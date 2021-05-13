https://uz.sputniknews.ru/20210513/svyazi-ukreplyayutsya-tovarooborot-meju-uzbekistanom-i-kazaxstanom-vyros-na-28-18715044.html

Связи укрепляются: товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном вырос на 28%

Связи укрепляются: товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном вырос на 28%

Отмечается, что упрочению связей не помешала даже пандемия COVID-19. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-13T15:25+0500

2021-05-13T15:25+0500

2021-05-13T15:30+0500

экономика

касым-жомарт токаев

рамазан хайит

товарооборот

экономика

казахстан

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. За первый квартал 2021 года товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном вырос на 28%.Страны успешно реализуют программу промышленной кооперации, ведут подготовку крупных проектов в области транспорта и логистики, а также расширяют культурно-гуманитарный обмен.Об этом заявили главы республик — Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев — в ходе телефонного разговора.Отмечается, что упрочению связей не помешала даже пандемия COVID-19.Лидеры Узбекистан и Казахстана обсудили вопросы обеспечения стабильности и укрепления добрососедских отношений в регионе Центральной Азии, а также график предстоящих двусторонних встреч и многосторонних мероприятий.Мирзиёев и Токаев также поздравили друг друга с Рамазан хайитом, который мусульмане отмечают сегодня, 13 мая.

https://uz.sputniknews.ru/20210506/uzbekistan-i-kazaxstan-razrabatyvayut-analog-shengenskoy-vizy-18630947.html

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касым-жомарт токаев, рамазан хайит, товарооборот, экономика, казахстан, шавкат мирзиёев, узбекистан