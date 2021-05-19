https://uz.sputniknews.ru/20210519/pevitsa-manija-proshla-v-final-evrovideniya---2021--video-18800427.html

Певица Манижа прошла в финал Евровидения - 2021 — видео

Певица Манижа прошла в финал Евровидения - 2021 — видео

Зрители встретили сценический номер Манижи с восторгом, а жюри высоко оценен его. Теперь ее выступление на главной европейской сцене состоится 22 мая. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан

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2021-05-19T12:48+0500

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Манижа прошла в финал международного музыкального конкурса Евровидение - 2021, сообщает Sputnik Таджикистан.В Роттердаме исполнительница представила на конкурсе Россию с песней Russian Woman. По итогам выступления она прошла в финал Евровидения - 2021. Теперь певица выйдет на главную европейскую сцену 22 мая.По информации новостного агентства, зрители встретили сценический номер Манижи с восторгом, а жюри высоко оценен его. "Певица начала выступление в огромном платье на колесах, которое было сшито из лоскутков ткани, присланных поклонниками из разных уголков России.Через какое-то время Манижа "сбросила" с себя наряд и осталась в красном костюме", - пишет Sputnik Таджикистан.После победы Дункана Лоуренса с песней Arcade в 2019-м нидерландцы получили возможность провести Евровидение в Роттердаме. Позже музыкальный конкурс пришлось отложить на время из-за пандемии коронавируса. Однако после улучшения эпидситуации, в 2021 году мероприятие стартовало в очном формате. Первый полуфинал состоялся 18 мая, второй запланирован на 20 мая. Финал музыкального состязания пройдет 22 мая.

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https://uz.sputniknews.ru/20210311/klip-manizhi-na-youtube-kanale-evrovideniya-sobral-pochti-1-mln-prosmotrov-17680741.html

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евровидение, конкурс, таджикистан