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Россиян попросили тщательно взвешивать риски при выезде за границу
Россиян попросили тщательно взвешивать риски при выезде за границу
Страны, которые сейчас облегчают условия въезда иностранцев, в том числе туристов, могут резко поменять свои решения, отметили в МИД России. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-13T18:43+0500
2021-05-13T18:45+0500
россия
мария захарова
отдых
путешествие
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Россиянам стоит тщательно взвешивать риски при выезде на отдых за границу, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.Нужно понимать, что имеющаяся на сегодня эпидемиологическая ситуация в том или ином государстве может измениться, отметила она.Также Захарова указала: страны, в том числе Европы, которые сейчас снижают планки антиковидных ограничений и облегчают условия въезда иностранцев, могут резко поменять свои решения.В связи с этим, полагает официальный представитель МИД РФ, следует просчитывать риски — как эпидемиологические, так и логистические.
https://uz.sputniknews.ru/20210409/pandemiya-ne-pomexa-uzbekistan-reanimiruyut-turotrasl-i-jdet-gostey-iz-rossii-18252991.html
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мария захарова, отдых, путешествие

Россиян попросили тщательно взвешивать риски при выезде за границу

18:43 13.05.2021 (обновлено: 18:45 13.05.2021)
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© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийские туристы в аэропорту Шереметьево
Российские туристы в аэропорту Шереметьево - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Страны, которые сейчас облегчают условия въезда иностранцев, в том числе туристов, могут резко поменять свои решения, отметили в МИД России.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Россиянам стоит тщательно взвешивать риски при выезде на отдых за границу, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.
Нужно понимать, что имеющаяся на сегодня эпидемиологическая ситуация в том или ином государстве может измениться, отметила она.
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Также Захарова указала: страны, в том числе Европы, которые сейчас снижают планки антиковидных ограничений и облегчают условия въезда иностранцев, могут резко поменять свои решения.
И происходит это, отметила Захарова, обычно без предварительного оповещения в условиях чрезвычайной ситуации. То есть подготовиться почти невозможно, добавила она.
В связи с этим, полагает официальный представитель МИД РФ, следует просчитывать риски — как эпидемиологические, так и логистические.
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