Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210519/sadyk-safaev-rasskazal-o-tsennosti-rezolyutsii-oon-po-priaralyu-18812226.html
Садык Сафаев рассказал о ценности резолюции ООН по Приаралью
Садык Сафаев рассказал о ценности резолюции ООН по Приаралью
Соавторами документа стали около 60 государств из разных регионов мира, в том числе Россия, Китай, Казахстан и Таджикистан. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T19:41+0500
2021-05-19T19:43+0500
политика
садык сафаев
приаралье
аральское море
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1269/50/12695098_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_a60d232dbbbd1d80fdb354d2713e6f69.jpg
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев рассказал о ценности резолюции Организации Объединенных Наций (ООН) по статусу Приаралья.Генассамблея ООН во вторник единогласно приняла резолюцию об объявлении региона зоной экологических инноваций и технологий. Документ был инициирован Узбекистаном. Как отметил Садык Сафаев, катастрофа Аральского моря — одна из крупнейших экологических проблем современности. Резолюция ООН по статусу Приаралья стала, по его словам, "логическим продолжением усилий Узбекистана и международного сообщества по преодолению последствий экологического кризиса и улучшению социально-экономической ситуации в регионе, повышению уровня жизни населения".Соавторами документа стали около 60 государств из разных регионов мира, в том числе Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Япония, Пакистан, Иран, Индия.
https://uz.sputniknews.ru/20191106/Bitva-s-pustyney-kak-Uzbekistan-spasaet-Aral-12739649.html
https://uz.sputniknews.ru/20210409/muinak-pochemu-ludi-jaleut-o-tom-chto-uehali-18244386.html
приаралье
аральское море
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1269/50/12695098_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1ec0ef7eb84c822f8575e0d617592b25.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
садык сафаев, приаралье, аральское море, оон

Садык Сафаев рассказал о ценности резолюции ООН по Приаралью

19:41 19.05.2021 (обновлено: 19:43 19.05.2021)
539
© Sputnik / Мария НауменкоВид на Аральское море с высоты
Вид на Аральское море с высоты - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2021
© Sputnik / Мария Науменко
Соавторами документа стали около 60 государств из разных регионов мира, в том числе Россия, Китай, Казахстан и Таджикистан.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев рассказал о ценности резолюции Организации Объединенных Наций (ООН) по статусу Приаралья.
Генассамблея ООН во вторник единогласно приняла резолюцию об объявлении региона зоной экологических инноваций и технологий. Документ был инициирован Узбекистаном.
Битва с пустыней - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.11.2019
Инфографика
Битва с пустыней: как Узбекистан спасает Арал
6 ноября 2019, 13:16
1745
Как отметил Садык Сафаев, катастрофа Аральского моря — одна из крупнейших экологических проблем современности.
Резолюция ООН по статусу Приаралья стала, по его словам, "логическим продолжением усилий Узбекистана и международного сообщества по преодолению последствий экологического кризиса и улучшению социально-экономической ситуации в регионе, повышению уровня жизни населения".
"Принятие резолюции откроет новую страницу в истории региона Приаралья и послужит консолидации усилий, направленных на смягчение последствий кризиса Аральского моря, развитие региона Приаралья", — заявил первый зампредседателя Сената Олий Мажлиса.
Соавторами документа стали около 60 государств из разных регионов мира, в том числе Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Япония, Пакистан, Иран, Индия.
Пресс-тур в Муйнак - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2021
Общество
Те, кто когда-то покинул Муйнак, сегодня жалеют об этом — исповедь рыбака из Приаралья
9 апреля, 15:35
3283
301000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:33Что спасло динамику торговли Узбекистана и РФ в пандемию — мнение властей республики
21:14Нарышкин: США пытаются разместить выводимые из Афганистана войска в соседних странах
20:39Названа причина изменения графика работы ташкентского метро
20:20РЖД намерена принять участие в строительстве трансафганского коридора
20:15"Ковидная амнистия" для узбекистанцев в России — будет ли она продлена?
19:41Садык Сафаев рассказал о ценности резолюции ООН по Приаралью
19:26Узбекским фермерам помогут внедрить "умные" технологии в сельское хозяйство
19:13Касым-Жомарт Токаев прилетел в Таджикистан — как его встретили
19:10В Ташкенте из-за отсутствия маски случайно задержали находившуюся в розыске девушку
18:42Компания из РФ разработает мастер-план движения транспорта в Самарканде
18:42В Навоийской области назначен замначальника управления здравоохранения
18:08Без вести пропавший 18 лет назад узбекистанец вернулся на родину
17:48В одном из районов Ташкента отключат газ
17:40В Узбекистан отправлено свыше шести тонн мороженого из Новосибирска
17:35Молодая жительница Нукуса бросилась в канал — ее спасли нацгвардейцы
17:12В Uzbekistan Airways рассказали о планах по перевозке пассажиров в этом году
17:04Бензовоз загорелся на автозаправке "Узбекнефтегаза" в Коканде
17:04В Москве пройдет показ фильма Али Хамраева о судьбах узбекских женщин
16:52Немецкие СМИ назвали "музыкальную" причину распада СССР
16:31В Таджикистан прибыла делегация узбекских кинематографистов