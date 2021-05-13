https://uz.sputniknews.ru/20210513/rossiyan-prizvali-tschatelno-vzveshivat-riski-pri-vyezde-za-granitsu-18720622.html
Россиян попросили тщательно взвешивать риски при выезде за границу
Россиян попросили тщательно взвешивать риски при выезде за границу
Страны, которые сейчас облегчают условия въезда иностранцев, в том числе туристов, могут резко поменять свои решения, отметили в МИД России. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-13T18:43+0500
2021-05-13T18:43+0500
2021-05-13T18:45+0500
россия
мария захарова
отдых
путешествие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/1c/15689366_0:506:2048:1658_1920x0_80_0_0_a1f76edfd937ca4823bb034ba06c01ad.jpg
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Россиянам стоит тщательно взвешивать риски при выезде на отдых за границу, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.Нужно понимать, что имеющаяся на сегодня эпидемиологическая ситуация в том или ином государстве может измениться, отметила она.Также Захарова указала: страны, в том числе Европы, которые сейчас снижают планки антиковидных ограничений и облегчают условия въезда иностранцев, могут резко поменять свои решения.В связи с этим, полагает официальный представитель МИД РФ, следует просчитывать риски — как эпидемиологические, так и логистические.
https://uz.sputniknews.ru/20210409/pandemiya-ne-pomexa-uzbekistan-reanimiruyut-turotrasl-i-jdet-gostey-iz-rossii-18252991.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/1c/15689366_0:509:2048:2045_1920x0_80_0_0_f1e5abb1e39c9b3dd4a590645de52fac.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мария захарова, отдых, путешествие
Россиян попросили тщательно взвешивать риски при выезде за границу
18:43 13.05.2021 (обновлено: 18:45 13.05.2021)
Страны, которые сейчас облегчают условия въезда иностранцев, в том числе туристов, могут резко поменять свои решения, отметили в МИД России.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik.
Россиянам стоит тщательно взвешивать риски при выезде на отдых за границу, заявила
официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.
Нужно понимать, что имеющаяся на сегодня эпидемиологическая ситуация в том или ином государстве может измениться, отметила она.
Также Захарова указала: страны, в том числе Европы, которые сейчас снижают планки антиковидных ограничений и облегчают условия въезда иностранцев, могут резко поменять свои решения.
И происходит это, отметила Захарова, обычно без предварительного оповещения в условиях чрезвычайной ситуации. То есть подготовиться почти невозможно, добавила она.
В связи с этим, полагает официальный представитель МИД РФ, следует просчитывать риски — как эпидемиологические, так и логистические.