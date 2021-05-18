https://uz.sputniknews.ru/20210518/jitel-ferganskoy-oblasti-popytalsya-podkupit-inspektora-gibdd--ego-vzyali-s-polichnym-18772188.html

Житель Ферганской области попытался подкупить инспектора ГИБДД — его взяли с поличным

Житель Ферганской области попытался подкупить инспектора ГИБДД — его взяли с поличным

Документы по факту произошедшего направлены в прокуратуру Кувинского района. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-18T09:58+0500

2021-05-18T09:58+0500

2021-05-18T09:59+0500

ферганская область

происшествия

взятка

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Ферганской области задержали мужчину, который попытался дать взятку сотруднику ГИБДД, сообщает Министерство внутренних дел Узбекистана.По данным пресс-службы, гражданин М. Н. обратился к инспектору К. Ш. ГИБДД ОВД Кувинского района и предложил ему взятку в размере 200 долларов за бездействие. Сотрудник правоохранительных органов, как отмечается в публикации, несколько раз предупредил М. Н., что это уголовное преступление, однако того это не остановило.Документы по факту произошедшего направлены в прокуратуру Кувинского района.Ранее в Ташкенте при получении взятки был задержан сотрудник Государственной налоговой инспекции Юнусабадского района.

ферганская область

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ферганская область, взятка