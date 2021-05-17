https://uz.sputniknews.ru/20210517/zapad-gotovyat-k-voyne-za-tayvan-18757843.html

Запад готовят к войне за Тайвань

Запад готовят к войне за Тайвань

Напряжение вокруг "Тайваньского вопроса" стремительно нарастает, причем больше в западных СМИ и экспертном сообществе, разжигающих воинственные настроения, чем... 17.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-17T10:56+0500

2021-05-17T10:56+0500

2021-05-17T10:56+0500

колумнисты

запад

тайвань

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Глобальной войной за Тайвань пугают уже на регулярной основе, убеждая публику в ее неизбежности.Последним из таких пророков стал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Расмуссен, который в интервью датскому изданию B.T. на днях предрек "китайское вторжение на Тайвань" в течение ближайших пяти-десяти лет. Причем он не сомневается в том, что США в ответ применят вооруженную силу против Китая, и призывает европейцев и азиатов единым фронтом поддержать Америку. Да-да, в том числе и военным путем. Для этого Расмуссен предлагает государствам "демократического альянса" взять на вооружение статью 5 Устава НАТО и выработать такую же практику коллективного ответа на случай, если "какая-то страна подвергнется нападению со стороны Китая".Бывшего генсека НАТО совершенно не смущает тот факт, что Тайвань не признан в качестве независимой державы ни Китаем, ни Европой, ни Америкой. Все это заявляет человек, который постоянно рассуждал о том, насколько важен "принцип целостности и суверенитета" государств в "международно-признанных границах", когда речь шла о конфликтах на Украине и в Грузии. Еще только вступив в должность руководителя альянса, он сразу призвал Россию "уважать суверенитет и целостность своих соседей". А затем стал официальным лоббистом Украины, работая международным советником тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, на всех площадках называя "сепаратистами" жителей ДНР и ЛНР.В подобном лицемерии едины фактически все основные западные аналитики, которые активны и на украинском направлении. Взять, к примеру, известного британского эксперта Эдварда Лукаса, годами призывающего Запад к поддержке территориальной целостности Украины и защите Тайваня, то есть к нарушению территориальной целостности Китая. Никаких противоречий в таких двойных подходах западные СМИ и эксперты совершенно не видят.Медийная подготовка западного общества к глобальной войне с Китаем из-за "тайваньской проблемы" в последнее время стала особенно заметна. Рупор либеральной общественности журнал The Economist посвятил свой номер этому вопросу, обозначая Тайвань как "самое опасное место на Земле" и доказывая, что война за этот остров станет испытанием для США. Журнал утверждает: "Если Седьмой флот не вмешается, Китай мгновенно станет доминирующей силой в Азии. Союзники Америки по всему миру будут знать, что они не могут рассчитывать на нее. Pax Americana рухнет".Налицо завышение ставок в конфликте, направленное на разжигание антикитайских страхов. Причем со ссылкой на американского адмирала Фила Дэвидсона дается прогноз о том, что Китай предпримет операцию по возвращению своего отколовшегося региона до 2027 года.Авторы материала делают упор на том, что в Вашингтоне приходят к пониманию неспособности противостоять Китаю вооруженным путем. Этому вторят многие эксперты, включая военных. Так, отставной морской пехотинец и советник Пентагона Франц Гейл разъясняет, почему "США проиграют войну с Китаем за остров Тайвань", которая, по его мнению, уже выглядит неизбежной.Одним из подтверждений этого стал мартовский визит министра обороны США Ллойда Остина в Японию. Судя по сообщению информационного агентства Kyodo News, ссылающегося на несколько правительственных источников, основной целью встречи главы Пентагона со своим японским коллегой было как раз заключение предварительной сделки о "тесном сотрудничестве на случай военного столкновения между Китаем и Тайванем".Затем в апреле президент США Джо Байден и премьер Японии Ёсихидэ Суга обнародовали совместное коммюнике по итогам личной встречи, упомянув необходимость совместной борьбы "за мир и стабильность в Тайваньском проливе". В последний раз Тайвань фигурировал в совместных американо-японских заявлениях в 1969 году, когда Вашингтон еще не признавал китайское правительство в Пекине.А на минувшей неделе стало известно, что в новый ежегодный доклад японского оборонного ведомства, который формально будет утвержден правительством в июле, также впервые включены слова о китайском острове. "Стабильность ситуации вокруг Тайваня важна для безопасности Японии и стабильности международного сообщества", — говорится в документе. Все эти упоминания территории, официально считающейся частью Китая, в официальных документах Японии и США постоянно вызывают вполне объяснимые протесты со стороны Пекина. Всем ясно, что Токио не пошел бы на неспровоцированное обострение отношений с мощным соседом, если бы не соответствующая активность Вашингтона.Прямое или косвенное вовлечение большего количества стран в потенциальный тайваньский конфликт (военный, политический или экономический) становится основной темой очень многих СМИ и аналитических центров. Автор приводит доводы в поддержку данной идеи: "Тайвань является одной из богатейших стран мира", а для Британии это будет "правильно с моральной точки зрения и относительно легко".При этом Ибрагим даже не упоминает в колонке того факта, что такого государства, как Тайвань, не существует с точки зрения ни Британии, ни других участников упомянутых им форумов. Даже если предположить, что Лондон каким-то образом мог бы включить этот остров в состав участников климатической конференции, то Китая и целого ряда его союзников на ней просто не будет. И каков смысл проведения такого мероприятия без китайцев? Но автору, похоже, это и не важно. Основной смысл данных безрассудных призывов заключается именно в вовлечении Британии в заведомый дипломатический конфликт с Китаем из-за Тайваня. Это вдобавок к тому, что Лондон отправляет в регион значительную эскадру своих ВМС, усиливая вероятность военного конфликта.Показателен и свежий скандал в Австралии. Та и без того ведет торговую войну с Китаем. А тут в медийную повестку страны совершенно искусственно добавлена и тайваньская тематика. Несколько дней назад австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что в отношении Тайваня придерживается политики "одна страна, две системы" — формула, которую Запад признает относительно Гонконга. На него дружно набросились оппозиция и тамошние СМИ, обвиняя в подыгрывании Пекину. Даже действующие австралийские дипломаты в нарушение субординации заявили, что слова Моррисона являются "ошибкой". Однако скоординированная атака на премьера за использование "пекинского нарратива" свидетельствует о том, что Канберру пытаются присоединить к тому "демократическому альянсу", который, по задумке Расмуссена, должен единым фронтом встать на защиту Тайваня от "китайской агрессии".Во всей этой истории поразительнее всего, что никакой "агрессии" Китай и не проявляет (очень схоже с истерикой, царившей недавно по поводу "российского вторжения" под Воронеж). США обвиняют китайцев в активизации флота и авиации, но Пекин как раз уверяет в том, что это ответ на провокационные действия американских военных в регионе. Тайваньские бизнесмены спокойно работают в КНР и утверждают, что "военный конфликт — это последнее, чего хотят китайцы".Наоборот, это Тайбэй довольно активно провоцирует Пекин, открыто поддерживая оппозицию в Гонконге и предоставляя той плацдарм для идеологических диверсий против властей КНР. Что, конечно, не может не вызывать протестов со стороны последних.Вот что может действительно спровоцировать обострение конфликта, так это официальное признание Тайваня. Массированная медийная подготовка публики к широкомасштабной войне свидетельствует о том, что Вашингтон рассматривает такую возможность, но понимает, что ответ Китая на провокацию может быть болезненным. А потому Америка как никогда нуждается в том, чтобы втянуть в свои антикитайские авантюры как можно большее количество стран.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210415/ukraina-i-tayvan-neizbejno-vernutsya-v-rodnuyu-gavan-18341270.html

https://uz.sputniknews.ru/20210408/truslivoy-sverxderjave-srochno-trebuyutsya-ispolniteli-gryaznyx-del-18216147.html

https://uz.sputniknews.ru/20210331/voennye-i-demokraticheskiy-terrorizm-komu-sochuvstvovat-v-myanme-18050656.html

https://uz.sputniknews.ru/20210506/dengi-idut-v-kitay-kto-za-eto-v-otvete-18629708.html

https://uz.sputniknews.ru/20210228/Kitay-stavit-opyt-po-demontazhu-postpravdy-Postpravda-soprotivlyaetsya-16092154.html

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запад, тайвань, война, нато, китай, европа, сша