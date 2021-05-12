Общество
В Ташкенте появилась книга соболезнований семьям погибших при стрельбе в Казани
11:53 12.05.2021 (обновлено: 13:06 12.05.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровМемориал в память о жертвах стрельбы в школе Казани
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Трагедия произошла в казанской гимназии 11 мая. Погибли девять человек: семеро детей и две учительницы, еще 21 человек ранен.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В здании представительства Татарстана в Узбекистане появилась книга соболезнований семьям погибших при стрельбе в школе Казани.
Оставить свои соболезнования и возложить цветы могут все желающие по адресу: Ташкент, Яккасарайский район, улица Васита Вахидова, 30а.
© Sputnik / Рамиз БахтияровВ здании представительства Татарстана в Узбекистане появилась книга соболезнований семьям погибших при стрельбе в казанской школе
В здании представительства Татарстана в Узбекистане появилась книга соболезнований семьям погибших при стрельбе в казанской школе
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Запись в книге соболезнований в связи с трагедией в Казани оставил посол Российской Федерации в Узбекистане Олег Мальгинов.
© Рамиз БахтияровПосол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов оставил запись в книге соболезнований в представительстве Татарстана в РУз
Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов оставил запись в книге соболезнований в представительстве Татарстана в РУз
© Рамиз Бахтияров
Выразить соболезнования приходят и простые граждане.
С раннего утра неравнодушные жители Ташкента несут цветы и игрушки к посольству России в Узбекистане и представительству Татарстана в республике в память о погибших при стрельбе в казанской школе.
© Sputnik / Рамиз БахтияровЦветы у Татарского культурного центра в Ташкенте
Цветы у Татарского культурного центра в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Стрельба произошла в казанской гимназии №175 во вторник, 11 мая. По данным властей Татарстана, погибли девять человек: семеро детей и две учительницы, еще 21 человек ранен.
Глава региона Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша.
Следственное управление СК по Татарстану возбудило уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".
Представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко позднее сообщила журналистам, что подозреваемый Ильназ Галявиев при входе в образовательное учреждение взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину. Он заявил, что "глубоко потрясен и опечален".
В Узбекистане решительно осуждают этот чудовищный акт насилия, которому нет и не может быть никакого оправдания, отметил узбекский лидер.
В Татарстане 12 мая объявлено днем траура по жертвам трагедии.
Сегодня же состоятся похороны погибших.