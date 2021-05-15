https://uz.sputniknews.ru/20210515/vizit-shavkata-mirzieeva-v-tadjikistan-zaplanirovan-na-iyun---mivt-18745576.html

Визит Шавката Мирзиеева в Таджикистан запланирован на июнь - МИВТ

Визит Шавката Мирзиеева в Таджикистан запланирован на июнь - МИВТ

Стороны говорили о дальнейшем развитии кооперационных связей по организации новых импортозамещающих производств с высокой добавленной стоимостью с перспективой... 15.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-15T18:52+0500

2021-05-15T18:52+0500

2021-05-15T18:52+0500

политика

государственный визит

шавкат мирзиёев

таджикистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Визит президента Узбекистана Шавката Миризеева в Таджикистан запланирован на июнь, стороны договорились активизировать подготовку его содержательной части, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли.Информация о предстоящем визите прозвучала во время встречи заместителя премьер-министра, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова и министра экономического развития и торговли Таджикистана Завки Амина Завкизоды.На встрече также обсудили меры по увеличению взаимной торговли с 500 миллионов долларов в 2020 году до 1 миллиарда долларов в ближайшие годы за счет упрощения торговых процедур и обеспечения благоприятного доступа продукции на рынки двух стран.Стороны говорили о важности дальнейшего развития кооперационных связей по организации новых импортозамещающих производств с высокой добавленной стоимостью с перспективой последующего экспорта продукции на рынки третьих стран. Договорились и о сотрудничестве в макроэкономическом прогнозировании, развитии цифровой экономики и электронной торговли.Мирзиеев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону. В частности, с Таджикистаном был возобновлен диалог по пограничному и водно-энергетическому вопросам. В апреле 2017 года возобновилось авиасообщение между столицами, прерванное в 1992 году, а в марте 2018 года после семилетнего перерыва южные области двух стран вновь связала железная дорога. Тогда же в ходе визита Мирзиеева в Душанбе был подписан договор об отдельных участках границы, также был отменен визовый режим.Напомним, Шавкат Мирзиёев накануне принял премьера Таджикистана Кохира Расулзоду, прибывшего в Ташкент для участия в восьмом заседании межправсовета по торгово-экономическому сотрудничеству.

https://uz.sputniknews.ru/20210505/naznachen-novyy-posol-tadjikistana-v-uzbekistane-18622061.html

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