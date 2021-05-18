https://uz.sputniknews.ru/20210518/skolko-zarabatyvayut-djo-bayden-i-kamala-xarris-18772685.html
Сколько зарабатывают Джо Байден и Камала Харрис?
Сколько зарабатывают Джо Байден и Камала Харрис?
На фоне Харрис у Байдена доходы довольно скромные. Об этом свидетельствуют налоговые декларации, которые обнародовал Белый дом. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-18T10:29+0500
2021-05-18T10:29+0500
2021-05-18T10:31+0500
в мире
доходы
джо байден
президент
налоги
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/12/18772739_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_48bb4d2ab0827e72eae587fe68989a15.jpg
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Накануне в США был важный день — крайний срок, когда граждане могут подать федеральные налоговые декларации о доходах. Обычно последним днем для подачи документов является 15 апреля, однако сроки продлили из-за пандемии.Выяснилось, что в 2020 году президент США Джо Байдена и его жена Джилл заработали 607 336 долларов.Об этом свидетельствуют налоговые декларации, которые опубликовал Белый дом.Как пишут американские СМИ, доходы главы государства снизились.При этом супружеская чета заплатила 157 414 доллара федерального подоходного налога (ФПН) с эффективной ставкой налогообложения в 25,9%. Помимо федерального налога, Байдены заплатили налоги штату Делавэр (почти 29 тысяч долларов) и штату Виргиния (443 доллара). Американский лидер и первая леди также потратили 30 704 доллара на благотворительность.Из этих средств 10 тысяч долларов были направлены фонду имени сына Байдена Бо, который умер от глиобластомы в 2015 году.Интересно, что вице-президент США Камала Харрис и ее супруг Даг Эмхофф заработали в 2020 году 1 695 225 доллара. Это почти втрое больше, чем у четы Байденов.Но и налогов было заплачено больше — 621 893 доллара ФПН по эффективной ставке в 36,7%. Кроме того, супруги направили 27 тысяч долларов на благотворительные цели.Большую часть прошлого года Байден занимал был экс вице-президентом и основным кандидатом на должность нового главы государства.Харрис, в свою очередь, занимала пост сенатора.
https://uz.sputniknews.ru/20210418/rojdenie-baydenizma-dengi-voobsche-ne-imeyut-znacheniya-18389655.html
сша
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/12/18772739_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7559f045a6c8ec98240c217b8d982e9a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
доходы, джо байден, президент, налоги, сша
Сколько зарабатывают Джо Байден и Камала Харрис?
10:29 18.05.2021 (обновлено: 10:31 18.05.2021)
На фоне Харрис у Байдена доходы довольно скромные. Об этом свидетельствуют налоговые декларации, которые обнародовал Белый дом.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Накануне в США был важный день — крайний срок, когда граждане могут подать федеральные налоговые декларации о доходах.
Обычно последним днем для подачи документов является 15 апреля, однако сроки продлили из-за пандемии.
Выяснилось, что в 2020 году президент США Джо Байдена и его жена Джилл заработали 607 336 долларов.
Об этом свидетельствуют налоговые декларации, которые опубликовал
Белый дом.
Как пишут американские СМИ, доходы главы государства снизились.
"Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден заработали $607 336 в 2020 году, согласно их недавно опубликованной налоговой декларации, что значительно снизилось по сравнению с их доходом в 2019 году, что отражает особое внимание Джо Байдена к предвыборной кампании на пост президента в прошлом году", — сообщает
CNBC.
При этом супружеская чета заплатила 157 414 доллара федерального подоходного налога (ФПН) с эффективной ставкой налогообложения в 25,9%.
Помимо федерального налога, Байдены заплатили налоги штату Делавэр (почти 29 тысяч долларов) и штату Виргиния (443 доллара).
Американский лидер и первая леди также потратили 30 704 доллара на благотворительность.
Из этих средств 10 тысяч долларов были направлены фонду имени сына Байдена Бо, который умер от глиобластомы в 2015 году.
Интересно, что вице-президент США Камала Харрис и ее супруг Даг Эмхофф заработали в 2020 году 1 695 225 доллара. Это почти втрое больше, чем у четы Байденов.
Но и налогов было заплачено больше — 621 893 доллара ФПН по эффективной ставке в 36,7%.
Также Харрис и ее муж заплатили 125 тысяч долларов подоходного налога Калифорнии и 57 тысяч долларов — округу Колумбия.
Кроме того, супруги направили 27 тысяч долларов на благотворительные цели.
Большую часть прошлого года Байден занимал был экс вице-президентом и основным кандидатом на должность нового главы государства.
Харрис, в свою очередь, занимала пост сенатора.