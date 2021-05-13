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"Светлый долгожданный праздник": Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом
"Светлый долгожданный праздник": Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом
Праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски — Ид аль-Фитр, в Узбекистане известен как Рамазан хайит) отмечается в этом году 13 мая. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-13T15:58+0500
2021-05-13T16:00+0500
россия
владимир путин
ураза-байрам
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом, сообщает пресс-служба главы государства.Праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски — Ид аль-Фитр, в Узбекистане известен как Рамазан хайит) отмечается в этом году 13 мая. Российские мусульмане с радостью встречают светлый долгожданный праздник, отметил Владимир Путин.По его словам, последователи ислама в России очень уважают многовековые исторические, религиозные, культурные традиции предков, бережно передают их из поколения в поколение. Особо президент отметил подвижническую деятельность мусульманских организаций, "которая в нынешнее сложное время помогает людям выстоять, справиться с трудностями".Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев поздравил мусульман накануне, 12 мая, выразив им свое глубокое уважение и самые добрые пожелания. По случаю праздника он также подписал указ о помиловании 100 человек.
https://uz.sputniknews.ru/20210513/mirziyoev-pozdravil-svoix-inostrannyx-kolleg-s-ramazan-xayitom-18710167.html
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владимир путин, ураза-байрам

"Светлый долгожданный праздник": Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

15:58 13.05.2021 (обновлено: 16:00 13.05.2021)
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© Sputnik / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2021
© Sputnik / Сергей Ильин
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Праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски — Ид аль-Фитр, в Узбекистане известен как Рамазан хайит) отмечается в этом году 13 мая.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом, сообщает пресс-служба главы государства.
Праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски — Ид аль-Фитр, в Узбекистане известен как Рамазан хайит) отмечается в этом году 13 мая.
Российские мусульмане с радостью встречают светлый долгожданный праздник, отметил Владимир Путин.
"Испокон веков Ураза-байрам отмечается добрыми делами и заботой о нуждающихся, олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию", — заявил российский лидер.
По его словам, последователи ислама в России очень уважают многовековые исторические, религиозные, культурные традиции предков, бережно передают их из поколения в поколение.
Особо президент отметил подвижническую деятельность мусульманских организаций, "которая в нынешнее сложное время помогает людям выстоять, справиться с трудностями".
Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев поздравил мусульман накануне, 12 мая, выразив им свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.
По случаю праздника он также подписал указ о помиловании 100 человек.
Президент Шавкат Мирзиёев разговаривает по телефону - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2021
Политика
Мирзиёев поздравил своих иностранных коллег с Рамазан хайитом
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