https://uz.sputniknews.ru/20210518/jitel-ferganskoy-oblasti-popytalsya-podkupit-inspektora-gibdd--ego-vzyali-s-polichnym-18772188.html
Житель Ферганской области попытался подкупить инспектора ГИБДД — его взяли с поличным
Житель Ферганской области попытался подкупить инспектора ГИБДД — его взяли с поличным
Документы по факту произошедшего направлены в прокуратуру Кувинского района. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-18T09:58+0500
2021-05-18T09:58+0500
2021-05-18T09:59+0500
ферганская область
происшествия
взятка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/02/18122821_0:55:1050:646_1920x0_80_0_0_e416dd37294715299609ee8f22fc29ce.jpg
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Ферганской области задержали мужчину, который попытался дать взятку сотруднику ГИБДД, сообщает Министерство внутренних дел Узбекистана.По данным пресс-службы, гражданин М. Н. обратился к инспектору К. Ш. ГИБДД ОВД Кувинского района и предложил ему взятку в размере 200 долларов за бездействие. Сотрудник правоохранительных органов, как отмечается в публикации, несколько раз предупредил М. Н., что это уголовное преступление, однако того это не остановило.Документы по факту произошедшего направлены в прокуратуру Кувинского района.Ранее в Ташкенте при получении взятки был задержан сотрудник Государственной налоговой инспекции Юнусабадского района.
ферганская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/02/18122821_59:0:992:700_1920x0_80_0_0_69c96c15b3957895d5820a206dcb2883.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ферганская область, взятка
Житель Ферганской области попытался подкупить инспектора ГИБДД — его взяли с поличным
09:58 18.05.2021 (обновлено: 09:59 18.05.2021)
Документы по факту произошедшего направлены в прокуратуру Кувинского района.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik.
В Ферганской области задержали мужчину, который попытался дать взятку сотруднику ГИБДД, сообщает
Министерство внутренних дел Узбекистана.
По данным пресс-службы, гражданин М. Н. обратился к инспектору К. Ш. ГИБДД ОВД Кувинского района и предложил ему взятку в размере 200 долларов за бездействие. Сотрудник правоохранительных органов, как отмечается в публикации, несколько раз предупредил М. Н., что это уголовное преступление, однако того это не остановило.
Злоумышленника задержали с поличным в кабинете К. Ш. Двести долларов, которые, как он надеялся, все-таки "задобрят" инспектора, были изъяты в качестве вещдока.
Документы по факту произошедшего направлены в прокуратуру Кувинского района.
Ранее в Ташкенте при получении взятки был задержан
сотрудник Государственной налоговой инспекции Юнусабадского района.