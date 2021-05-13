Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210513/svyazi-ukreplyayutsya-tovarooborot-meju-uzbekistanom-i-kazaxstanom-vyros-na-28-18715044.html
Связи укрепляются: товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном вырос на 28%
Связи укрепляются: товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном вырос на 28%
Отмечается, что упрочению связей не помешала даже пандемия COVID-19. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-13T15:25+0500
2021-05-13T15:30+0500
экономика
касым-жомарт токаев
рамазан хайит
товарооборот
экономика
казахстан
шавкат мирзиёев
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/296/22/2962274_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_82723c5ed7220d2eb4bda345d1717777.jpg
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. За первый квартал 2021 года товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном вырос на 28%.Страны успешно реализуют программу промышленной кооперации, ведут подготовку крупных проектов в области транспорта и логистики, а также расширяют культурно-гуманитарный обмен.Об этом заявили главы республик — Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев — в ходе телефонного разговора.Отмечается, что упрочению связей не помешала даже пандемия COVID-19.Лидеры Узбекистан и Казахстана обсудили вопросы обеспечения стабильности и укрепления добрососедских отношений в регионе Центральной Азии, а также график предстоящих двусторонних встреч и многосторонних мероприятий.Мирзиёев и Токаев также поздравили друг друга с Рамазан хайитом, который мусульмане отмечают сегодня, 13 мая.
https://uz.sputniknews.ru/20210506/uzbekistan-i-kazaxstan-razrabatyvayut-analog-shengenskoy-vizy-18630947.html
казахстан
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/296/22/2962274_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_e5fb34958cb0a7806bb70fb402b7adc9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
касым-жомарт токаев, рамазан хайит, товарооборот, экономика, казахстан, шавкат мирзиёев, узбекистан

Связи укрепляются: товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном вырос на 28%

15:25 13.05.2021 (обновлено: 15:30 13.05.2021)
819
© Акимат Алматинской областиФлаг республики Казахстан
Флаг республики Казахстан - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2021
© Акимат Алматинской области
Отмечается, что упрочению связей не помешала даже пандемия COVID-19.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. За первый квартал 2021 года товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном вырос на 28%.
Страны успешно реализуют программу промышленной кооперации, ведут подготовку крупных проектов в области транспорта и логистики, а также расширяют культурно-гуманитарный обмен.
Об этом заявили главы республик — Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев — в ходе телефонного разговора.
Отмечается, что упрочению связей не помешала даже пандемия COVID-19.
"С удовлетворением отмечена высокая динамика развития узбекско-казахстанского многопланового сотрудничества, несмотря на последствия пандемии", — говорится в сообщении по итогам переговоров.
Лидеры Узбекистан и Казахстана обсудили вопросы обеспечения стабильности и укрепления добрососедских отношений в регионе Центральной Азии, а также график предстоящих двусторонних встреч и многосторонних мероприятий.
Мирзиёев и Токаев также поздравили друг друга с Рамазан хайитом, который мусульмане отмечают сегодня, 13 мая.
Туристы осматривают мавзолей Гур Эмира в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2021
Общество
Узбекистан и Казахстан разрабатывают аналог шенгенской визы
6 мая, 18:37
2200
400000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:55Мирзиёев доволен нормализацией обстановки на кыргызско-таджикской границе
16:47Узбекистан может закупить еще одну китайскую вакцину от COVID-19
16:41Дети мигрантов примут участие в творческом фестивале в Москве
16:23Сколько узбекистанцев приняло участие в праздничной молитве
16:06Скандал по-узбекски: в Сурхандарье замглаву школы подставила курица
15:58"Светлый долгожданный праздник": Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом
15:25Связи укрепляются: товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном вырос на 28%
15:07Делегация правительства Таджикистана прибудет в Узбекистан 14 мая
15:00Духовное и материальное: как отметили Рамазан хайит в Ташкенте
14:34Глава ВОЗ привился от коронавируса
14:17Регионы Узбекистана войдут в рейтинг развития сферы услуг
13:58Обострение на Ближнем Востоке: как "Железный купол" отражает ракетные удары
13:44Семь человек погибли в жутком ДТП в Кашкадарье
13:34Узбекистанцам стало проще подать заявление на патент в Москве
13:15Узбекистан вернул из РФ и Турции сограждан, оказавшихся в трудной ситуации
12:47Чернобыль "проснулся": правда ли, что на АЭС возобновились ядерные реакции?
12:41Мирзиёев поздравил своих иностранных коллег с Рамазан хайитом
12:34Telegram-канал казанского стрелка мог быть его предсмертной запиской — Дуров
12:12Ташкент готовит в этом году новую встречу по переговорам о вступлении в ВТО
12:06Задержана ученица 10 класса, укравшая 2,4 млн сумов через Telegram