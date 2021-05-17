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Наедине с Талибаном*: готов ли Узбекистан к уходу США из Афганистана

Наедине с Талибаном*: готов ли Узбекистан к уходу США из Афганистана

Российский политолог, ведущий специалист по проблемам ислама, доктор исторических наук, профессор Алексей Малашенко оценил будущую ситуацию в Афганистане и в... 17.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-17T18:27+0500

2021-05-17T18:27+0500

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видео

борьба с терроризмом

центральная азия

афганистан

узбекистан

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Интенсивность боевых действий в Афганистане нарастает, а Джо Байден начал вывод войск из республики, закончить который планирует осенью этого года. Это позже срока, который был оговорен ранее Трампом и талибами при Катарской сделке: было 1 мая – стало 11 сентября 2021 года. Талибы нервничают. СМИ и экспертное сообщество активно обсуждают то, что США намерены разместить войска из Афганистана на территории постсоветских республик. Алексей Малашенко уверен, что обострения внутри самого Афганистана не избежать, однако прямых угроз соседним странам он пока не видит.В то же время он считает, что новый американский президент действует вполне прагматично, пытаясь избавиться от этой затратной проблемы, объявив об окончательном выводе военных из ИРА."Байден четко понимает, что нужно оттуда уходить, чтобы этим уже больше не заниматься. Но это не быстрый процесс. Во-первых, технически необходимо собрать все подразделения, разбросанные по стране, а во-вторых, не все генералы, уже успевшие понюхать там пороху, уверены в целесообразности вывода войск. Ну и дата, конечно же, выбрана не случайно. Для всего мира 11 сентября стало переломным моментом в борьбе с терроризмом. Кто-то считает, что после ухода США наступит новая эра, но я думаю, что ничего глобально не изменится", — подчеркнул Малашенко.Скептически эксперт относится и к муссируемым слухам о планах Пентагона разместить военные базы поблизости от Афганистана, например, в одной из стран ЦА. Политолог считает это невыгодным и неэффективным для Вашингтона, как с практической, так и с политической точки зрения. Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! >>"Американцам это на надо. Во-первых, это крайне непопулярная мера внутри самой страны, где и так хватает проблем, а во-вторых, если не удалось достичь какого-то результата непосредственно в Афганистане, то в чем будет польза от дислокации где-то вне его. Что касается интереса для США самой Центральной Азии, то он сейчас невысок. Да и сам Афганистан у Байдена не в приоритете", — уверен Алексей Малашенко.Не видит вреда эксперт и в деятельности организаций, которые могут быть созданы под эгидой США для поддержания стабильности в регионе. По его мнению, подобные структуры максимум станут инструментом для политической риторики, чтобы подчеркнуть "многовекторность" отдельных республик ЦА в торговле или экономике. На реальные стратегические связи с той же Россией или Китаем это глобально не повлияет, убежден востоковед.По его словам, у всех стран региона свои интересы в Афганистане, как политические, так и экономические. Особенно это касается Индии, Пакистана и Китая. Но в любом случае, полагает эксперт, все государства объединяет одно — стремление к стабильности.В любом случае, уверен политолог, ни администрации Байдена, ни тем, кто придет после него, не позавидуешь от Афганской проблемы, которую за 20 с лишним лет решить так и не удалось.Полную версию интервью смотрите в нашем видео.* — организация запрещена в РФ и ряде других стран

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борьба с терроризмом, центральная азия, афганистан, узбекистан