https://uz.sputniknews.ru/20210513/smi-vzryvy-na-vostoke-afganistana-narushili-postavku-elektroenergii-iz-uzbekistana-18705308.html

СМИ: взрывы на востоке Афганистана нарушили поставку электроэнергии из Узбекистана

СМИ: взрывы на востоке Афганистана нарушили поставку электроэнергии из Узбекистана

Взрывы повредили опору ЛЭП, тем самым нарушив снабжение региона узбекской электроэнергией. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-13T09:00+0500

2021-05-13T09:00+0500

2021-05-13T09:00+0500

общество

рамазан

радикальное движение "талибан"

талибан

соглашение

электроэнергия

афганистан

узбекистан

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0d/18705444_0:1836:2048:2988_1920x0_80_0_0_e4514df5227201d8d3c41e22f16d124b.jpg

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Взрывы на востоке Афганистана нарушили поставку электроэнергии, поступающей в страну из Узбекистана.Об этом сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на источник в службе безопасности.Представители радикального движения "Талибан"* в понедельник объявили о трехдневном прекращении огня по окончании священного для мусульман месяца Рамазан. Глава Афганистана Ашраф Гани обратился к силовикам страны с аналогичным обращением. В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.Ранее администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020-м американцы и талибы подписали в Дохе соглашение о мире — это был первый шаг на пути к урегулированию конфликта за более чем 18 лет. Документ предполагал вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако с момента подписания соглашения представители "Талибана" неоднократно обвиняли Вашингтон в нарушении договора.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210512/v-tashkente-privetstvuyut-peremirie-v-afganistane-v-svyazi-s-prazdnikom-id-al-fitr-18690070.html

https://uz.sputniknews.ru/20210511/naydet-li-pentagon-sebe-mesto-v-tsentralnoy-azii-posle-uxoda-iz-afganistana-18682452.html

афганистан

узбекистан

сша

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

рамазан, радикальное движение "талибан", талибан, соглашение, электроэнергия, афганистан, узбекистан, сша