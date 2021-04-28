https://uz.sputniknews.ru/20210428/taliban-beret-pod-kontrol-sever-afganistana--tsentralnaya-aziya-v-opasnosti-18529988.html

"Талибан"* берет под контроль север Афганистана — Центральная Азия в опасности

"Талибан"* берет под контроль север Афганистана — Центральная Азия в опасности

Обстановка в Афганистане стремительно обостряется: войска США и НАТО покидают страну, талибы контролируют большую часть провинций, включая северные. Россия... 28.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-28T12:46+0500

2021-04-28T12:46+0500

2021-04-28T13:00+0500

колумнисты

радикальное движение "талибан"

талибан

сергей шойгу

минобороны рф

нато

центральная азия

афганистан

сша

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Российский министр обороны Сергей Шойгу в ходе рабочего визита в Душанбе 27 апреля заявил, что обстановка в соседнем Афганистане деградирует, поэтому Россия и Таджикистан отрабатывают совместное отражение угроз с южного направления в ходе учений. Ранее на приграничных полигонах "Харб-Майдон", "Самбули" и "Момирак" состоялись совместные маневры с участием более 3 500 военнослужащих 201-й российской военной базы и Вооруженных сил Таджикистана. Кроме того, РФ расширяет программу обучения таджикских военнослужащих. Москва и Душанбе выходят на соглашение о создании совместной системы ПВО. Рабочий визит Сергея Шойгу в Таджикистан и акценты военного и военно-технического взаимодействия совершенно не случайны. США и их союзники по НАТО 25 апреля начали выводить свои войска из Афганистана. Иностранные военные базы и сопутствующее оборудование на сумму 1 млрд долларов передаются афганской армии. Передача вооружений США и НАТО правительственным силам Афганистана создает значительный риски для соседних стран Центральной Азии. Однажды США уже сформировали и оснастили на 1 млрд долларов "правильную" армию Ирака, и вскоре практически все оружие, включая танки, артиллерию, противотанковые комплексы TOW и ПЗРК Stinger, оказалось в руках боевиков "Исламского государства"*.Если подобная ситуация с "перевооружением" джихадистов повторится в Афганистане, где новая армия появилась в 2002 году при активном содействии западной коалиции, тяжелые последствия для всего региона неизбежны. И уже сегодня ясно, что мирное соглашение США с "Талибаном"* ведет лишь к новому витку гражданской войны. Силы национальной безопасности Афганистана не способны эффективно противостоять вооруженным террористическим группировкам.Горячий север и жестокий югТалибы 23 апреля с боями захватили базу правительственных войск в северной провинции Балх, убиты восемь военнослужащих. И столько же погибли днем ранее, когда джихадисты атаковали блокпост афганской армии неподалеку от города Мазари-Шариф.Если базы афганской армии привлекают талибов арсеналами с оружием, то передовые посты – это "ключи" от территорий и магистралей, которыми также пытаются овладеть джихадисты. В северной провинции Тахар боевики "Талибана"* 17 апреля также атаковали блокпост правительственных войск, погибли четверо военнослужащих.Север Афганистана становится все более горячим. Талибы пока не замечены на территории сопредельных стран Центральной Азии, зато боевики из Таджикистана уже присутствуют на афганской земле и действуют заодно с отрядами "Талибана"*. Ранее власти Бадахшана заявили об усилении присутствия в регионе террористических организаций ИГ* и "Аль-Каида"* при содействии таджикской и узбекской группировок – "Ансарулла" и "Харкат-и-Ислами". Высока вероятность экспорта афганской войны в соседние страны.Это вызвало большой общественный резонанс в стране, ведь афганские реалии допускают переход из полиции в "Талибан"*, ИГ*, и наоборот. Вероятно, джихадистский интернационал ощущает приближение "последнего и решительного боя", колеблющихся ликвидируют на месте.С другой стороны, 17 апреля ВВС Афганистана нанесли авиаудар по лагерю талибов в северной провинции Балх и уничтожили 8 боевиков, включая полевого командира. Еще два авиаудара афганской авиации по позициям "Талибана"* в провинции Нимроз стоили жизни 22 джихадистам. В боестолкновениях между правительственными силами и "Талибаном"* в провинции Забуль уничтожено 14 талибов.Напомню: США много лет создавали новую армию Афганистана, но однажды в сентябре 2015 года немногочисленные талибы отбили у семитысячного гарнизона город Кундуз, расположенный в 60 километрах от пограничной реки Пяндж. И удерживали город две недели. Сегодня "Талибан"* настроен решительнее, в его рядах более 50 тысяч опытных боевиков. Ранее Пентагон сообщил об отправке на авиабазу в Катаре двух бомбардировщиков B-52 Stratofortress. Вероятно, на силы армии и правопорядка Исламской Республики американцы особо не рассчитывают. Провальная миссияГлава Центрального командования США генерал Фрэнк Маккензи сомневается в способности афганских сил безопасности самостоятельно защищать страну. Директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Кабул с необъявленным визитом, чтобы обсудить боеготовность афганских сил после вывода иностранного контингента. Ранее Бернс заявил, что вывод войск сопряжен со "значительными рисками" – "Исламское государство"* и "Аль-Каида"* могут восстановить свое влияние в Афганистане.В докладе Пентагона, подготовленном 24 апреля для Конгресса США, отмечается, что "Аль-Каида"* в Афганистане продолжает взаимодействовать с талибами, угроза новых атак сохраняется, разрыв "взаимовыгодных отношений" группировок маловероятен. Эта "кровная связь" противоречит условиям мирного соглашения от 29 февраля 2020 года, и все же американцы уходят. Предлагая в качестве компенсации лишь "дополнительную гражданскую" помощь в сумме 300 млн долларов.Афганистан также стал прибежищем для новой глобальной угрозы – ИГ*, насчитывающей в стране до 4 тысяч боевиков, регулярно осуществляющих теракты, в том числе в Кабуле. Удручающая картина наблюдается в сфере борьбы с наркотиками. За время натовского присутствия в Афганистане площади культивации опийного мака выросли более чем в 20 раз – до 163 тыс. га (обеспечивают свыше 80% мирового рынка опиатов). Наркотики массово производят 24 из 34 провинций Исламской Республики Афганистан. Мария Захарова назвала американскую кампанию в Афганистане "бесславной", ведь "за двадцать лет альянс так и не справился с задачей создания местных боеспособных силовых структур, которые могли бы самостоятельно защитить страну и обеспечить в ней правопорядок"."Добрые" намерения талибов"Талибан"* мало изменился с конца девяностых, когда он пришел к власти в стране. Декларативной целью организации является "освобождение Афганистана и внедрение в стране исламской системы государственного устройства". Ранее талибы в специальном заявлении (эквивалент политической программы) разъяснили принципы Исламского Эмирата, который намерены установить в Афганистане. Основы системы якобы изложены в Коране, хадисах и исламской юриспруденции. Страна должна быть очищена "от иностранных сил и их идеологий, а также от любых следов западных правовых систем", а все дела нужно будет вести в соответствии с шариатом. Жители контролируемых талибами районов Афганистана рассказывают, как это выглядит на деле. Девочки не могут учиться в школе. Талибы не разрешают ходить в поликлинику и покупать лекарства. Женщинам нельзя выходить на улицу без сопровождающего мужчины. Светские развлечения запрещены. Провинившихся бьют палками.Когда "добрыми делами" талибов будет охвачен весь Афганистан, вероятно, придет очередь "духовной трансформации" и для соседних стран. "Миссионеры" с оружием в руках двадцать лет противостояли войскам США и НАТО. Ощущение победы действует опьяняюще. Кто остановит талибов и их союзников на пути в Центральную Азию?* – террористические организации, запрещенные в России и ряде других стран

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https://uz.sputniknews.ru/20210310/amerika-potratila-193-mlrd-na-voynu-v-afganistane--kakov-itog-dvadtsatiletney-kampanii-17665259.html

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радикальное движение "талибан", талибан, сергей шойгу, минобороны рф, нато, центральная азия, афганистан, сша