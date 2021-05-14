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https://uz.sputniknews.ru/20210514/zayavivshiy-o-korruptsii-v-uzbekskom-futbole-trener-ismailov-ushel-v-otstavku-18731026.html
Заявивший о коррупции в узбекском футболе тренер Исмаилов ушел в отставку
Заявивший о коррупции в узбекском футболе тренер Исмаилов ушел в отставку
Главный тренер футбольного клуба “Турон” Исломбек Исмаилов заявил о своем уходе в отставку после поражения от “Кызылкума”. Его место займет поляк Богуслав... 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T14:18+0500
2021-05-14T14:18+0500
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отставка
спорт
футбол
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Главный тренер футбольного клуба “Турон” Исломбек Исмаилов ушел в отставку по собственному желанию, сообщает пресс-служба клуба.О своем решении спортивный функционер объявил 13 мая на пресс-конференции после поражения от “Кызылкума” со счетом 0:1. Сообщается, что вакантное место займет польский тренер Богуслав Баняк, который подготовит игроков к встрече с “Сурханом” в 9-м туре Суперлиги Coca-Cola.14 марта после игры команды ферганского Яйпана "Турон" с джизакской "Согдианой", закончившейся проигрышем ферганцев, Исмаилов эмоционально высказался о коррупции в отечественном футболе.Спустя два дня дисциплинарный комитет АФУ отстранил его на две игры по причине нарушения этических норм. Вместе с этим арбитраж оштрафовал за “грубые высказывания” и президента клуба Абдувахоба Ахмадалиева, а главного судью той встречи Виктора Серазитдинова отстранили на неопределенный срок от работы в Суперлиге.
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ассоциация футбола узбекистана, отставка, футбол

Заявивший о коррупции в узбекском футболе тренер Исмаилов ушел в отставку

14:18 14.05.2021
622
© ПФК "Турон"Футбольный тренер Исломбек Исмаилов
Футбольный тренер Исломбек Исмаилов - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
© ПФК "Турон"
Главный тренер футбольного клуба “Турон” Исломбек Исмаилов заявил о своем уходе в отставку после поражения от “Кызылкума”. Его место займет поляк Богуслав Баняк.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Главный тренер футбольного клуба “Турон” Исломбек Исмаилов ушел в отставку по собственному желанию, сообщает пресс-служба клуба.
О своем решении спортивный функционер объявил 13 мая на пресс-конференции после поражения от “Кызылкума” со счетом 0:1.
Сообщается, что вакантное место займет польский тренер Богуслав Баняк, который подготовит игроков к встрече с “Сурханом” в 9-м туре Суперлиги Coca-Cola.
“ФК “Турон” благодарит Исломбека Исмаилова за вклад в победы команды и желает больших успехов в его дальнейшей деятельности”, - говорится в сообщении.
14 марта после игры команды ферганского Яйпана "Турон" с джизакской "Согдианой", закончившейся проигрышем ферганцев, Исмаилов эмоционально высказался о коррупции в отечественном футболе.
"Турон" виноват в том, что вышел в Суперлигу или в том, что судьям деньги не попадают? Две игры подряд - это вообще невозможно понять. Это видел весь мир, весь Узбекистан. [Судья даёт пенальти] из-за того, что мяч попал в голову футболиста. Пусть зайдут в раздевалку — ребята плачут!" - сказал тогда тренер.
Спустя два дня дисциплинарный комитет АФУ отстранил его на две игры по причине нарушения этических норм. Вместе с этим арбитраж оштрафовал за “грубые высказывания” и президента клуба Абдувахоба Ахмадалиева, а главного судью той встречи Виктора Серазитдинова отстранили на неопределенный срок от работы в Суперлиге.
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