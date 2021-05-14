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Двадцатилетняя ташкентка потратила первую зарплату на продукты нуждающимся

Двадцатилетняя ташкентка потратила первую зарплату на продукты нуждающимся

Девушка обратилась за помощью в поиске нуждающихся семей в районный ОВД и вместе с инспектором по вопросам женщин навестила две семьи. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-14T22:13+0500

2021-05-14T22:13+0500

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Двадцатилетняя жительница Мирзо-Улугбекского района узбекской столицы Камилла А. потратила свои первые заработанные деньги на помощь малообеспеченным семьям, сообщает ГУВД Ташкента.Чтобы найти нужные адреса девушка обратилась в районный ОВД. Вместе с инспектором по вопросам женщин, капитаном Тамарой Молашхия, они выбрали две наиболее нуждающиеся семьи.Вначале гости посетили женщину в махалле Лашкарбеги. Она временно проживает в комнате, которую ей предоставили неравнодушные люди. Как сообщается, на днях сотрудники ОВД помогли ей устроиться на работу. Визит стал для нее приятной неожиданностью.Затем они навестили молодую девушку, которая еще недавно страдала серьезным заболеванием: у нее была диагностирована доброкачественная опухоль. В ГУВД рассказывают, нетрудоспособным родителям здоровье не позволило обеспечить ребенку безоблачное детство и дать уверенный старт во взрослую жизнь. И когда стало известно о болезни самой девушки, сотрудники районного ОВД постарались оказать ей посильную помощь.В ведомстве уверены, еще одно неравнодушное сердце, появившееся на пороге ее дома в эти праздничные дни, стало для нее дополнительной поддержкой, придающей уверенности в завтрашнем дне и решимости во всех начинаниях.

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