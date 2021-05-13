Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210513/mirziyoev-dovolen-normalizatsiey-obstanovki-na-kyrgyzsko-tadjikskoy-granitse-18716129.html
Мирзиёев доволен нормализацией обстановки на кыргызско-таджикской границе
Мирзиёев доволен нормализацией обстановки на кыргызско-таджикской границе
К настоящему моменту, Кыргызстан и Таджикистан завершили отвод дополнительных сил от госграницы после вооруженного конфликта. Сейчас обстановка в регионе... 13.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-13T16:55+0500
2021-05-13T16:55+0500
политика
кыргызстан
конфликт
шавкат мирзиёев
таджикистан
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0d/18717049_0:117:3433:2048_1920x0_80_0_0_311766d68fbb790aef85bbe36624cbd5.jpg
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Власти Узбекистана удовлетворены проводимой работой по нормализации ситуации на границе Кыргызстана и Таджикистана.В четверг президент Шавкат Мирзиёев созвонился со своим кыргызским коллегой Садыром Жапаровым.Стороны отметили большие усилия, которые предпринимаются лидерами стран Центральной Азии с целью укрепления отношений дружбы, добрососедства, а также партнерства в регионе.Мирзиёев и Жапаров также подчеркнули важность своевременной реализации договоренностей и соглашений, подписанных в ходе госвизита кыргызского лидера в Узбекистан в марте.Напомним, что конфликт на кыргызско-таджикской границе вспыхнул в конце апреля.Стороны обвинили друг друга в попытке захвата водораспределительного узла "Головной водораздел" на общей границе.В результате произошли вооруженные столкновения: под обстрелом были дома, машины и люди. Погибли 36 граждан Кыргызстана, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.Однако обстановка в регионе оставалась напряженности, перестрелки продолжались.30 апреля было заключено новое перемирие. Все военные Таджикистана покинули кыргызскую территорию 1 мая.
https://uz.sputniknews.ru/20210503/konets-voyne-kyrgyzstan-i-tadjikistan-opishut-112-km-obschey-granitsy-do-9-maya-18604455.html
https://uz.sputniknews.ru/20210503/chto-ne-podelili-tadjikistan-i-kyrgyzstan--5-faktov-o-krovavom-vodozabore-18600791.html
таджикистан
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0d/18717049_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_c9eb4d194d0e0c1ca93eae2a44870e4e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кыргызстан, конфликт, шавкат мирзиёев, таджикистан, узбекистан

Мирзиёев доволен нормализацией обстановки на кыргызско-таджикской границе

16:55 13.05.2021
74
© Sputnik / Игорь Егоров / Перейти в фотобанкСгоревший остов БТР-80 в районе села Кок-Таш.
Сгоревший остов БТР-80 в районе села Кок-Таш. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2021
© Sputnik / Игорь Егоров
/
Перейти в фотобанк
К настоящему моменту, Кыргызстан и Таджикистан завершили отвод дополнительных сил от госграницы после вооруженного конфликта. Сейчас обстановка в регионе стабильная.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Власти Узбекистана удовлетворены проводимой работой по нормализации ситуации на границе Кыргызстана и Таджикистана.
В четверг президент Шавкат Мирзиёев созвонился со своим кыргызским коллегой Садыром Жапаровым.
Стороны отметили большие усилия, которые предпринимаются лидерами стран Центральной Азии с целью укрепления отношений дружбы, добрососедства, а также партнерства в регионе.
Военнослужащие и сотрудники полиции Кыргызстана в районе села Кок-Таш. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2021
В мире
Конец войне: Кыргызстан и Таджикистан опишут 112 км общей границы до 9 мая
3 мая, 17:53
2873
Мирзиёев и Жапаров также подчеркнули важность своевременной реализации договоренностей и соглашений, подписанных в ходе госвизита кыргызского лидера в Узбекистан в марте.
Напомним, что конфликт на кыргызско-таджикской границе вспыхнул в конце апреля.
Стороны обвинили друг друга в попытке захвата водораспределительного узла "Головной водораздел" на общей границе.
В результате произошли вооруженные столкновения: под обстрелом были дома, машины и люди. Погибли 36 граждан Кыргызстана, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших.
Факты о водозаборе КР, из-за которого возник конфликт с Таджикистаном - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2021
Видео
Что не поделили Таджикистан и Кыргызстан — 5 фактов о "кровавом" водозаборе
3 мая, 12:59
22239
Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
Однако обстановка в регионе оставалась напряженности, перестрелки продолжались.
30 апреля было заключено новое перемирие. Все военные Таджикистана покинули кыргызскую территорию 1 мая.
000100
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:55Мирзиёев доволен нормализацией обстановки на кыргызско-таджикской границе
16:47Узбекистан может закупить еще одну китайскую вакцину от COVID-19
16:41Дети мигрантов примут участие в творческом фестивале в Москве
16:23Сколько узбекистанцев приняло участие в праздничной молитве
16:06Скандал по-узбекски: в Сурхандарье замглаву школы подставила курица
15:58"Светлый долгожданный праздник": Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом
15:25Связи укрепляются: товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном вырос на 28%
15:07Делегация правительства Таджикистана прибудет в Узбекистан 14 мая
15:00Духовное и материальное: как отметили Рамазан хайит в Ташкенте
14:34Глава ВОЗ привился от коронавируса
14:17Регионы Узбекистана войдут в рейтинг развития сферы услуг
13:58Обострение на Ближнем Востоке: как "Железный купол" отражает ракетные удары
13:44Семь человек погибли в жутком ДТП в Кашкадарье
13:34Узбекистанцам стало проще подать заявление на патент в Москве
13:15Узбекистан вернул из РФ и Турции сограждан, оказавшихся в трудной ситуации
12:47Чернобыль "проснулся": правда ли, что на АЭС возобновились ядерные реакции?
12:41Мирзиёев поздравил своих иностранных коллег с Рамазан хайитом
12:34Telegram-канал казанского стрелка мог быть его предсмертной запиской — Дуров
12:12Ташкент готовит в этом году новую встречу по переговорам о вступлении в ВТО
12:06Задержана ученица 10 класса, укравшая 2,4 млн сумов через Telegram