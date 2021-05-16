https://uz.sputniknews.ru/20210516/u-beregov-yaponskogo-ostrova-proizoshlo-moschnoe-zemletryasenie-18752394.html

У берегов японского острова произошло мощное землетрясение

У берегов японского острова произошло мощное землетрясение

Магнитуда землетрясения превысила 6 баллов, однако жители острова ощутили толчки силой до 3 баллов. О жертвах стихии не сообщается. 16.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-16T17:32+0500

2021-05-16T17:32+0500

2021-05-16T17:32+0500

в мире

землетрясение

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/11/15420930_0:123:1185:789_1920x0_80_0_0_b9c2169412e43313a6de1d70f5a6c1dd.jpg

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в юго-восточном направлении от японского острова Хоккайдо, угрозы цунами нет, сообщает РИА Новости.По данным Главного метеорологического агентства страны, толчки были зафиксированы в 12.24 по местному времени (08.24 по ташкентскому времени). Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров под водой.Толчки силой до 3 баллов ощущались в юго-восточной и восточной части острова Хоккайдо.О пострадавших и ущербе в результате землетрясения пока не сообщается.Напомним, два месяца назад в районе префектуры Мияги в Японии также произошло мощное землетрясение. Очаг находился на глубине 60 километров под водой.Главное метеорологическое агентство вынесло предупреждение об угрозе цунами, сообщалось, что высота волн может достигать одного метра. Власти префектуры попросили эвакуироваться почти семь тысяч человек.

https://uz.sputniknews.ru/20210513/spasateli-stran-sng-otrabatyvayut-deystviya-na-sluchay-razrushitelnogo-zemletryaseniya-18718514.html

япония

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

землетрясение, япония