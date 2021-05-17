https://uz.sputniknews.ru/20210517/frantsiya-pomojet-razvit-turisticheskuyu-infrastrukturu-uzbekistana-18758498.html

Франция поможет развить туристическую инфраструктуру Узбекистана

Франция поможет развить туристическую инфраструктуру Узбекистана

Во время узбекско-французского бизнес-форума был подписан ряд документов, в том числе протокол о финансировании проекта по созданию международного всесезонного... 17.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-17T10:59+0500

2021-05-17T10:59+0500

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общество

назначение

автомобиль

дороги

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В рамках VIII заседания узбекско-французской межправкомиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству в столице состоялся бизнес-форум. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.В ходе мероприятия стороны подписали соглашение с Казначейством Франции по привлечению займа в размере 47,9 миллионов евро. Финансовые средства пойдут на воплощение проекта по строительству МВК "Бельдерсай-Чимган-Нанай", который в настоящее время реализуется консорциумом французских компаний Geode-Manie Lives-Compagnie des Alpes-Patriarche.К тому же Агентство по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия подписало меморандум о сотрудничестве с консорциумом компаний Ingevin и Adekvat Vostok. В соответствии с документом, в республике планируется разработать ТЭО винодельческого кластера на базе инновационной запатентованной концепции EODE по принципу "Французского Шато".Кроме того, подписан протокол о финансировании проекта по созданию международного всесезонного курорта "Бельдерсай-Чимган-Нанай", концепция и экономическая модель которого были разработаны консорциумом французских компаний Orex Loisirs, Geode, Compagnie des Alpes, Epode, Egis и Patriarch. Общая стоимость проекта составила $480 млн.В будущем на территории туристической зоны намечено создать услуги на основе развития козоводства, верблюдоводства и пчеловодства.

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https://uz.sputniknews.ru/20210430/uzbekistan-vyrastit-novoe-pokolenie-grajdanskix-pilotov--v-etom-pomogut-frantsuzy-18573884.html

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назначение, автомобиль, дороги