https://uz.sputniknews.ru/20210514/zayavivshiy-o-korruptsii-v-uzbekskom-futbole-trener-ismailov-ushel-v-otstavku-18731026.html

Заявивший о коррупции в узбекском футболе тренер Исмаилов ушел в отставку

Заявивший о коррупции в узбекском футболе тренер Исмаилов ушел в отставку

Главный тренер футбольного клуба “Турон” Исломбек Исмаилов заявил о своем уходе в отставку после поражения от “Кызылкума”. Его место займет поляк Богуслав... 14.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-14T14:18+0500

2021-05-14T14:18+0500

2021-05-14T14:18+0500

ассоциация футбола узбекистана

отставка

спорт

футбол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0e/18730909_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_317aab181fdeacaebf84baa75fff7122.jpg

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Главный тренер футбольного клуба “Турон” Исломбек Исмаилов ушел в отставку по собственному желанию, сообщает пресс-служба клуба.О своем решении спортивный функционер объявил 13 мая на пресс-конференции после поражения от “Кызылкума” со счетом 0:1. Сообщается, что вакантное место займет польский тренер Богуслав Баняк, который подготовит игроков к встрече с “Сурханом” в 9-м туре Суперлиги Coca-Cola.14 марта после игры команды ферганского Яйпана "Турон" с джизакской "Согдианой", закончившейся проигрышем ферганцев, Исмаилов эмоционально высказался о коррупции в отечественном футболе.Спустя два дня дисциплинарный комитет АФУ отстранил его на две игры по причине нарушения этических норм. Вместе с этим арбитраж оштрафовал за “грубые высказывания” и президента клуба Абдувахоба Ахмадалиева, а главного судью той встречи Виктора Серазитдинова отстранили на неопределенный срок от работы в Суперлиге.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ассоциация футбола узбекистана, отставка, футбол