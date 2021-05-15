https://uz.sputniknews.ru/20210515/na-krayniy-sluchay-v-buxare-nauchat-jiteley-evakuirovatsya-pri-navodnenii-18744869.html

На крайний случай: узбекистанцев научат эвакуироваться при наводнении

На крайний случай: узбекистанцев научат эвакуироваться при наводнении

В учениях будут участвовать и представители СМИ. В их компетенции - предотвращение паники и недопонимания среди населения в период освещения мероприятий... 15.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-15T17:35+0500

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общество

наводнение

учения

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Спасатели проведут учебную эвакуацию населения на случай наводнения при прорыве дамбы Сарезского озера в Таджикистане. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по чрезвычайным ситуациям Бухарской области. С 19 по 21 мая пройдут республиканские специальные тактические учения органов управления и служб подсистем ГУВД Каракалпакстана, Хорезмской, Сурхандарьинской и Бухарской областей.К участию в учениях пригласили и представителей СМИ со всех регионов. В их сфере влияния - предотвращение паники и недопонимания среди населения в период освещения мероприятий, которые будут проходить в рамках обучения.Год назад произошел прорвало дамбу водохранилища в Сырдарьинской области. Шесть человек погибли, 56 - госпитализированы.Эвакуированы были около 90 тысяч жителей. Наводнение также причинило ущерб ряду населенных пунктов Туркестанской области Казахстана.По данным Генпрокуратуры, причинами ЧС стали ошибки в проектной документации, нарушения при строительстве и эксплуатации водохранилища.

https://uz.sputniknews.ru/20210507/jertvami-navodneniya-v-ferganskoy-doline-stali-dvoe-malenkix-detey-18637589.html

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наводнение, учения, узбекистан