https://uz.sputniknews.ru/20210516/u-beregov-yaponskogo-ostrova-proizoshlo-moschnoe-zemletryasenie-18752394.html
У берегов японского острова произошло мощное землетрясение
У берегов японского острова произошло мощное землетрясение
Магнитуда землетрясения превысила 6 баллов, однако жители острова ощутили толчки силой до 3 баллов. О жертвах стихии не сообщается. 16.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-16T17:32+0500
2021-05-16T17:32+0500
2021-05-16T17:32+0500
в мире
землетрясение
япония
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в юго-восточном направлении от японского острова Хоккайдо, угрозы цунами нет, сообщает РИА Новости.По данным Главного метеорологического агентства страны, толчки были зафиксированы в 12.24 по местному времени (08.24 по ташкентскому времени). Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров под водой.Толчки силой до 3 баллов ощущались в юго-восточной и восточной части острова Хоккайдо.О пострадавших и ущербе в результате землетрясения пока не сообщается.Напомним, два месяца назад в районе префектуры Мияги в Японии также произошло мощное землетрясение. Очаг находился на глубине 60 километров под водой.Главное метеорологическое агентство вынесло предупреждение об угрозе цунами, сообщалось, что высота волн может достигать одного метра. Власти префектуры попросили эвакуироваться почти семь тысяч человек.
https://uz.sputniknews.ru/20210513/spasateli-stran-sng-otrabatyvayut-deystviya-na-sluchay-razrushitelnogo-zemletryaseniya-18718514.html
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землетрясение, япония
У берегов японского острова произошло мощное землетрясение
Магнитуда землетрясения превысила 6 баллов, однако жители острова ощутили толчки силой до 3 баллов. О жертвах стихии не сообщается.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в юго-восточном направлении от японского острова Хоккайдо, угрозы цунами нет, сообщает РИА Новости
.
По данным Главного метеорологического агентства страны, толчки были зафиксированы в 12.24 по местному времени (08.24 по ташкентскому времени). Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров под водой.
Толчки силой до 3 баллов ощущались в юго-восточной и восточной части острова Хоккайдо.
О пострадавших и ущербе в результате землетрясения пока не сообщается.
Напомним, два месяца назад в районе префектуры Мияги в Японии также произошло
мощное землетрясение. Очаг находился на глубине 60 километров под водой.
Главное метеорологическое агентство вынесло предупреждение об угрозе цунами, сообщалось, что высота волн может достигать одного метра. Власти префектуры попросили эвакуироваться почти семь тысяч человек.