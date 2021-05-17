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https://uz.sputniknews.ru/20210517/dlya-okazaniya-psixiatricheskoy-pomoschi-ponadobitsya-soglasie-patsienta-18762621.html
Для оказания психиатрической помощи понадобится согласие пациента
Для оказания психиатрической помощи понадобится согласие пациента
В новой редакции закона указано, что принять решение о необходимости оказания психиатрической помощи в недобровольном порядке может только комиссия... 17.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-17T13:22+0500
2021-05-17T13:26+0500
общество
закон
психиатрическая больница
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Закон "О психиатрической помощи" принят в новой редакции. В документе введены новые понятия. Объясняется, в частности, что такое психиатрическая помощь.Такая помощь оказывается лишь при добровольном обращении лица и при наличии его информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. Оно не понадобится только в том случае, если к пациенту применяются принудительные меры медицинского характера, а также при недобровольной госпитализации в психиатрическое учреждение.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! &gt;&gt;Государство гарантирует бесплатную первичную и специализированную психиатрическую помощь, в том числе скорую помощь. Также бесплатно будет проводиться психиатрическая экспертиза.Получить помощь пациенты с этим диагнозом смогут в государственных и частных медицинских учреждениях, медико-социальных учреждениях, предназначенных для лиц, страдающих психическими расстройствами. Перечень услуг, оказываемых частными медицинскими учреждениями по диагностике, лечению и реабилитации психических расстройств, утверждается Минздравом.Установить диагноз психического расстройства может исключительно врач-психиатр. Принять же решение о необходимости оказания психиатрической помощи в недобровольном порядке либо выдать заключение для рассмотрения этого вопроса может только комиссия врачей-психиатров.В Минздраве будет появится Единый электронный реестр лиц, страдающих психическими расстройствами, находящихся под диспансерным наблюдением. Ознакомиться с ним можно только с разрешения Минздрава, с обеспечением конфиденциальности информации.Обновленный закон гарантирует социально-бытовую помощь и содействие в трудоустройстве лиц, страдающих психическими расстройствами, при наличии соответствующего заключения медико-социальной экспертной комиссии.В июне 2018 года Шавкат Мирзиёев посетил Ташкентскую городскую клиническую психиатрическую больницу.Он поручил превратить обновленную клинику в опорное учреждение для остальных больниц данного профиля в стране, развивать методики раннего предупреждения и лечения психических заболеваний, заняться подготовкой и социальной поддержкой специалистов-психиатров.
https://uz.sputniknews.ru/20200923/V-Uzbekistane-predotvratyat-diskriminatsiyu-lyudey-s-psikhicheskimi-zabolevaniyami-15036309.html
https://uz.sputniknews.ru/20181026/Buduschikh-psikhiatrov-v-Uzbekistane-budut-gotovit-po-novym-programmam-9810351.html
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закон, психиатрическая больница, узбекистан

Для оказания психиатрической помощи понадобится согласие пациента

13:22 17.05.2021 (обновлено: 13:26 17.05.2021)
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© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРабота ГКБ № 15 им О. М. Филатова
Работа ГКБ № 15 им О. М. Филатова - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Перейти в фотобанк
В новой редакции закона указано, что принять решение о необходимости оказания психиатрической помощи в недобровольном порядке может только комиссия врачей-психиатров.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Закон "О психиатрической помощи" принят в новой редакции. В документе введены новые понятия. Объясняется, в частности, что такое психиатрическая помощь.
Такая помощь оказывается лишь при добровольном обращении лица и при наличии его информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. Оно не понадобится только в том случае, если к пациенту применяются принудительные меры медицинского характера, а также при недобровольной госпитализации в психиатрическое учреждение.
Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! >>
Государство гарантирует бесплатную первичную и специализированную психиатрическую помощь, в том числе скорую помощь. Также бесплатно будет проводиться психиатрическая экспертиза.
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Получить помощь пациенты с этим диагнозом смогут в государственных и частных медицинских учреждениях, медико-социальных учреждениях, предназначенных для лиц, страдающих психическими расстройствами.
Перечень услуг, оказываемых частными медицинскими учреждениями по диагностике, лечению и реабилитации психических расстройств, утверждается Минздравом.
Установить диагноз психического расстройства может исключительно врач-психиатр. Принять же решение о необходимости оказания психиатрической помощи в недобровольном порядке либо выдать заключение для рассмотрения этого вопроса может только комиссия врачей-психиатров.
В Минздраве будет появится Единый электронный реестр лиц, страдающих психическими расстройствами, находящихся под диспансерным наблюдением. Ознакомиться с ним можно только с разрешения Минздрава, с обеспечением конфиденциальности информации.
Обновленный закон гарантирует социально-бытовую помощь и содействие в трудоустройстве лиц, страдающих психическими расстройствами, при наличии соответствующего заключения медико-социальной экспертной комиссии.
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В июне 2018 года Шавкат Мирзиёев посетил Ташкентскую городскую клиническую психиатрическую больницу.
Он поручил превратить обновленную клинику в опорное учреждение для остальных больниц данного профиля в стране, развивать методики раннего предупреждения и лечения психических заболеваний, заняться подготовкой и социальной поддержкой специалистов-психиатров.
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