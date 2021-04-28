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Число студентов из Узбекистана в вузах РФ может удвоиться – Россотрудничество
Число студентов из Узбекистана в вузах РФ может удвоиться – Россотрудничество
Ранее сообщалось, что квота для бесплатного обучения студентов из Узбекистана в вузах РФ в этом году увеличена с 228 до 405 мест. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T18:01+0500
2021-04-28T18:01+0500
общество
высшее образование
русский язык
литература
обучение
студенты
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Интерес в Узбекистане к высшему образованию в РФ растет, в российских вузах обучаются около 35 тысяч студентов из республики, но это число потенциально может удвоиться.Об этом заявил глава представительства Россотрудничества в Ташкенте Михаил Вождаев.Мероприятие прошло в онлайн-режиме на платформе выставки Expo Russia Uzbekistan 2021.Вождаев отметил, что в этом году более 2,5 тысячи человек приняли участие в тестировании на поступление в 35 российских вузов в рамках бюджетных квот, его итоги планируется подвести на этой неделе. Ранее представитель Россотрудничества сообщал, что квота для бесплатного обучения студентов из Узбекистана в вузах РФ в этом году увеличена с 228 до 405 мест.Вождаев подчеркнул, что в последнее время среди школьников и студентов в Ташкенте и регионах Узбекистана значительно вырос интерес к олимпиадам вузов РФ. Он также отметил рост заинтересованности региональных российских институтов к привлечению узбекистанцев."Основная проблема, с которой сталкиваются наши российские вузы в Узбекистане, — языковая проблема", — отметил Вождаев.По его оценке, для решения языкового вопроса вузам РФ необходимо принять системные программы.Например, запустить онлайн-курсы русского языка для узбекских абитуриентов, а также организовать работу российских преподавателей в республике. Прежде всего, в регионах. За последние два года число филиалов российских вузов в республике выросло с четырех до 11, в Ташкенте также открыто представительство РУДН.
https://uz.sputniknews.ru/20210403/ne-stolitsami-edinymi-pochemu-uzbekistantsam-stoit-obratit-vnimanie-na-regionalnye-vuzy-rf-18125840.html
https://uz.sputniknews.ru/20210330/v-rossotrudnichestve-otmenili-ochnoe-sobesedovanie-dlya-postupayuschix-v-rossiyskie-vuzy-18022764.html
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высшее образование, русский язык, литература, обучение, студенты, узбекистан

Число студентов из Узбекистана в вузах РФ может удвоиться – Россотрудничество

18:01 28.04.2021
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© СС0 / Unsplash / bantersnapsСтудент, иллюстративное фото
Студент, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2021
© СС0 / Unsplash / bantersnaps
Ранее сообщалось, что квота для бесплатного обучения студентов из Узбекистана в вузах РФ в этом году увеличена с 228 до 405 мест.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Интерес в Узбекистане к высшему образованию в РФ растет, в российских вузах обучаются около 35 тысяч студентов из республики, но это число потенциально может удвоиться.
Об этом заявил глава представительства Россотрудничества в Ташкенте Михаил Вождаев.
"Студентов из Узбекистана у нас до 35 тысяч на самом деле. Это цифра, скорее всего, будет расти. Потенциально на обучение в России количество ребят из Узбекистана может удвоиться", — сказал Вождаев в ходе круглого стола "Образование в России для граждан Узбекистана".
Мероприятие прошло в онлайн-режиме на платформе выставки Expo Russia Uzbekistan 2021.
Вождаев отметил, что в этом году более 2,5 тысячи человек приняли участие в тестировании на поступление в 35 российских вузов в рамках бюджетных квот, его итоги планируется подвести на этой неделе.
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Ранее представитель Россотрудничества сообщал, что квота для бесплатного обучения студентов из Узбекистана в вузах РФ в этом году увеличена с 228 до 405 мест.
Вождаев подчеркнул, что в последнее время среди школьников и студентов в Ташкенте и регионах Узбекистана значительно вырос интерес к олимпиадам вузов РФ.
Он также отметил рост заинтересованности региональных российских институтов к привлечению узбекистанцев.
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"Основная проблема, с которой сталкиваются наши российские вузы в Узбекистане, — языковая проблема", — отметил Вождаев.
По его оценке, для решения языкового вопроса вузам РФ необходимо принять системные программы.
Например, запустить онлайн-курсы русского языка для узбекских абитуриентов, а также организовать работу российских преподавателей в республике. Прежде всего, в регионах.
"Власти Узбекистана готовы сотрудничать. Коллеги, приезжайте. Запрета нет, ограничений нет", — добавил Вождаев.
За последние два года число филиалов российских вузов в республике выросло с четырех до 11, в Ташкенте также открыто представительство РУДН.
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