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Связи укрепляются: товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном вырос на 28%
Связи укрепляются: товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном вырос на 28%
Отмечается, что упрочению связей не помешала даже пандемия COVID-19. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-13T15:25+0500
2021-05-13T15:25+0500
2021-05-13T15:30+0500
экономика
касым-жомарт токаев
рамазан хайит
товарооборот
экономика
казахстан
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. За первый квартал 2021 года товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном вырос на 28%.Страны успешно реализуют программу промышленной кооперации, ведут подготовку крупных проектов в области транспорта и логистики, а также расширяют культурно-гуманитарный обмен.Об этом заявили главы республик — Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев — в ходе телефонного разговора.Отмечается, что упрочению связей не помешала даже пандемия COVID-19.Лидеры Узбекистан и Казахстана обсудили вопросы обеспечения стабильности и укрепления добрососедских отношений в регионе Центральной Азии, а также график предстоящих двусторонних встреч и многосторонних мероприятий.Мирзиёев и Токаев также поздравили друг друга с Рамазан хайитом, который мусульмане отмечают сегодня, 13 мая.
https://uz.sputniknews.ru/20210506/uzbekistan-i-kazaxstan-razrabatyvayut-analog-shengenskoy-vizy-18630947.html
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касым-жомарт токаев, рамазан хайит, товарооборот, экономика, казахстан, шавкат мирзиёев, узбекистан
Связи укрепляются: товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном вырос на 28%
15:25 13.05.2021 (обновлено: 15:30 13.05.2021)
Отмечается, что упрочению связей не помешала даже пандемия COVID-19.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. За первый квартал 2021 года товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном вырос на 28%.
Страны успешно реализуют программу промышленной кооперации, ведут подготовку крупных проектов в области транспорта и логистики, а также расширяют культурно-гуманитарный обмен.
Об этом заявили
главы республик — Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев — в ходе телефонного разговора.
Отмечается, что упрочению связей не помешала даже пандемия COVID-19.
"С удовлетворением отмечена высокая динамика развития узбекско-казахстанского многопланового сотрудничества, несмотря на последствия пандемии", — говорится в сообщении по итогам переговоров.
Лидеры Узбекистан и Казахстана обсудили вопросы обеспечения стабильности и укрепления добрососедских отношений в регионе Центральной Азии, а также график предстоящих двусторонних встреч и многосторонних мероприятий.
Мирзиёев и Токаев также поздравили друг друга с Рамазан хайитом, который мусульмане отмечают сегодня, 13 мая.