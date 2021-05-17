https://uz.sputniknews.ru/20210517/mirziyoev-pozdravil-lidera-kazaxstana-s-dnem-rojdeniya--emu-ispolnilos-68-let-18766084.html

Мирзиёев поздравил лидера Казахстана с днем рождения — ему исполнилось 68 лет

Мирзиёев поздравил лидера Казахстана с днем рождения — ему исполнилось 68 лет

Интересно, что Касым-Жомарт Токаев не очень любит отмечать свой личный праздник. 17.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-17T16:08+0500

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политика

день рождения

касым-жомарт токаев

казахстан

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил с днем рождения лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева.Сегодня ему исполнилось 68 лет.Узбекский лидер пожелал своему коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов.Глава государства также отметил большой вклад Токаева "в укрепление многовековой дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между двумя братскими странами".В ходе телефонного разговора Мирзиёев подчеркнул, что регулярные и доверительные контакты на высшем уровне способствуют поддержанию крепких отношений между двумя странами.Интересно, что глава Казахстана не очень любит отмечать свой день рождения. Об этом ранее заявил его пресс-секретарь Берик Уали, пишет Sputnik Казахстан.Такое отношение к личному празднику объясняется тем, что в семье Токаева никогда не было подобной традиции — было не принято праздновать дни рождения как детей, так и родителей.

https://uz.sputniknews.ru/20210218/Tokaev-priglasil-Mirzieva-v-Kazakhstan-16034758.html

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день рождения, касым-жомарт токаев, казахстан, шавкат мирзиёев, узбекистан