидова, 30а.
© Sputnik / Рамиз БахтияровВ здании представительства Татарстана в Узбекистане появилась книга соболезнований семьям погибших при стрельбе в казанской школе
В здании представительства Татарстана в Узбекистане появилась книга соболезнований семьям погибших при стрельбе в казанской школе - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2021
В здании представительства Татарстана в Узбекистане появилась книга соболезнований семьям погибших при стрельбе в казанской школе
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Запись в книге соболезнований в связи с трагедией в Казани оставил посол Российской Федерации в Узбекистане Олег Мальгинов.
© Рамиз БахтияровПосол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов оставил запись в книге соболезнований в представительстве Татарстана в РУз
Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов оставил запись в книге соболезнований в представительстве Татарстана в РУз - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2021
Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов оставил запись в книге соболезнований в представительстве Татарстана в РУз
© Рамиз Бахтияров
Выразить соболезнования приходят и простые граждане.
С раннего утра неравнодушные жители Ташкента несут цветы и игрушки к посольству России в Узбекистане и представительству Татарстана в республике в память о погибших при стрельбе в казанской школе.
© Sputnik / Рамиз БахтияровЦветы у Татарского культурного центра в Ташкенте
Цветы у Татарского культурного центра в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2021
Цветы у Татарского культурного центра в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Стрельба произошла в казанской гимназии №175 во вторник, 11 мая. По данным властей Татарстана, погибли девять человек: семеро детей и две учительницы, еще 21 человек ранен.
Глава региона Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша.
Следственное управление СК по Татарстану возбудило уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".
Police and paramedics work at the scene of a shooting at Gymnasium No. 175 in Kazan, Russia's Republic of Tatarstan. According to preliminary data, six schoolchildren and a teacher were killed. The suspected attacker, a 17-year-old male, was detained earlier in the day. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2021
Происшествия
Трагедия в Казани: хронология событий, данные о стрелке и реакция властей
Вчера, 14:59
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Представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко позднее сообщила журналистам, что подозреваемый Ильназ Галявиев при входе в образовательное учреждение взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину. Он заявил, что "глубоко потрясен и опечален".
В Узбекистане решительно осуждают этот чудовищный акт насилия, которому нет и не может быть никакого оправдания, отметил узбекский лидер.
Цветы у гимназии №175 на улице Джаудата Файзи в Казани, в которой бывший ученик гимназии Ильназ Галявиев открыл огонь - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2021
Общество
Мирзиёев выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в казанской школе
08:28
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В Татарстане 12 мая объявлено днем траура по жертвам трагедии.
Сегодня же состоятся похороны погибших.
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