https://uz.sputniknews.ru/20210519/rossiya-upustila-shans-dognat-tsivilizatsiyu-buduschego-ona-ischeznet-bez-sleda-18795926.html

Россия упустила шанс догнать цивилизацию будущего: она исчезнет без следа

Россия упустила шанс догнать цивилизацию будущего: она исчезнет без следа

СМИ передового мира анализируют данные по демографии двух крупнейших мировых экономик и предлагают пути выхода из ситуации. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-19T10:26+0500

2021-05-19T10:26+0500

2021-05-19T10:26+0500

россия

демография

экономика

китай

индия

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Данные, напомним, грустные. Как сообщили китайские официальные институты, в 2020 году в КНР зафиксировано всего 12 миллионов рождений — что значительно меньше, чем в 2019-м (14,65 миллиона). При этом списать на пандемию коронавируса можно лишь резкость падения, но не саму тенденцию: рождаемость в Китае падает последовательно уже несколько лет.В общем и целом так называемый суммарный коэффициент рождаемости достиг рекордно низкого уровня в 1,3 ребенка на женщину детородного возраста (для сравнения: в России он оценивается между 1,6 и 1,82, а для того чтобы население в перспективе не сократилось, нужно примерно 2,1). В связи с этим предполагается, что Китай перестанет быть самой населенной страной мира раньше, чем ожидалось: то есть Индия обгонит его не в 2028-м, как предполагали прежде, а уже в 2023-м, а то и в следующем 2022 году.Некоторые местные демографы полагают, что демографический провал Китая — явление временное: сошлись вместе различные факторы, результатом стал резкий нырок. Другие предсказывают дальнейшее падение числа рождений в обозримом будущем ниже отметки десять миллионов в год.Тем временем в США число рождений упало до показателей то ли 1979 года, то ли вообще 1971-го (притом что самих американцев тогда было на треть меньше, чем сейчас). В остальном картина та же: худшие показатели в перерасчете на одну даму, сама тенденция продолжается уже несколько лет.При этом, что характерно, американский демографический провал трудно списать на эхо великой войны, как в России, Европе и Китае, — не только Вторая, но и Первая мировые войны задели Америку куда мягче остального мира, к тому же общая демографическая картина страны резко изменилась за счет импорта населения из разных частей света в течение десятилетий.Суммарный коэффициент рождаемости в США сполз ниже уровня воспроизводства и продолжает снижение....Что тут интересно для нас.Во-первых, примерно на этом месте следует собрать все пророчества о Неизбежном Захвате Сибири и Дальнего Востока Перенаселенным Китаем, которыми нас радовали отечественные и зарубежные эксперты последние лет тридцать, и переместить данную легенду туда же, где покоится легендарное пророчество 1890-х о том, что Нью-Йорк скроется под слоем конского навоза в 1930-м, а Лондон — в 1950 году.Так что сегодня пророчество о захвате Китаем Сибири в целях заселения безошибочно маркирует любого эксперта либо как дурака, либо как проплаченного сеятеля "желтой опасности" в российском медиапространстве (последнее, по крайней мере, объяснимо: люди зарабатывают). Впрочем, многие совмещают оба качества.Во-вторых, демография является (и, безусловно, будет в этом "выборном" году в России) традиционной темой, на которой упражняется популизм любого цвета. Самый простой путь объяснить соотечественникам их вымирание — рассказать о том, что в стране недостаточно поддерживается детство и материнство; что люди не хотят плодить нищету, вот и не рожают; что в обстановке непрерывного падения реальных доходов, турпоездок и покупок легковых авто чего вы еще от людей хотите.В связи с этим нелишне помнить, что рождаемость падает вообще по всему миру — за некоторыми исключениями, преимущественно либо локальными, либо завязанными на ультраконсервативные религиозные общины (как, например, общины евреев-ортодоксов в Израиле или амишей в США). И разница между богатой Южной Кореей (ВВП 31 тысяча долларов на душу населения) и бедной Украиной (3660 долларов на душу) в том, что в Корее суммарный коэффициент рождаемости раза в полтора ниже даже, чем на Украине. Почти так же ахово, как в Корее, обстоят дела в тоже богатой Японии, обладающей уже сокращающимся и притом едва ли не самым пожилым населением на планете.К этому стоит добавить, что в мусорную корзину в ближайшие годы предстоит выкинуть вообще большинство стереотипов о "бешено размножающихся нациях": в действительности ниже уровня воспроизводства занырнула уже даже большая часть Южной Америки, большая часть Юго-Восточной Азии (крупнейшие нации ее — Индия и Индонезия — стремительно приближаются к тому же уровню замещения и, вероятно, пересекут его в ближайшие годы), туда же стремится Саудовская Аравия. В следующем десятилетии, вероятно, туда же придут Пакистан и Египет, то есть "бешено размножающиеся арабы", надо думать, тоже скоро станут историей.Дольше других сохранят свой статус экваториальная Африка и Афганистан — но это две области мира, где цивилизация с ее стандартами как раз не слишком присутствует.А теперь — третье и самое интересное.Ведущие СМИ — например, британская государственная Би-Би-Си, которую можно считать неким обобщенным выразителем передовой западной повестки и мировоззрения, — говорят, что платить за рождение детей ("например, как это делает Россия, щедро раскидывая деньги", — еще один сюрприз для некоторых соотечественников) не есть выход. Нужен, говорит BBC, комплексный и притом современный подход.Доказательство: вот в Южной Корее мало такого пространства и пособия по уходу недостаточны, поэтому худшая рождаемость в мире (почему отсутствие результата в отсутствие предлагаемых мер является доказательством их действенности — тайна).Во-вторых, надо внедрять больше возможностей для частичной занятости, которая позволит людям сочетать уход за детьми и карьеру. Доказательство: "Возможно удержать женщин на работе и увеличивать рождаемость. Швецию, например, часто хвалят за ее дружественную к семьям политику, причем не только государственных, но и частных компаний" (в реальном мире за прошедшее десятилетие рождаемость в Швеции сократилась ниже российского уровня — в России, напомним, длительные тенденции обратные — но об этом почему-то авторы Би-Би-Си умалчивают).В-третьих, на частичную занятость, удаленку и домашнюю работу надо также загонять мужчин. Это вообще никак не обосновывается рождаемостью, это обосновывается тем, что сейчас в Европе 74 процента женщин стоят у плиты по часу в день — и только 34 процента мужчин, что неравноправно.И, наконец, в-четвертых. Если даже все это не сработает (правильней было бы написать "когда это не сработает". — Прим. автора), то вообще вымирание не является проблемой, по мнению целого профессора Оксфордского института старения населения Джорджа Лизона.Профессор поясняет:Из этого можно заключить, что в действенность предлагаемых "платить больше по уходу / больше выталкивать на удаленку / ввозить больше мигрантов" специалисты передового мира, на самом деле, сами не верят. И просто готовят обрабатываемое население к тому, чтобы оно, это население передовой цивилизации, начало воспринимать свое вымирание в качестве очередной ачивки и достижения.Так сказать, на радость Грете Тунберг и мировому климату.Остается только порадоваться тому, что наша страна находится вне этой передовой цивилизации с ее целями — и (по крайней мере, пока) нам еще бесконечно далеко до того, чтобы гордиться бесследностью своей жизни.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210419/kitaytsev-doljno-byt-bolshe-eto-vopros-strategicheskoy-konkurentsii-18394780.html

https://uz.sputniknews.ru/20210430/zavtrak-dlya-seks-menshinstv-i-grimasy-amerikanskoy-demografii-18564906.html

https://uz.sputniknews.ru/20180108/evropejskaya-demografiya-scenarii-menyayushchegosya-mira-7219091.html

https://uz.sputniknews.ru/20210421/doktor-myasnikov-svyazal-datu-rojdeniya-s-razvitiem-zabolevaniy-18432144.html

https://uz.sputniknews.ru/20190602/My-vse-umrem-Globalnyy-demograficheskiy-krizis-11667134.html

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Виктор Мараховский https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/692/88/6928888_94:0:533:439_100x100_80_0_0_ae34fdc954d3fda1c0ee50762ad458bd.png

демография, экономика, китай, индия