https://uz.sputniknews.ru/20210428/chislo-studentov-iz-uzbekistana-v-vuzax-rf-mojet-udvoitsya--rossotrudnichestvo-18539666.html

Число студентов из Узбекистана в вузах РФ может удвоиться – Россотрудничество

Число студентов из Узбекистана в вузах РФ может удвоиться – Россотрудничество

Ранее сообщалось, что квота для бесплатного обучения студентов из Узбекистана в вузах РФ в этом году увеличена с 228 до 405 мест. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-28T18:01+0500

2021-04-28T18:01+0500

2021-04-28T18:01+0500

общество

высшее образование

русский язык

литература

обучение

студенты

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Интерес в Узбекистане к высшему образованию в РФ растет, в российских вузах обучаются около 35 тысяч студентов из республики, но это число потенциально может удвоиться.Об этом заявил глава представительства Россотрудничества в Ташкенте Михаил Вождаев.Мероприятие прошло в онлайн-режиме на платформе выставки Expo Russia Uzbekistan 2021.Вождаев отметил, что в этом году более 2,5 тысячи человек приняли участие в тестировании на поступление в 35 российских вузов в рамках бюджетных квот, его итоги планируется подвести на этой неделе. Ранее представитель Россотрудничества сообщал, что квота для бесплатного обучения студентов из Узбекистана в вузах РФ в этом году увеличена с 228 до 405 мест.Вождаев подчеркнул, что в последнее время среди школьников и студентов в Ташкенте и регионах Узбекистана значительно вырос интерес к олимпиадам вузов РФ. Он также отметил рост заинтересованности региональных российских институтов к привлечению узбекистанцев."Основная проблема, с которой сталкиваются наши российские вузы в Узбекистане, — языковая проблема", — отметил Вождаев.По его оценке, для решения языкового вопроса вузам РФ необходимо принять системные программы.Например, запустить онлайн-курсы русского языка для узбекских абитуриентов, а также организовать работу российских преподавателей в республике. Прежде всего, в регионах. За последние два года число филиалов российских вузов в республике выросло с четырех до 11, в Ташкенте также открыто представительство РУДН.

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https://uz.sputniknews.ru/20210330/v-rossotrudnichestve-otmenili-ochnoe-sobesedovanie-dlya-postupayuschix-v-rossiyskie-vuzy-18022764.html

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высшее образование, русский язык, литература, обучение, студенты, узбекистан