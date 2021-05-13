https://uz.sputniknews.ru/20210513/uzbekistan-vernul-iz-rf-i-turtsii-sograjdan-okazavshixsya-v-trudnoy-situatsii-18711391.html
Узбекистан вернул из РФ и Турции сограждан, оказавшихся в трудной ситуации
Узбекистан вернул из РФ и Турции сограждан, оказавшихся в трудной ситуации
На прошлой неделе власти помогли еще шестерым узбекистанцам вернуться на родину из Турции. Среди них также были лица с детьми. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-13T13:15+0500
2021-05-13T13:15+0500
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Власти Узбекистана вернули на родину семь соотечественников, испытывавших трудности за границей.Граждане республики уезжали в Стамбул, Новосибирск и Казань на работу, однако из-за пандемии оказались в тяжелом финансовом положении. В результате люди остались без работы и крыши над головой. Среди нуждавшихся в помощи были также лица с детьми..Соотечественников встретили в столичном аэропорту сотрудники обоих ведомств. Каждого из граждан проводили до места жительства.Ранее власти помогли еще шестерым узбекистанцам вернуться на родину из Турции. Среди них также были лица с детьми.
https://uz.sputniknews.ru/20210501/uzbekistan-vernul-24-jenschin-i-69-detey-iz-siriyskogo-lagerya-bejentsev-18579009.html
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стамбул, турция, новосибирск, казань
Узбекистан вернул из РФ и Турции сограждан, оказавшихся в трудной ситуации
На прошлой неделе власти помогли еще шестерым узбекистанцам вернуться на родину из Турции. Среди них также были лица с детьми.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Власти Узбекистана вернули на родину семь соотечественников, испытывавших трудности за границей.
Граждане республики уезжали в Стамбул, Новосибирск и Казань на работу, однако из-за пандемии оказались в тяжелом финансовом положении.
В результате люди остались без работы и крыши над головой. Среди нуждавшихся в помощи были также лица с детьми..
"Проблемы граждан были решены благодаря мерам Агентства по внешней трудовой миграции и финансовой поддержке Международной организации по миграции", — говорится
в сообщении агентства.
Соотечественников встретили в столичном аэропорту сотрудники обоих ведомств. Каждого из граждан проводили до места жительства.
Ранее власти помогли
еще шестерым узбекистанцам вернуться на родину из Турции. Среди них также были лица с детьми.