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На крайний случай: узбекистанцев научат эвакуироваться при наводнении
На крайний случай: узбекистанцев научат эвакуироваться при наводнении
В учениях будут участвовать и представители СМИ. В их компетенции - предотвращение паники и недопонимания среди населения в период освещения мероприятий... 15.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-15T17:35+0500
2021-05-15T17:37+0500
общество
наводнение
учения
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Спасатели проведут учебную эвакуацию населения на случай наводнения при прорыве дамбы Сарезского озера в Таджикистане. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по чрезвычайным ситуациям Бухарской области. С 19 по 21 мая пройдут республиканские специальные тактические учения органов управления и служб подсистем ГУВД Каракалпакстана, Хорезмской, Сурхандарьинской и Бухарской областей.К участию в учениях пригласили и представителей СМИ со всех регионов. В их сфере влияния - предотвращение паники и недопонимания среди населения в период освещения мероприятий, которые будут проходить в рамках обучения.Год назад произошел прорвало дамбу водохранилища в Сырдарьинской области. Шесть человек погибли, 56 - госпитализированы.Эвакуированы были около 90 тысяч жителей. Наводнение также причинило ущерб ряду населенных пунктов Туркестанской области Казахстана.По данным Генпрокуратуры, причинами ЧС стали ошибки в проектной документации, нарушения при строительстве и эксплуатации водохранилища.
https://uz.sputniknews.ru/20210507/jertvami-navodneniya-v-ferganskoy-doline-stali-dvoe-malenkix-detey-18637589.html
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наводнение, учения, узбекистан

На крайний случай: узбекистанцев научат эвакуироваться при наводнении

17:35 15.05.2021 (обновлено: 17:37 15.05.2021)
2071
© AFP 2018 / SAEED KHANНаводнение в Австралии
Наводнение в Австралии - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.05.2021
© AFP 2018 / SAEED KHAN
В учениях будут участвовать и представители СМИ. В их компетенции - предотвращение паники и недопонимания среди населения в период освещения мероприятий, которые будут проходить в рамках обучения.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Спасатели проведут учебную эвакуацию населения на случай наводнения при прорыве дамбы Сарезского озера в Таджикистане. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по чрезвычайным ситуациям Бухарской области.
С 19 по 21 мая пройдут республиканские специальные тактические учения органов управления и служб подсистем ГУВД Каракалпакстана, Хорезмской, Сурхандарьинской и Бухарской областей.
К участию в учениях пригласили и представителей СМИ со всех регионов. В их сфере влияния - предотвращение паники и недопонимания среди населения в период освещения мероприятий, которые будут проходить в рамках обучения.
Наводнение в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.05.2021
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7 мая, 15:29
2452
Год назад произошел прорвало дамбу водохранилища в Сырдарьинской области. Шесть человек погибли, 56 - госпитализированы.
Эвакуированы были около 90 тысяч жителей. Наводнение также причинило ущерб ряду населенных пунктов Туркестанской области Казахстана.
По данным Генпрокуратуры, причинами ЧС стали ошибки в проектной документации, нарушения при строительстве и эксплуатации водохранилища.
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