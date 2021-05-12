https://uz.sputniknews.ru/20210512/oleg-malginov-o-tragedii-v-kazani-my-potryaseny--nikakix-opravdaniy-byt-ne-mojet-18695690.html

Олег Мальгинов о трагедии в Казани: мы потрясены — никаких оправданий быть не может

Олег Мальгинов о трагедии в Казани: мы потрясены — никаких оправданий быть не может

В Ташкенте сегодня вспоминают жертв стрельбы в казанской гимназии №175, которая произошла накануне, 11 мая. Погибли 9 человек, в том числе семеро детей. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан

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В Узбекистане на самом высоком уровне отреагировали на трагедию в Казани: президент республики Шавкат Мирзиёев направил Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями и словами поддержки родным и близким погибших и пострадавших.С утра 12 мая ташкентцы несут цветы и мягкие игрушки к представительству Татарстана в РУз, а также к посольству РФ.В представительстве Татарстана была открыта книга соболезнований. Свои слова поддержки в ней оставил и глава российской дипмиссии в Узбекистане Олег Мальгинов.В результате стрельбы, которую устроил 19-летний выпускник гимназии №175 Ильназ Галявиев, погибли семь учеников 11 класса и два педагога. В больницах остаются еще около 20 пострадавших, некоторые из них в критическом состоянии. Нападавший сам сдался властям — идет следствие.В связи с трагедией 12 мая объявлен в Татарстане днем траура.

https://uz.sputniknews.ru/20210512/v-tashkente-poyavilas-kniga-soboleznovaniy-semyam-pogibshix-pri-strelbe-v-kazani-18688755.html

https://uz.sputniknews.ru/20210511/tragediya-v-kazani-xronologiya-sobytiy-reaktsiya-vlastey-i-dannye-o-strelke-18672593.html

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Рамиз Бахтияров

олег мальгинов, траур, татарстан, казань, узбекистан