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Певица Манижа прошла в финал Евровидения - 2021 — видео
Певица Манижа прошла в финал Евровидения - 2021 — видео
Зрители встретили сценический номер Манижи с восторгом, а жюри высоко оценен его. Теперь ее выступление на главной европейской сцене состоится 22 мая. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T12:48+0500
2021-05-19T12:51+0500
в мире
евровидение
конкурс
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Манижа прошла в финал международного музыкального конкурса Евровидение - 2021, сообщает Sputnik Таджикистан.В Роттердаме исполнительница представила на конкурсе Россию с песней Russian Woman. По итогам выступления она прошла в финал Евровидения - 2021. Теперь певица выйдет на главную европейскую сцену 22 мая.По информации новостного агентства, зрители встретили сценический номер Манижи с восторгом, а жюри высоко оценен его. "Певица начала выступление в огромном платье на колесах, которое было сшито из лоскутков ткани, присланных поклонниками из разных уголков России.Через какое-то время Манижа "сбросила" с себя наряд и осталась в красном костюме", - пишет Sputnik Таджикистан.После победы Дункана Лоуренса с песней Arcade в 2019-м нидерландцы получили возможность провести Евровидение в Роттердаме. Позже музыкальный конкурс пришлось отложить на время из-за пандемии коронавируса. Однако после улучшения эпидситуации, в 2021 году мероприятие стартовало в очном формате. Первый полуфинал состоялся 18 мая, второй запланирован на 20 мая. Финал музыкального состязания пройдет 22 мая.
https://uz.sputniknews.ru/20210324/deputat-trebuet-zapretit-manizhe-vystupat-pod-flagom-rf-17929118.html
https://uz.sputniknews.ru/20210311/klip-manizhi-na-youtube-kanale-evrovideniya-sobral-pochti-1-mln-prosmotrov-17680741.html
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евровидение, конкурс, таджикистан

Певица Манижа прошла в финал Евровидения - 2021 — видео

12:48 19.05.2021 (обновлено: 12:51 19.05.2021)
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© AFP 2018 / Patrick Van Emst / ANPМанижа из России поет во время репетиции первого полуфинала конкурса песни "Евровидение" в Роттердаме
Манижа из России поет во время репетиции первого полуфинала конкурса песни Евровидение в Роттердаме - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2021
© AFP 2018 / Patrick Van Emst / ANP
Зрители встретили сценический номер Манижи с восторгом, а жюри высоко оценен его. Теперь ее выступление на главной европейской сцене состоится 22 мая.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Манижа прошла в финал международного музыкального конкурса Евровидение - 2021, сообщает Sputnik Таджикистан.
В Роттердаме исполнительница представила на конкурсе Россию с песней Russian Woman. По итогам выступления она прошла в финал Евровидения - 2021. Теперь певица выйдет на главную европейскую сцену 22 мая.
По информации новостного агентства, зрители встретили сценический номер Манижи с восторгом, а жюри высоко оценен его.
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"Певица начала выступление в огромном платье на колесах, которое было сшито из лоскутков ткани, присланных поклонниками из разных уголков России.Через какое-то время Манижа "сбросила" с себя наряд и осталась в красном костюме", - пишет Sputnik Таджикистан.
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После победы Дункана Лоуренса с песней Arcade в 2019-м нидерландцы получили возможность провести Евровидение в Роттердаме. Позже музыкальный конкурс пришлось отложить на время из-за пандемии коронавируса. Однако после улучшения эпидситуации, в 2021 году мероприятие стартовало в очном формате.
Первый полуфинал состоялся 18 мая, второй запланирован на 20 мая. Финал музыкального состязания пройдет 22 мая.
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