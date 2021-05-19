https://uz.sputniknews.ru/20210519/sadyk-safaev-rasskazal-o-tsennosti-rezolyutsii-oon-po-priaralyu-18812226.html

Садык Сафаев рассказал о ценности резолюции ООН по Приаралью

Садык Сафаев рассказал о ценности резолюции ООН по Приаралью

Соавторами документа стали около 60 государств из разных регионов мира, в том числе Россия, Китай, Казахстан и Таджикистан. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-19T19:41+0500

2021-05-19T19:41+0500

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политика

садык сафаев

приаралье

аральское море

оон

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев рассказал о ценности резолюции Организации Объединенных Наций (ООН) по статусу Приаралья.Генассамблея ООН во вторник единогласно приняла резолюцию об объявлении региона зоной экологических инноваций и технологий. Документ был инициирован Узбекистаном. Как отметил Садык Сафаев, катастрофа Аральского моря — одна из крупнейших экологических проблем современности. Резолюция ООН по статусу Приаралья стала, по его словам, "логическим продолжением усилий Узбекистана и международного сообщества по преодолению последствий экологического кризиса и улучшению социально-экономической ситуации в регионе, повышению уровня жизни населения".Соавторами документа стали около 60 государств из разных регионов мира, в том числе Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Япония, Пакистан, Иран, Индия.

https://uz.sputniknews.ru/20191106/Bitva-s-pustyney-kak-Uzbekistan-spasaet-Aral-12739649.html

https://uz.sputniknews.ru/20210409/muinak-pochemu-ludi-jaleut-o-tom-chto-uehali-18244386.html

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садык сафаев, приаралье, аральское море, оон