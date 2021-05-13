https://uz.sputniknews.ru/20210513/priglashenie-na-voynu-afganistan-predlojil-stranam-tsentralnoy-azii-drujit-spetsnazami-18722494.html

Приглашение на войну? Афганистан предложил странам Центральной Азии "дружить спецназами"

Приглашение на войну? Афганистан предложил странам Центральной Азии "дружить спецназами"

Интеграция подразделений и целей спецназа нескольких государств в Афганистане возможна, но маловероятна. Даже с учетом поддержки общественного мнения, считает... 13.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-13T22:12+0500

2021-05-13T22:12+0500

2021-05-13T22:12+0500

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Непростое "постамериканское" мирное урегулирование в Афганистане неизбежно потребует специальных инструментов и опций, включая силовые. Проект регионального международного центра сил специальных операций (ССО) в Кабуле выглядит многообещающим, если удастся преодолеть разногласия и успешно интегрировать средства и возможности подразделений спецназа нескольких стран.На фоне вывода войск США из Афганистана и активизации в Исламской республике боестолкновений с талибами командующий Корпусом специальных операций правительственной армии (ANASOC)генерал-лейтенант Мохаммад Фарид Ахмади предложил географическим соседям объединить практические усилия в борьбе с терроризмом на общей (международной) базе специального назначения. Подобный инструмент позволил бы эффективнее отражать атаки боевиков-моджахедов на территории Афганистана, и сдерживать миграцию террористических группировок в сопредельные страны Центральной и Южной Азии. Кроме того, национальные ССО бонусом получили бы значительный боевой опыт.Практическое воплощение инициативы генерала Ахмади наверняка встретит массу препятствий, и все же известно, что Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и Кыргызстан уделяют большое внимание развитию подразделений спецназа вооруженных сил, и располагают серьезным потенциалом. Вероятно, к международному проекту в Афганистане может присоединиться и Россия, "специалисты" которой накопили большой опыт в Сирийской Арабской Республике. Между тем, многие из 5000 талибов, освобожденных из заключения по условиям соглашения США и "Талибана"* от 29 февраля 2020 года, вернулись на поле боя, и намерены как можно быстрее выдавить американцев и их союзников по НАТО из страны. Талибы продолжают весеннее наступление, интенсивнее атакуют правительственные силы безопасности и объекты гражданской инфраструктуры. В Кабуле 8 мая произошел один из самых тяжелых террористических актов – взрыв возле школы унес жизни 75 учениц-подростков, и 190 человек получили ранения. Ранее от теракта в городе Пули-Алам (провинция Логар) погибли и пострадали более 100 абитуриентов местного университета. В провинции Кабул 12 мая подорвали уже третью за неделю опору ЛЭП, которая служит для поставки электроэнергии в Афганистан из Узбекистана. Вооруженное средневековое мракобесие террористов требует адекватного ответа, но Пентагону и НАТО уже не до боевых операций, они выходят, фактически бегут из Афганистана. Челночные рейсы совершают более 100 военно-транспортных самолетов. Вывод американских войск начался 1 мая, и завершен на 12%.Вероятность интеграцииАфганская национальная армия считается важнейшим ресурсом для борьбы с терроризмом. Для поддержания региональной стабильности важно сохранить ее после вывода войск США и НАТО. Командующий ANASOC генерал Ахмади (выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища) особо выделяет потенциал афганского спецназа – наиболее боеспособного вида национальных вооруженных сил, и считает Силы специальных операций главным государственным достоянием. Однако из рядов афганского спецназа талибы выбивают десятки военнослужащих.Гипотетически сопредельные страны Центральной Азии могли бы существенно помочь Кабулу своим спецназом на новом витке гражданской войны. К примеру, на престижных международных соревнованиях "специалистов" Cambrian patrol-2019 в Великобритании победили представители Сил специальных операций Минобороны Республики Узбекистан. И это неудивительно. В наследство от СССР республика получила 15-ю бригаду спецназначения (ГРУ), закаленную в афганском конфликте времен СССР. В дальнейшем подразделения узбекского спецназа использовали опыт российских, американских, британских, турецких, немецких, итальянских и других "специалистов". Силы специальных операций Узбекистана и России регулярно проводят совместные учения. В составе минобороны значатся 17-я десантно-штурмовая бригада, бригада быстрого реагирования, батальон спецопераций Восточного военного округа. Значительным потенциалом располагает и спецназ Службы Государственной Безопасности Узбекистана (СГБ). Основу войск специального назначения Таджикистана составляет 7-я десантно-штурмовая бригада мобильных сил. Известны также "Альфа" в составе ГКНБ и отдельная бригада спецназа в составе МВД. Кроме того, в Таджикистане дислоцируется 201-я российская военная база, и с 2017 года периодически, в ходе совместных маневров решают задачи по предназначению подразделения ССО России.Нередко взаимодействуют также Силы специальных операций вооруженных сил Казахстана и Кыргызстана. Решают задачи специальной разведки, блокирования и уничтожения условной противника в горной местности. Решения о применении Сил специальных операций стран Центральной Азии принимаются на самом высоком уровне. Интеграция подразделений и целей спецназа нескольких государств в Афганистане возможна, но маловероятна. Даже с учетом поддержки общественного мнения. Миссия невыполнимаИдеологом "дружбы спецназов" выглядит спецпредставитель президента США Залмай Халилзад, который на минувшей неделе посетил Ташкент, Доху (столица Катара), Душанбе – с целью мобилизации международной поддержки республиканского правительства в Кабуле. Точки приложения усилий неслучайные.Доха является основной переговорной площадкой с талибами. Душанбе и Ташкент – столицы сопредельных с Афганистаном республик. Причем талибы несколько лет пытаются установить контроль над приграничными северными провинциями. После вывода войск США и НАТО контроль над этими зонами станет еще более значимым для конфликтующих сторон. Проекция террористической активности на территорию Таджикистана и Узбекистана, тем более вероятна, что немало граждан этих стран воюют в рядах "Талибана"* и "Исламского государства"*. Выполнима ли миссия Халилзада?Таджикистан имеет самую протяженную в Центральной Азии границу с Афганистаном – более 1300 км, которая является также южной границей СНГ. Напомню, что советские годы таджикско-афганскую границу охраняли 25 тысяч "зеленых фуражек", после распада СССР и до 2005 года за южные рубежи Республики Таджикистан отвечала оперативная группа Пограничных войск России в составе 19 тысяч человек. В дальнейшем их сменили 16 тысяч таджикских пограничников. Причем суть даже не в количестве военнослужащих. Для обустройства по современным стандартам каждого километра границы требуется около 1 млн долларов. Таких денег нет, но сил и средств на охрану границы пока хватает. Применение специальных подразделений Минобороны Таджикистана, интегрированных в систему ОДКБ, где-то на территории Афганистана – во взаимодействии с ССО, к примеру, Китая, Пакистана, Ирана и других стран выглядит на сегодня нереалистичным. Требуются важные политические решения и большая предварительная подготовка (боевое слаживание интернациональных отрядов спецназа).Ташкент не связан обязательствами по линии ОДКБ, и все же успешно развивает с ближайшими соседями военное и военно-техническое сотрудничество, учитывает реалии коллективной безопасности. Политика Узбекистана в области обороны основана на принципе неучастия вооруженных сил страны в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом. При этом Узбекистан – единственная в Центральной Азии республика, где принята стратегия продвижения национальных интересов в Афганистане. Ташкент заявляет, что безопасность Афганистана и Узбекистана – одно целое. Учрежден институт спецпредставителя президента Узбекистана по Афганистану, который взаимодействует с основными региональными игроками, включая Россию, Китай, Иран, США. В Ташкенте летом состоится международная конференция по афганскому урегулированию, на которой высокие представители стран Центральной Азии обсудят меры региональной безопасности. Узбекистан намерен активно использовать транспортный и экономический потенциал "постамериканского" Афганистана, и для этого готов договариваться о гарантиях безопасности и с Кабулом, и с талибами, которые считаются в Ташкенте частью афганского общества и не считаются террористами де-юре. Каждое государство имеет свои национальные ограничения или особенности. В существующей военно-политической реальности правительства сопредельных стран Центральной и Южной Азии более склонны мирно договариваться с победителем (кем бы он ни был), чем ввязываться в длительные боевые действия с многочисленными партизанскими формированиями на территории Афганистана. Главнокомандующий пакистанской армией генерал Камар Джавед Баджва 11 мая подтвердил, что у афганского конфликта нет военного решения. Китай 12 мая призвал страны Центральной Азии оказать содействие продвижению мирного процесса в ИРА. И все же идея создания в Кабуле Регионального центра передового опыта Сил специальных операций и борьбы с терроризмом стран Южной и Центральной Азии может быть реализована – перед явной угрозой террористической экспансии, то есть расширения "Исламского Эмирата" (от которого талибы не отказываются) за пределы Афганистана.* – террористическая организация, запрещенная в РФ.

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