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В Казахстане нашли "марсианские" замки возрастом 12 млн лет — видео
В Казахстане нашли "марсианские" замки возрастом 12 млн лет — видео
Чарынский каньон очень напоминает Марс. Эта местность формировалась в течение долгого времени под влиянием процессов выветривания осадочных пород. 17.05.2021, Sputnik Узбекистан
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В итоге, горные породы превратились в скалы, колонны и башни возрастом около 12 миллионов лет.Власти Казахстана планируют активно развивать туристический потенциал Чарынского каньона.Еще бы, собственный Марс на Земле!Подробности смотрите в видеосюжете.
https://uz.sputniknews.ru/20210515/18745712.html
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мультимедиа , природа, марс, казахстан

В Казахстане нашли "марсианские" замки возрастом 12 млн лет — видео

11:23 17.05.2021 (обновлено: 11:31 17.05.2021)
400
Чарынский каньон очень напоминает Марс. Эта местность формировалась в течение долгого времени под влиянием процессов выветривания осадочных пород.
В итоге, горные породы превратились в скалы, колонны и башни возрастом около 12 миллионов лет.
Власти Казахстана планируют активно развивать туристический потенциал Чарынского каньона.
Еще бы, собственный Марс на Земле!
Подробности смотрите в видеосюжете.
Посадка китайского марсохода Чжужун на Марс - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.05.2021
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