https://uz.sputniknews.ru/20210517/v-kazaxstane-vyrosli-marsianskie-zamki--video-18758668.html

В Казахстане нашли "марсианские" замки возрастом 12 млн лет — видео

В Казахстане нашли "марсианские" замки возрастом 12 млн лет — видео

Чарынский каньон очень напоминает Марс. Эта местность формировалась в течение долгого времени под влиянием процессов выветривания осадочных пород. 17.05.2021, Sputnik Узбекистан

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В итоге, горные породы превратились в скалы, колонны и башни возрастом около 12 миллионов лет.Власти Казахстана планируют активно развивать туристический потенциал Чарынского каньона.Еще бы, собственный Марс на Земле!Подробности смотрите в видеосюжете.

https://uz.sputniknews.ru/20210515/18745712.html

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мультимедиа , природа, марс, казахстан