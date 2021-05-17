https://uz.sputniknews.ru/20210517/mirziyoev-pozdravil-lidera-kazaxstana-s-dnem-rojdeniya--emu-ispolnilos-68-let-18766084.html
Мирзиёев поздравил лидера Казахстана с днем рождения — ему исполнилось 68 лет
Мирзиёев поздравил лидера Казахстана с днем рождения — ему исполнилось 68 лет
Интересно, что Касым-Жомарт Токаев не очень любит отмечать свой личный праздник. 17.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-17T16:08+0500
2021-05-17T16:08+0500
2021-05-17T16:10+0500
политика
день рождения
касым-жомарт токаев
казахстан
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил с днем рождения лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева.Сегодня ему исполнилось 68 лет.Узбекский лидер пожелал своему коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов.Глава государства также отметил большой вклад Токаева "в укрепление многовековой дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между двумя братскими странами".В ходе телефонного разговора Мирзиёев подчеркнул, что регулярные и доверительные контакты на высшем уровне способствуют поддержанию крепких отношений между двумя странами.Интересно, что глава Казахстана не очень любит отмечать свой день рождения. Об этом ранее заявил его пресс-секретарь Берик Уали, пишет Sputnik Казахстан.Такое отношение к личному празднику объясняется тем, что в семье Токаева никогда не было подобной традиции — было не принято праздновать дни рождения как детей, так и родителей.
https://uz.sputniknews.ru/20210218/Tokaev-priglasil-Mirzieva-v-Kazakhstan-16034758.html
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день рождения, касым-жомарт токаев, казахстан, шавкат мирзиёев, узбекистан
Мирзиёев поздравил лидера Казахстана с днем рождения — ему исполнилось 68 лет
16:08 17.05.2021 (обновлено: 16:10 17.05.2021)
Интересно, что Касым-Жомарт Токаев не очень любит отмечать свой личный праздник.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил с днем рождения лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Сегодня ему исполнилось 68 лет.
Узбекский лидер пожелал своему коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов.
Глава государства также отметил большой вклад Токаева "в укрепление многовековой дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между двумя братскими странами".
В ходе телефонного разговора Мирзиёев подчеркнул, что регулярные и доверительные контакты на высшем уровне способствуют поддержанию крепких отношений между двумя странами.
Интересно, что глава Казахстана не очень любит отмечать свой день рождения. Об этом ранее заявил его пресс-секретарь Берик Уали, пишет Sputnik Казахстан
.
Такое отношение к личному празднику объясняется тем, что в семье Токаева никогда не было подобной традиции — было не принято праздновать дни рождения как детей, так и родителей.