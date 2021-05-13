https://uz.sputniknews.ru/20210513/mirziyoev-dovolen-normalizatsiey-obstanovki-na-kyrgyzsko-tadjikskoy-granitse-18716129.html

Мирзиёев доволен нормализацией обстановки на кыргызско-таджикской границе

Мирзиёев доволен нормализацией обстановки на кыргызско-таджикской границе

К настоящему моменту, Кыргызстан и Таджикистан завершили отвод дополнительных сил от госграницы после вооруженного конфликта. Сейчас обстановка в регионе... 13.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-13T16:55+0500

2021-05-13T16:55+0500

2021-05-13T16:55+0500

политика

кыргызстан

конфликт

шавкат мирзиёев

таджикистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Власти Узбекистана удовлетворены проводимой работой по нормализации ситуации на границе Кыргызстана и Таджикистана.В четверг президент Шавкат Мирзиёев созвонился со своим кыргызским коллегой Садыром Жапаровым.Стороны отметили большие усилия, которые предпринимаются лидерами стран Центральной Азии с целью укрепления отношений дружбы, добрососедства, а также партнерства в регионе.Мирзиёев и Жапаров также подчеркнули важность своевременной реализации договоренностей и соглашений, подписанных в ходе госвизита кыргызского лидера в Узбекистан в марте.Напомним, что конфликт на кыргызско-таджикской границе вспыхнул в конце апреля.Стороны обвинили друг друга в попытке захвата водораспределительного узла "Головной водораздел" на общей границе.В результате произошли вооруженные столкновения: под обстрелом были дома, машины и люди. Погибли 36 граждан Кыргызстана, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.Однако обстановка в регионе оставалась напряженности, перестрелки продолжались.30 апреля было заключено новое перемирие. Все военные Таджикистана покинули кыргызскую территорию 1 мая.

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https://uz.sputniknews.ru/20210503/chto-ne-podelili-tadjikistan-i-kyrgyzstan--5-faktov-o-krovavom-vodozabore-18600791.html

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кыргызстан, конфликт, шавкат мирзиёев, таджикистан, узбекистан