https://uz.sputniknews.ru/20210518/v-kashkadare-unichtojili-bolee-600-kg-neustanovlennogo-myasa-18792579.html
В Кашкадарье уничтожили более 600 кг неустановленного мяса
В Кашкадарье уничтожили более 600 кг неустановленного мяса
Правоохранители обнаружили в автомобиле, следовавшем в столицу, мясную продукцию без документов. Экспертиза признала ее непригодной к употреблению. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-18T20:20+0500
2021-05-18T20:20+0500
2021-05-18T20:20+0500
общество
мвд узбекистана
мясо
кашкадарьинская область
ташкент
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Кашкадарьинские правоохранители сожгли 630 килограммов мяса, признанного экспертизой непригодным к употреблению, сообщает областное УВД.Автомобиль “Damas”, ехавший из Кашкадарьи в Ташкент, был остановлен вечером 11 мая на регулярном посту ДПС “Умакай”. Перевозимая им продукция вызвала подозрения у сотрудников карантинного отделения УППСиООП и УБДД УВД Кашкадарьинской области.В лаборатории микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы пищевой безопасности Чиракчинского района эта продукция признана непригодной к употреблению и уничтожена.В апреле подобный инцидент произошел в Нарынском районе Наманганской области, когда правоохранители изъяли из багажника автомобиля 200 кг непригодного к употреблению мяса. Sputnik Узбекистан в Telegram - читай, смотри обсуждай >>В ходе расследования выяснилось, что оно было доставлено в регион из Андижана для приготовления самсы, а бактериологическая экспертиза установила, что оно состоит из внутренних органов и копыт животных неизвестного происхождения и непригодно к употреблению.
https://uz.sputniknews.ru/20210419/minyust-napomnil-o-trebovaniyax-pri-prodaje-myasa-posle-oslinoy-myasorubki-v-karshi-18393184.html
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мвд узбекистана, мясо, кашкадарьинская область, ташкент
В Кашкадарье уничтожили более 600 кг неустановленного мяса
Правоохранители обнаружили в автомобиле, следовавшем в столицу, мясную продукцию без документов. Экспертиза признала ее непригодной к употреблению.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik.
Кашкадарьинские правоохранители сожгли 630 килограммов мяса, признанного экспертизой непригодным к употреблению, сообщает
областное УВД.
Автомобиль “Damas”, ехавший из Кашкадарьи в Ташкент, был остановлен вечером 11 мая на регулярном посту ДПС “Умакай”. Перевозимая им продукция вызвала подозрения у сотрудников карантинного отделения УППСиООП и УБДД УВД Кашкадарьинской области.
“В ходе ветеринарного осмотра было установлено, что при тушах, перевозимых сельскохозяйственных животных весом 630 кг и помещенных в восемь мешков без соответствующих документов, присутствуют внутренние органы неизвестного происхождения”, - говорится в сообщении.
В лаборатории микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы пищевой безопасности Чиракчинского района эта продукция признана непригодной к употреблению и уничтожена.
В апреле подобный инцидент произошел
в Нарынском районе Наманганской области, когда правоохранители изъяли из багажника автомобиля 200 кг непригодного к употреблению мяса.
В ходе расследования выяснилось, что оно было доставлено в регион из Андижана для приготовления самсы, а бактериологическая экспертиза установила, что оно состоит из внутренних органов и копыт животных неизвестного происхождения и непригодно к употреблению.