https://uz.sputniknews.ru/20210513/smi-vzryvy-na-vostoke-afganistana-narushili-postavku-elektroenergii-iz-uzbekistana-18705308.html
СМИ: взрывы на востоке Афганистана нарушили поставку электроэнергии из Узбекистана
СМИ: взрывы на востоке Афганистана нарушили поставку электроэнергии из Узбекистана
Взрывы повредили опору ЛЭП, тем самым нарушив снабжение региона узбекской электроэнергией. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-13T09:00+0500
2021-05-13T09:00+0500
2021-05-13T09:00+0500
общество
рамазан
радикальное движение "талибан"
талибан
соглашение
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Взрывы на востоке Афганистана нарушили поставку электроэнергии, поступающей в страну из Узбекистана.Об этом сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на источник в службе безопасности.Представители радикального движения "Талибан"* в понедельник объявили о трехдневном прекращении огня по окончании священного для мусульман месяца Рамазан. Глава Афганистана Ашраф Гани обратился к силовикам страны с аналогичным обращением. В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.Ранее администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020-м американцы и талибы подписали в Дохе соглашение о мире — это был первый шаг на пути к урегулированию конфликта за более чем 18 лет. Документ предполагал вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако с момента подписания соглашения представители "Талибана" неоднократно обвиняли Вашингтон в нарушении договора.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210512/v-tashkente-privetstvuyut-peremirie-v-afganistane-v-svyazi-s-prazdnikom-id-al-fitr-18690070.html
https://uz.sputniknews.ru/20210511/naydet-li-pentagon-sebe-mesto-v-tsentralnoy-azii-posle-uxoda-iz-afganistana-18682452.html
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рамазан, радикальное движение "талибан", талибан, соглашение, электроэнергия, афганистан, узбекистан, сша
СМИ: взрывы на востоке Афганистана нарушили поставку электроэнергии из Узбекистана
Взрывы повредили опору ЛЭП, тем самым нарушив снабжение региона узбекской электроэнергией.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Взрывы на востоке Афганистана нарушили поставку электроэнергии, поступающей в страну из Узбекистана.
Об этом сообщает телеканал TOLO News
со ссылкой на источник в службе безопасности.
Как сообщается, в уезде Калакан в провинции Кабул прогремели два взрыва, за которыми последовала 30-минутная перестрелка. Взрывы повредили опору ЛЭП, нарушив снабжение электроэнергией, поступающей из Узбекистана.
Представители радикального движения "Талибан"* в понедельник объявили о трехдневном прекращении огня по окончании священного для мусульман месяца Рамазан.
Глава Афганистана Ашраф Гани обратился к силовикам страны с аналогичным обращением.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
Ранее администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками.
В 2020-м американцы и талибы подписали в Дохе соглашение о мире — это был первый шаг на пути к урегулированию конфликта за более чем 18 лет.
Документ предполагал вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако с момента подписания соглашения представители "Талибана" неоднократно обвиняли Вашингтон в нарушении договора.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран