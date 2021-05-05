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Минобороны Узбекистана опровергло слухи о возможном вводе российских войск в республику
Минобороны Узбекистана опровергло слухи о возможном вводе российских войск в республику
В ведомстве назвали беспочвенными "тенденциозные толки" о различных последствиях сотрудничества РУз и РФ в военной сфере. 05.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-05T10:26+0500
2021-05-05T10:39+0500
политика
министерство обороны узбекистана
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Министерство обороны Узбекистана опубликовало официальное заявление относительно слухов о возможном вводе российских войск в республику и готовящемся вмешательстве РУз в военные конфликты РФ.Эти слухи начали распространяться после визита в Узбекистан министра обороны России Сергея Шойгу, в рамках которого была подписана программа стратегического партнерства двух стран в военной области на 2021-2025 годы.В публикации отмечается: согласно пункту 10 Оборонной доктрины республики, на ее территории запрещено размещение иностранных военных баз и объектов. Кроме того, не допускается участие ВС РУз в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом.При этом в Минобороны Узбекистана подчеркнули, что Россия остается крупнейшим партнером в поставках вооружения и военной техники для республики, налаживание тесного сотрудничества в данной сфере — логическое продолжение внешней политики РУз.По данным ведомства, между оборонными ведомствами двух стран создана расширенная нормативно-правовая база, которая позволяет вести и активизировать сотрудничество по различным направлениям деятельности вооруженных сил.В конце мая 2017 года министерства обороны РФ и РУз обменялись грамотами о ратификации договора о военно-техническом сотрудничестве между странами. Договор о военно-техническом сотрудничестве России и Узбекистана был подписан в ноябре 2016-го. РФ ратифицировала договор в апреле, РУз — в марте 2017 года.
https://uz.sputniknews.ru/20210428/rossiya-formiruet-v-tsentralnoy-azii-antitalibskiy-front--voennaya-missiya-shoygu--18542683.html
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министерство обороны узбекистана

Минобороны Узбекистана опровергло слухи о возможном вводе российских войск в республику

10:26 05.05.2021 (обновлено: 10:39 05.05.2021)
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© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаМинистерство обороны Узбекистана
Министерство обороны Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2021
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
В ведомстве назвали беспочвенными "тенденциозные толки" о различных последствиях сотрудничества РУз и РФ в военной сфере.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Министерство обороны Узбекистана опубликовало официальное заявление относительно слухов о возможном вводе российских войск в республику и готовящемся вмешательстве РУз в военные конфликты РФ.
Эти слухи начали распространяться после визита в Узбекистан министра обороны России Сергея Шойгу, в рамках которого была подписана программа стратегического партнерства двух стран в военной области на 2021-2025 годы.
"<...> муссирование слухов о возможном вводе российских войск в Узбекистан, а также о возможном вмешательстве Узбекистана в военные конфликты России являются безосновательными", — заявили в Минобороны РУз.
В публикации отмечается: согласно пункту 10 Оборонной доктрины республики, на ее территории запрещено размещение иностранных военных баз и объектов. Кроме того, не допускается участие ВС РУз в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2021
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При этом в Минобороны Узбекистана подчеркнули, что Россия остается крупнейшим партнером в поставках вооружения и военной техники для республики, налаживание тесного сотрудничества в данной сфере — логическое продолжение внешней политики РУз.
По данным ведомства, между оборонными ведомствами двух стран создана расширенная нормативно-правовая база, которая позволяет вести и активизировать сотрудничество по различным направлениям деятельности вооруженных сил.
"<...> тенденциозные толки о различных последствиях этого сотрудничества с Российской Федерацией для Республики Узбекистан являются беспочвенными", — добавили в пресс-службе.
В конце мая 2017 года министерства обороны РФ и РУз обменялись грамотами о ратификации договора о военно-техническом сотрудничестве между странами. Договор о военно-техническом сотрудничестве России и Узбекистана был подписан в ноябре 2016-го. РФ ратифицировала договор в апреле, РУз — в марте 2017 года.
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