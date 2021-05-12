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Олег Мальгинов о трагедии в Казани: мы потрясены — никаких оправданий быть не может
Олег Мальгинов о трагедии в Казани: мы потрясены — никаких оправданий быть не может
В Ташкенте сегодня вспоминают жертв стрельбы в казанской гимназии №175, которая произошла накануне, 11 мая. Погибли 9 человек, в том числе семеро детей. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T15:59+0500
2021-05-12T15:59+0500
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В Узбекистане на самом высоком уровне отреагировали на трагедию в Казани: президент республики Шавкат Мирзиёев направил Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями и словами поддержки родным и близким погибших и пострадавших.С утра 12 мая ташкентцы несут цветы и мягкие игрушки к представительству Татарстана в РУз, а также к посольству РФ.В представительстве Татарстана была открыта книга соболезнований. Свои слова поддержки в ней оставил и глава российской дипмиссии в Узбекистане Олег Мальгинов.В результате стрельбы, которую устроил 19-летний выпускник гимназии №175 Ильназ Галявиев, погибли семь учеников 11 класса и два педагога. В больницах остаются еще около 20 пострадавших, некоторые из них в критическом состоянии. Нападавший сам сдался властям — идет следствие.В связи с трагедией 12 мая объявлен в Татарстане днем траура.
https://uz.sputniknews.ru/20210512/v-tashkente-poyavilas-kniga-soboleznovaniy-semyam-pogibshix-pri-strelbe-v-kazani-18688755.html
https://uz.sputniknews.ru/20210511/tragediya-v-kazani-xronologiya-sobytiy-reaktsiya-vlastey-i-dannye-o-strelke-18672593.html
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олег мальгинов, траур, татарстан, казань, узбекистан

Олег Мальгинов о трагедии в Казани: мы потрясены — никаких оправданий быть не может

15:59 12.05.2021
1034
Рамиз Бахтияров
Все материалы
В Ташкенте сегодня вспоминают жертв стрельбы в казанской гимназии №175, которая произошла накануне, 11 мая. Погибли 9 человек, в том числе семеро детей.
В Узбекистане на самом высоком уровне отреагировали на трагедию в Казани: президент республики Шавкат Мирзиёев направил Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями и словами поддержки родным и близким погибших и пострадавших.
С утра 12 мая ташкентцы несут цветы и мягкие игрушки к представительству Татарстана в РУз, а также к посольству РФ.
Цветы у Татарского культурного центра в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2021
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В Ташкенте появилась книга соболезнований семьям погибших при стрельбе в Казани
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В представительстве Татарстана была открыта книга соболезнований. Свои слова поддержки в ней оставил и глава российской дипмиссии в Узбекистане Олег Мальгинов.
"Мы все потрясены этой трагедией. Свои соболезнования президенту России и народу Татарстана уже направил глава республики Шавкат Мирзиёев. Но и рядовые узбекистанцы скорбят сегодня в связи с таким горем. Для меня это тоже очень личная история, так как я много работал в Казани и других городах этого региона, у меня очень много друзей из Татарстана. Это ужасная трагедия и никакого оправдания этому быть не может".
Олег Мальгинов
Посол РФ в Узбекистане
Police and paramedics work at the scene of a shooting at Gymnasium No. 175 in Kazan, Russia's Republic of Tatarstan. According to preliminary data, six schoolchildren and a teacher were killed. The suspected attacker, a 17-year-old male, was detained earlier in the day. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2021
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В результате стрельбы, которую устроил 19-летний выпускник гимназии №175 Ильназ Галявиев, погибли семь учеников 11 класса и два педагога. В больницах остаются еще около 20 пострадавших, некоторые из них в критическом состоянии. Нападавший сам сдался властям — идет следствие.
В связи с трагедией 12 мая объявлен в Татарстане днем траура.
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