https://uz.sputniknews.ru/20210514/v-tashkentskoy-oblasti-startoval-molodejnyy-festival-18731509.html

В Ташкентской области стартовал Молодежный фестиваль

В Ташкентской области стартовал Молодежный фестиваль

В программе фестиваля запланированы театрализованные представления, выступления военнослужащих и выставка военной техники. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-14T14:44+0500

2021-05-14T14:44+0500

2021-05-14T14:44+0500

общество

фестиваль

молодежь

хокимият

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В городе Чирчик стартовал молодежный фестиваль. Он продлится три дня — 14, 15, 16 мая. В числе организаторов форума талантливых людей со всего Узбекистана — хокимият Ташкентской области, сообщила корреспондент Sputnik Узбекистан.Праздник включит в себя развлекательные шоу, тренинги от известных бизнесменов, мастер-классы от спортсменов, дизайнерские и модные показы. В программе фестиваля также традиционные обряды "Суннат туй" для 50 мальчиков, ярмарка вакансий, веломарафон.На участники мероприятия смогут сыграть в интеллектуальные игры, а также посетить специальный клуб для женщин, гастрономический и детский городки. Запланированы также театрализованные представления, выступления военнослужащих и выставка военной техники.Напомним, месяц назад глава государства анонсировал ряд льгот для безработных, начинающих предпринимателей и работодателей, а также поставил задачи перед ответственными лицами по дальнейшему расширению мер поддержки молодежи.В частности, начиная с 1 мая при найме молодых людей работодателям будет возвращаться социальный налог, уплаченный за этих сотрудников, а трудоустроившие более пяти безработных из "молодежной тетради" получать скидку до 50 процентов при аренде государственного имущества.

https://uz.sputniknews.ru/20210421/trudoustroystvo-i-jilischnyy-vopros-kak-gosudarstvo-reshit-problemy-molodeji-18442507.html

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фестиваль, молодежь, хокимият, ташкентская область