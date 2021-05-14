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https://uz.sputniknews.ru/20210514/v-tashkentskoy-oblasti-startoval-molodejnyy-festival-18731509.html
В Ташкентской области стартовал Молодежный фестиваль
В Ташкентской области стартовал Молодежный фестиваль
В программе фестиваля запланированы театрализованные представления, выступления военнослужащих и выставка военной техники. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T14:44+0500
2021-05-14T14:44+0500
общество
фестиваль
молодежь
хокимият
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В городе Чирчик стартовал молодежный фестиваль. Он продлится три дня — 14, 15, 16 мая. В числе организаторов форума талантливых людей со всего Узбекистана — хокимият Ташкентской области, сообщила корреспондент Sputnik Узбекистан.Праздник включит в себя развлекательные шоу, тренинги от известных бизнесменов, мастер-классы от спортсменов, дизайнерские и модные показы. В программе фестиваля также традиционные обряды "Суннат туй" для 50 мальчиков, ярмарка вакансий, веломарафон.На участники мероприятия смогут сыграть в интеллектуальные игры, а также посетить специальный клуб для женщин, гастрономический и детский городки. Запланированы также театрализованные представления, выступления военнослужащих и выставка военной техники.Напомним, месяц назад глава государства анонсировал ряд льгот для безработных, начинающих предпринимателей и работодателей, а также поставил задачи перед ответственными лицами по дальнейшему расширению мер поддержки молодежи.В частности, начиная с 1 мая при найме молодых людей работодателям будет возвращаться социальный налог, уплаченный за этих сотрудников, а трудоустроившие более пяти безработных из "молодежной тетради" получать скидку до 50 процентов при аренде государственного имущества.
https://uz.sputniknews.ru/20210421/trudoustroystvo-i-jilischnyy-vopros-kak-gosudarstvo-reshit-problemy-molodeji-18442507.html
ташкентская область
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фестиваль, молодежь, хокимият, ташкентская область

В Ташкентской области стартовал Молодежный фестиваль

14:44 14.05.2021
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© Sputnik / Дильшода РахматоваФестиваль молодежи в Чирчике
Фестиваль молодежи в Чирчике - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
В программе фестиваля запланированы театрализованные представления, выступления военнослужащих и выставка военной техники.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В городе Чирчик стартовал молодежный фестиваль. Он продлится три дня — 14, 15, 16 мая. В числе организаторов форума талантливых людей со всего Узбекистана — хокимият Ташкентской области, сообщила корреспондент Sputnik Узбекистан.
Праздник включит в себя развлекательные шоу, тренинги от известных бизнесменов, мастер-классы от спортсменов, дизайнерские и модные показы.
© Sputnik / Дильшода Рахматова Фестиваль молодежи в Чирчике
 Фестиваль молодежи в Чирчике - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
Фестиваль молодежи в Чирчике
© Sputnik / Дильшода Рахматова
В программе фестиваля также традиционные обряды "Суннат туй" для 50 мальчиков, ярмарка вакансий, веломарафон.
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На участники мероприятия смогут сыграть в интеллектуальные игры, а также посетить специальный клуб для женщин, гастрономический и детский городки. Запланированы также театрализованные представления, выступления военнослужащих и выставка военной техники.
© Sputnik / Дильшода РахматоваФестиваль молодежи в Чирчике
Фестиваль молодежи в Чирчике - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
Фестиваль молодежи в Чирчике
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Напомним, месяц назад глава государства анонсировал ряд льгот для безработных, начинающих предпринимателей и работодателей, а также поставил задачи перед ответственными лицами по дальнейшему расширению мер поддержки молодежи.
В частности, начиная с 1 мая при найме молодых людей работодателям будет возвращаться социальный налог, уплаченный за этих сотрудников, а трудоустроившие более пяти безработных из "молодежной тетради" получать скидку до 50 процентов при аренде государственного имущества.
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