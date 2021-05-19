https://uz.sputniknews.ru/20210519/sadyk-safaev-rasskazal-o-tsennosti-rezolyutsii-oon-po-priaralyu-18812226.html
Садык Сафаев рассказал о ценности резолюции ООН по Приаралью
Садык Сафаев рассказал о ценности резолюции ООН по Приаралью
Соавторами документа стали около 60 государств из разных регионов мира, в том числе Россия, Китай, Казахстан и Таджикистан. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T19:41+0500
2021-05-19T19:41+0500
2021-05-19T19:43+0500
политика
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приаралье
аральское море
оон
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев рассказал о ценности резолюции Организации Объединенных Наций (ООН) по статусу Приаралья.Генассамблея ООН во вторник единогласно приняла резолюцию об объявлении региона зоной экологических инноваций и технологий. Документ был инициирован Узбекистаном. Как отметил Садык Сафаев, катастрофа Аральского моря — одна из крупнейших экологических проблем современности. Резолюция ООН по статусу Приаралья стала, по его словам, "логическим продолжением усилий Узбекистана и международного сообщества по преодолению последствий экологического кризиса и улучшению социально-экономической ситуации в регионе, повышению уровня жизни населения".Соавторами документа стали около 60 государств из разных регионов мира, в том числе Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Япония, Пакистан, Иран, Индия.
https://uz.sputniknews.ru/20191106/Bitva-s-pustyney-kak-Uzbekistan-spasaet-Aral-12739649.html
https://uz.sputniknews.ru/20210409/muinak-pochemu-ludi-jaleut-o-tom-chto-uehali-18244386.html
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садык сафаев, приаралье, аральское море, оон
Садык Сафаев рассказал о ценности резолюции ООН по Приаралью
19:41 19.05.2021 (обновлено: 19:43 19.05.2021)
Соавторами документа стали около 60 государств из разных регионов мира, в том числе Россия, Китай, Казахстан и Таджикистан.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik.
Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев рассказал
о ценности резолюции Организации Объединенных Наций (ООН) по статусу Приаралья.
Генассамблея ООН во вторник единогласно приняла резолюцию
об объявлении региона зоной экологических инноваций и технологий. Документ был инициирован Узбекистаном
.
Как отметил Садык Сафаев, катастрофа Аральского моря — одна из крупнейших экологических проблем современности.
Резолюция ООН по статусу Приаралья стала, по его словам, "логическим продолжением усилий Узбекистана и международного сообщества по преодолению последствий экологического кризиса и улучшению социально-экономической ситуации в регионе, повышению уровня жизни населения".
"Принятие резолюции откроет новую страницу в истории региона Приаралья и послужит консолидации усилий, направленных на смягчение последствий кризиса Аральского моря, развитие региона Приаралья", — заявил первый зампредседателя Сената Олий Мажлиса.
Соавторами документа стали около 60 государств из разных регионов мира, в том числе Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Япония, Пакистан, Иран, Индия.