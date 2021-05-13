https://uz.sputniknews.ru/20210513/telegram-kanal-kazanskogo-strelka-mog-byt-ego-predsmertnoy-zapiskoy--durov-18710226.html

Telegram-канал казанского стрелка мог быть его предсмертной запиской — Дуров

Telegram-канал казанского стрелка мог быть его предсмертной запиской — Дуров

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал трагедию в Казани и, в частности, то, что 19-летний Ильназ Галявиев упомянул о своих планах в... 13.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-13T12:34+0500

2021-05-13T12:34+0500

2021-05-13T12:34+0500

россия

павел дуров

татарстан

telegram

стрельба

теракт

казань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/12/15814026_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_871c110419aab7154001d9de7ce1e372.jpg

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Стрелявший в Казани упомянул о своих планах в созданном для этого Telegram-канале всего за двадцать минут до теракта, сообщил в своем блоге Павел Дуров.По его словам, на момент совершения преступления в канале казанского стрелка был ровно один участник – сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку.Даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики, поясняет программист.Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь по школьникам и учителям гимназии №175 в Казани. Погибли девять человек, включая семерых детей, 23 - ранены. Стрелявшего задержали, на него было официально зарегистрировано оружие. Как оказалось, Галявиев окончил эту же гимназию четыре года назад. После выпуска поступил в Университет управления ТИСБИ. Учился на программиста, однако в апреле был отчислен за неуспеваемость.Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Стрелку предъявлено обвинение, свою вину он признал. В случае признания его вменяемым, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://uz.sputniknews.ru/20210512/oleg-malginov-o-tragedii-v-kazani-my-potryaseny--nikakix-opravdaniy-byt-ne-mojet-18695690.html

https://uz.sputniknews.ru/20210511/tragediya-v-kazani-xronologiya-sobytiy-reaktsiya-vlastey-i-dannye-o-strelke-18672593.html

россия

татарстан

казань

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

павел дуров, татарстан, telegram, стрельба, теракт, казань