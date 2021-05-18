Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210518/skolko-zarabatyvayut-djo-bayden-i-kamala-xarris-18772685.html
Сколько зарабатывают Джо Байден и Камала Харрис?
Сколько зарабатывают Джо Байден и Камала Харрис?
На фоне Харрис у Байдена доходы довольно скромные. Об этом свидетельствуют налоговые декларации, которые обнародовал Белый дом. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-18T10:29+0500
2021-05-18T10:31+0500
в мире
доходы
джо байден
президент
налоги
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/12/18772739_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_48bb4d2ab0827e72eae587fe68989a15.jpg
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Накануне в США был важный день — крайний срок, когда граждане могут подать федеральные налоговые декларации о доходах. Обычно последним днем для подачи документов является 15 апреля, однако сроки продлили из-за пандемии.Выяснилось, что в 2020 году президент США Джо Байдена и его жена Джилл заработали 607 336 долларов.Об этом свидетельствуют налоговые декларации, которые опубликовал Белый дом.Как пишут американские СМИ, доходы главы государства снизились.При этом супружеская чета заплатила 157 414 доллара федерального подоходного налога (ФПН) с эффективной ставкой налогообложения в 25,9%. Помимо федерального налога, Байдены заплатили налоги штату Делавэр (почти 29 тысяч долларов) и штату Виргиния (443 доллара). Американский лидер и первая леди также потратили 30 704 доллара на благотворительность.Из этих средств 10 тысяч долларов были направлены фонду имени сына Байдена Бо, который умер от глиобластомы в 2015 году.Интересно, что вице-президент США Камала Харрис и ее супруг Даг Эмхофф заработали в 2020 году 1 695 225 доллара. Это почти втрое больше, чем у четы Байденов.Но и налогов было заплачено больше — 621 893 доллара ФПН по эффективной ставке в 36,7%. Кроме того, супруги направили 27 тысяч долларов на благотворительные цели.Большую часть прошлого года Байден занимал был экс вице-президентом и основным кандидатом на должность нового главы государства.Харрис, в свою очередь, занимала пост сенатора.
https://uz.sputniknews.ru/20210418/rojdenie-baydenizma-dengi-voobsche-ne-imeyut-znacheniya-18389655.html
сша
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/12/18772739_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7559f045a6c8ec98240c217b8d982e9a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
доходы, джо байден, президент, налоги, сша

Сколько зарабатывают Джо Байден и Камала Харрис?

10:29 18.05.2021 (обновлено: 10:31 18.05.2021)
206
© AFP 2018 / NICHOLAS KAMMВице-президент США Камала Харрис и президент США Джо Байден
Вице-президент США Камала Харрис и президент США Джо Байден - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2021
© AFP 2018 / NICHOLAS KAMM
На фоне Харрис у Байдена доходы довольно скромные. Об этом свидетельствуют налоговые декларации, которые обнародовал Белый дом.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Накануне в США был важный день — крайний срок, когда граждане могут подать федеральные налоговые декларации о доходах.
Обычно последним днем для подачи документов является 15 апреля, однако сроки продлили из-за пандемии.
Выяснилось, что в 2020 году президент США Джо Байдена и его жена Джилл заработали 607 336 долларов.
Об этом свидетельствуют налоговые декларации, которые опубликовал Белый дом.
Как пишут американские СМИ, доходы главы государства снизились.
"Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден заработали $607 336 в 2020 году, согласно их недавно опубликованной налоговой декларации, что значительно снизилось по сравнению с их доходом в 2019 году, что отражает особое внимание Джо Байдена к предвыборной кампании на пост президента в прошлом году", — сообщает CNBC.
При этом супружеская чета заплатила 157 414 доллара федерального подоходного налога (ФПН) с эффективной ставкой налогообложения в 25,9%.
Помимо федерального налога, Байдены заплатили налоги штату Делавэр (почти 29 тысяч долларов) и штату Виргиния (443 доллара).
Американский лидер и первая леди также потратили 30 704 доллара на благотворительность.
Президент США Джо Байден - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2021
Колумнисты
Рождение байденизма: деньги вообще не имеют значения
18 апреля, 16:05
905
Из этих средств 10 тысяч долларов были направлены фонду имени сына Байдена Бо, который умер от глиобластомы в 2015 году.
Интересно, что вице-президент США Камала Харрис и ее супруг Даг Эмхофф заработали в 2020 году 1 695 225 доллара. Это почти втрое больше, чем у четы Байденов.
Но и налогов было заплачено больше — 621 893 доллара ФПН по эффективной ставке в 36,7%.
Также Харрис и ее муж заплатили 125 тысяч долларов подоходного налога Калифорнии и 57 тысяч долларов — округу Колумбия.
Кроме того, супруги направили 27 тысяч долларов на благотворительные цели.
Большую часть прошлого года Байден занимал был экс вице-президентом и основным кандидатом на должность нового главы государства.
Харрис, в свою очередь, занимала пост сенатора.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:11"Ты супер!": стартовал кастинг пятого сезона детского музыкального конкурса
14:01Систему водоснабжения Узбекистана модернизируют почти за $250 кредитных средств
13:47Узбекские дзюдоисты заняли второе место на Кубке Азии в Казахстане
13:38"Любимое мороженое Путина" стало настоящим хитом в Китае
13:04Как проходит визит Артыкходжаева в Казань — яркие фото
12:46ВБ выделит средства на разработку проекта Трансафганской железной дороги
12:31"Земельные захватчики": сколько их в Узбекистане и есть ли на них управа?
12:21"Он был для меня наставником": азербайджанский режиссер — о Баходире Юлдашеве
11:49С 21 мая метро Ташкента временно сократит часы работы
11:40Узбекистан получил еще миллион доз китайской вакцины от COVID-19
11:18Все больше людей в мире урабатывается до смерти — исследование ВОЗ и МОТ
11:13Тоска по железному занавесу: Европа мечтает о новой холодной войне
10:46Русский авось против пандемии
10:31Узбекистан и Таджикистан нарастят товарооборот до $1 млрд — за счет чего?
10:29Сколько зарабатывают Джо Байден и Камала Харрис?
09:58Житель Ферганской области попытался подкупить инспектора ГИБДД — его взяли с поличным
09:43В Подмосковье очередь перед миграционным центром перекрыла дорогу — видео
09:22Сенат взял на контроль случай с групповым изнасилованием в Андижанской области
09:10Одну из столичных дорог перекрыли на 1,5 месяца — карта
08:55Казахстан и Узбекистан завершают работу по запуску "азиатской" шенгенской визы