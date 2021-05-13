https://uz.sputniknews.ru/20210513/svetlyy-dolgojdannyy-prazdnik-putin-pozdravil-musulman-s-uraza-bayramom-18715440.html

"Светлый долгожданный праздник": Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

"Светлый долгожданный праздник": Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

Праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски — Ид аль-Фитр, в Узбекистане известен как Рамазан хайит) отмечается в этом году 13 мая. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан

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2021-05-13T15:58+0500

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россия

владимир путин

ураза-байрам

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом, сообщает пресс-служба главы государства.Праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски — Ид аль-Фитр, в Узбекистане известен как Рамазан хайит) отмечается в этом году 13 мая. Российские мусульмане с радостью встречают светлый долгожданный праздник, отметил Владимир Путин.По его словам, последователи ислама в России очень уважают многовековые исторические, религиозные, культурные традиции предков, бережно передают их из поколения в поколение. Особо президент отметил подвижническую деятельность мусульманских организаций, "которая в нынешнее сложное время помогает людям выстоять, справиться с трудностями".Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев поздравил мусульман накануне, 12 мая, выразив им свое глубокое уважение и самые добрые пожелания. По случаю праздника он также подписал указ о помиловании 100 человек.

https://uz.sputniknews.ru/20210513/mirziyoev-pozdravil-svoix-inostrannyx-kolleg-s-ramazan-xayitom-18710167.html

россия

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владимир путин, ураза-байрам