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Чернобыль "проснулся": правда ли, что на АЭС возобновились ядерные реакции?
Чернобыль "проснулся": правда ли, что на АЭС возобновились ядерные реакции?
Процесс деления возобновился в массе уранового топлива, которое похоронено в глубине реакторного зала АЭС. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-13T12:47+0500
2021-05-13T12:47+0500
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Американские ученые опубликовали статью в журнале Science, в которой говорилось о новых ядерных реакциях в Чернобыльской АЭС.По мнению зарубежных специалистов, в одном из помещений электростанции количество нейтронов увеличилось почти в два раза всего за четыре года. Химик Нил Хайят сравнил происходящий процесс с "тлеющими углями в мангале". По его словам, все это приведет к неконтролируемому выбросу ядерной энергии.Впрочем, российские специалисты убеждены: эти процессы не начались только что. Они не прекращались на протяжении всех этих лет.Подреакторные помещения, в которых обнаружили ядерное деление, — самые грязные после аварии на ЧАЭС, рассказал доктор технических наук Владимир Кузнецов.Масса в виде расплавов различных радионуклидов и конструкционных элементов протекала как раз через них, а затем опускалась ниже, уточнил ученый.По его словам, все радионуклиды как были в ядерном реакторе, так до сих пор есть. И никуда не денутся на протяжении тысячелетий, ведь именно столько времени нужно, чтобы они окончательно распались.Сейчас в подреакторных помещениях ЧАЭС находится 60 тонн расплава, однако на всей территории атомной электростанции до сих пор находятся 190 тонн ядерного топлива.Процессы распада происходят внутри двух саркофагов, которые были установлены в разное время после аварии. Ситуацию отслеживают датчики.Украинские ученые между тем также подтвердили, что в последние четыре года на Чернобыльской АЭС фиксируется рост плотности потока нейтронов в одном из подреакторных помещений.Однако пока волноваться не стоит, поскольку показатели держатся в пределах нормы безопасности.
https://uz.sputniknews.ru/20190928/Ruiny-Chernobylskoy-AES-iznutri--video-12512492.html
https://uz.sputniknews.ru/20210426/jivotnye-mutanty-v-chernobyle-eto-mif-ili-pravda-18496121.html
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аэс, чернобыль, радиация, украина
Чернобыль "проснулся": правда ли, что на АЭС возобновились ядерные реакции?
12:47 13.05.2021 (обновлено: 13:41 13.05.2021)
Процесс деления возобновился в массе уранового топлива, которое похоронено в глубине реакторного зала АЭС.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik.
Американские ученые опубликовали статью в журнале Science
, в которой говорилось о новых ядерных реакциях в Чернобыльской АЭС.
По мнению зарубежных специалистов, в одном из помещений электростанции количество нейтронов увеличилось почти в два раза всего за четыре года.
Химик Нил Хайят сравнил происходящий процесс с "тлеющими углями в мангале". По его словам, все это приведет к неконтролируемому выбросу ядерной энергии.
Впрочем, российские специалисты убеждены: эти процессы не начались только что. Они не прекращались на протяжении всех этих лет.
Подреакторные помещения, в которых обнаружили ядерное деление, — самые грязные после аварии на ЧАЭС, рассказал доктор технических наук Владимир Кузнецов.
Масса в виде расплавов различных радионуклидов и конструкционных элементов протекала как раз через них, а затем опускалась ниже, уточнил ученый.
По его словам, все радионуклиды как были в ядерном реакторе, так до сих пор есть. И никуда не денутся на протяжении тысячелетий, ведь именно столько времени нужно, чтобы они окончательно распались.
Сейчас в подреакторных помещениях ЧАЭС находится 60 тонн расплава, однако на всей территории атомной электростанции до сих пор находятся 190 тонн ядерного топлива.
Процессы распада происходят внутри двух саркофагов, которые были установлены в разное время после аварии. Ситуацию отслеживают датчики.
Украинские ученые между тем также подтвердили, что в последние четыре года на Чернобыльской АЭС фиксируется рост плотности потока нейтронов в одном из подреакторных помещений.
Однако пока волноваться не стоит, поскольку показатели держатся в пределах нормы безопасности.