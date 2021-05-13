https://uz.sputniknews.ru/20210513/rossiyan-prizvali-tschatelno-vzveshivat-riski-pri-vyezde-za-granitsu-18720622.html

Россиян попросили тщательно взвешивать риски при выезде за границу

Россиян попросили тщательно взвешивать риски при выезде за границу

Страны, которые сейчас облегчают условия въезда иностранцев, в том числе туристов, могут резко поменять свои решения, отметили в МИД России. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан

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россия

мария захарова

отдых

путешествие

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Россиянам стоит тщательно взвешивать риски при выезде на отдых за границу, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.Нужно понимать, что имеющаяся на сегодня эпидемиологическая ситуация в том или ином государстве может измениться, отметила она.Также Захарова указала: страны, в том числе Европы, которые сейчас снижают планки антиковидных ограничений и облегчают условия въезда иностранцев, могут резко поменять свои решения.В связи с этим, полагает официальный представитель МИД РФ, следует просчитывать риски — как эпидемиологические, так и логистические.

https://uz.sputniknews.ru/20210409/pandemiya-ne-pomexa-uzbekistan-reanimiruyut-turotrasl-i-jdet-gostey-iz-rossii-18252991.html

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мария захарова, отдых, путешествие