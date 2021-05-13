https://uz.sputniknews.ru/20210513/chernobyl-prosnulsya-pravda-li-chto-na-aes-vozobnovilis-yadernye-reaktsii-18710036.html

Чернобыль "проснулся": правда ли, что на АЭС возобновились ядерные реакции?

Чернобыль "проснулся": правда ли, что на АЭС возобновились ядерные реакции?

Процесс деления возобновился в массе уранового топлива, которое похоронено в глубине реакторного зала АЭС. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-13T12:47+0500

2021-05-13T12:47+0500

2021-05-13T13:41+0500

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Американские ученые опубликовали статью в журнале Science, в которой говорилось о новых ядерных реакциях в Чернобыльской АЭС.По мнению зарубежных специалистов, в одном из помещений электростанции количество нейтронов увеличилось почти в два раза всего за четыре года. Химик Нил Хайят сравнил происходящий процесс с "тлеющими углями в мангале". По его словам, все это приведет к неконтролируемому выбросу ядерной энергии.Впрочем, российские специалисты убеждены: эти процессы не начались только что. Они не прекращались на протяжении всех этих лет.Подреакторные помещения, в которых обнаружили ядерное деление, — самые грязные после аварии на ЧАЭС, рассказал доктор технических наук Владимир Кузнецов.Масса в виде расплавов различных радионуклидов и конструкционных элементов протекала как раз через них, а затем опускалась ниже, уточнил ученый.По его словам, все радионуклиды как были в ядерном реакторе, так до сих пор есть. И никуда не денутся на протяжении тысячелетий, ведь именно столько времени нужно, чтобы они окончательно распались.Сейчас в подреакторных помещениях ЧАЭС находится 60 тонн расплава, однако на всей территории атомной электростанции до сих пор находятся 190 тонн ядерного топлива.Процессы распада происходят внутри двух саркофагов, которые были установлены в разное время после аварии. Ситуацию отслеживают датчики.Украинские ученые между тем также подтвердили, что в последние четыре года на Чернобыльской АЭС фиксируется рост плотности потока нейтронов в одном из подреакторных помещений.Однако пока волноваться не стоит, поскольку показатели держатся в пределах нормы безопасности.

https://uz.sputniknews.ru/20190928/Ruiny-Chernobylskoy-AES-iznutri--video-12512492.html

https://uz.sputniknews.ru/20210426/jivotnye-mutanty-v-chernobyle-eto-mif-ili-pravda-18496121.html

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