https://uz.sputniknews.ru/20210513/uzbekistan-vernul-iz-rf-i-turtsii-sograjdan-okazavshixsya-v-trudnoy-situatsii-18711391.html

Узбекистан вернул из РФ и Турции сограждан, оказавшихся в трудной ситуации

Узбекистан вернул из РФ и Турции сограждан, оказавшихся в трудной ситуации

На прошлой неделе власти помогли еще шестерым узбекистанцам вернуться на родину из Турции. Среди них также были лица с детьми. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-13T13:15+0500

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Власти Узбекистана вернули на родину семь соотечественников, испытывавших трудности за границей.Граждане республики уезжали в Стамбул, Новосибирск и Казань на работу, однако из-за пандемии оказались в тяжелом финансовом положении. В результате люди остались без работы и крыши над головой. Среди нуждавшихся в помощи были также лица с детьми..Соотечественников встретили в столичном аэропорту сотрудники обоих ведомств. Каждого из граждан проводили до места жительства.Ранее власти помогли еще шестерым узбекистанцам вернуться на родину из Турции. Среди них также были лица с детьми.

https://uz.sputniknews.ru/20210501/uzbekistan-vernul-24-jenschin-i-69-detey-iz-siriyskogo-lagerya-bejentsev-18579009.html

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