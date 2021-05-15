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Узбекистан установил дипотношения с островным государством в Карибском море
Узбекистан установил дипотношения с островным государством в Карибском море
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении совместной работы в рамках международных организаций, в том числе в структуре ООН. 15.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-15T14:54+0500
2021-05-15T14:54+0500
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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Постоянный представитель Узбекистана при ООН, Посол Бахтиёр Ибрагимов и Постоянный представитель Доминики при ООН, Посол Лорин Баннис-Робертс от имени правительств своих стран накануне подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений, сообщает ИА "Дунё".Содружество Доминика это островное государство на востоке Карибского моря. Его площадь – 751 квадратный километр, население – около 70 тысяч челвоек. Доминика является полноценным членом ООН, а также входит в Британское Содружество наций, Карибское Сообщество (CARICOM), Карибский Общий рынок, а также Организацию Восточно-карибских государств.Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении совместной работы в рамках международных организаций, в том числе в структуре ООН. Достигнута договоренность о поддержании регулярных двусторонних контактов по поиску взаимовыгодных направлений сотрудничества между Узбекистаном и Содружеством Доминики.Содружество Доминики стало 137-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения.В начале февраля 2021 года документ об установлении дипломатических отношений был подписан с государством Сан-Марино. А в октябре 2019 года Узбекистан установил дипотношения с Гренадой.
https://uz.sputniknews.ru/20171130/Istoriko-dokumentalnaya-vystavka-v-Tashkente-6961138.html
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карибы, подписание документов, узбекистан

Узбекистан установил дипотношения с островным государством в Карибском море

14:54 15.05.2021
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© ИА "Дунё"Подписание Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Содружеством Доминики
Подписание Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Содружеством Доминики - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.05.2021
© ИА "Дунё"
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении совместной работы в рамках международных организаций, в том числе в структуре ООН.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Постоянный представитель Узбекистана при ООН, Посол Бахтиёр Ибрагимов и Постоянный представитель Доминики при ООН, Посол Лорин Баннис-Робертс от имени правительств своих стран накануне подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений, сообщает ИА "Дунё".
Содружество Доминика это островное государство на востоке Карибского моря. Его площадь – 751 квадратный километр, население – около 70 тысяч челвоек. Доминика является полноценным членом ООН, а также входит в Британское Содружество наций, Карибское Сообщество (CARICOM), Карибский Общий рынок, а также Организацию Восточно-карибских государств.
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении совместной работы в рамках международных организаций, в том числе в структуре ООН. Достигнута договоренность о поддержании регулярных двусторонних контактов по поиску взаимовыгодных направлений сотрудничества между Узбекистаном и Содружеством Доминики.
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Содружество Доминики стало 137-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения.
В начале февраля 2021 года документ об установлении дипломатических отношений был подписан с государством Сан-Марино. А в октябре 2019 года Узбекистан установил дипотношения с Гренадой.
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