https://uz.sputniknews.ru/20210515/na-krayniy-sluchay-v-buxare-nauchat-jiteley-evakuirovatsya-pri-navodnenii-18744869.html
На крайний случай: узбекистанцев научат эвакуироваться при наводнении
На крайний случай: узбекистанцев научат эвакуироваться при наводнении
В учениях будут участвовать и представители СМИ. В их компетенции - предотвращение паники и недопонимания среди населения в период освещения мероприятий... 15.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-15T17:35+0500
2021-05-15T17:35+0500
2021-05-15T17:37+0500
общество
наводнение
учения
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/16/17881722_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_b51e5ef2dfcd0346cb70be12f21307f8.jpg
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Спасатели проведут учебную эвакуацию населения на случай наводнения при прорыве дамбы Сарезского озера в Таджикистане. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по чрезвычайным ситуациям Бухарской области. С 19 по 21 мая пройдут республиканские специальные тактические учения органов управления и служб подсистем ГУВД Каракалпакстана, Хорезмской, Сурхандарьинской и Бухарской областей.К участию в учениях пригласили и представителей СМИ со всех регионов. В их сфере влияния - предотвращение паники и недопонимания среди населения в период освещения мероприятий, которые будут проходить в рамках обучения.Год назад произошел прорвало дамбу водохранилища в Сырдарьинской области. Шесть человек погибли, 56 - госпитализированы.Эвакуированы были около 90 тысяч жителей. Наводнение также причинило ущерб ряду населенных пунктов Туркестанской области Казахстана.По данным Генпрокуратуры, причинами ЧС стали ошибки в проектной документации, нарушения при строительстве и эксплуатации водохранилища.
https://uz.sputniknews.ru/20210507/jertvami-navodneniya-v-ferganskoy-doline-stali-dvoe-malenkix-detey-18637589.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/16/17881722_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_28fe4ee08ea59e4d077efb13df21cb68.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
наводнение, учения, узбекистан
На крайний случай: узбекистанцев научат эвакуироваться при наводнении
17:35 15.05.2021 (обновлено: 17:37 15.05.2021)
В учениях будут участвовать и представители СМИ. В их компетенции - предотвращение паники и недопонимания среди населения в период освещения мероприятий, которые будут проходить в рамках обучения.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik.
Спасатели проведут учебную эвакуацию населения на случай наводнения при прорыве дамбы Сарезского озера в Таджикистане. Об этом сообщили
в пресс-службе Управления по чрезвычайным ситуациям Бухарской области.
С 19 по 21 мая пройдут республиканские специальные тактические учения органов управления и служб подсистем ГУВД Каракалпакстана, Хорезмской, Сурхандарьинской и Бухарской областей.
К участию в учениях пригласили и представителей СМИ со всех регионов. В их сфере влияния - предотвращение паники и недопонимания среди населения в период освещения мероприятий, которые будут проходить в рамках обучения.
Год назад произошел
прорвало дамбу водохранилища в Сырдарьинской области. Шесть человек погибли, 56 - госпитализированы.
Эвакуированы были около 90 тысяч жителей. Наводнение также причинило ущерб ряду населенных пунктов Туркестанской области Казахстана.
По данным Генпрокуратуры, причинами ЧС стали ошибки в проектной документации, нарушения при строительстве и эксплуатации водохранилища.