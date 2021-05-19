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https://uz.sputniknews.ru/20210519/v-tashoblasti-planiruetsya-otkryt-novyy-universitet--18797809.html
В Ташобласти планируется открыть новый университет
В Ташобласти планируется открыть новый университет
Для реализации этой цели, представители хокимията Ташкентской области встретились с руководством Казанского федерального университета (КФУ). 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T11:02+0500
2021-05-19T11:06+0500
общество
вуз
татарстан
ташкентская область
казань
университет
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Казани состоялась официальная встреча узбекской делегации с правительством Татарстана. Во время переговоров между сторонами была достигнута договоренность об открытии нового вуза в Ташкентской области. Об этом сообщает пресс-служба обалстной администрации.Для реализации этой цели, представители хокимията Ташкентской области встретились с руководством Казанского федерального университета (КФУ). По информации пресс-службы, университет начнет готовить кадры в области социальных наук и экономики. К учебному процессу будут привлечен профессорско-преподавательский состав КФУ.Напомним: с 17 по 18 мая в Казани прошла встреча узбекской делегации с мэром города Ильсуром Метшиным для обмена опытом в сферах ЖКХ, градостроительства, архитектуры, ландшафтного дизайна, общественного транспорта. В состав представительства вошли министр жилищно-коммунального хозяйства Шерзод Хидоятов, хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, хоким Ташкентской области Даврон Хидоятов и прочие официальные лица.
https://uz.sputniknews.ru/20210207/Uzbekistan-predlozhil-Tadzhikistanu-obrazovat-novyy-sovmestnyy-vuz-15954270.html
татарстан
ташкентская область
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вуз, татарстан, ташкентская область, казань, университет

В Ташобласти планируется открыть новый университет

11:02 19.05.2021 (обновлено: 11:06 19.05.2021)
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© Пресс-служба хокима ТашобластиЎзбекская делегация в Казани
Ўзбекская делегация в Казани - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2021
© Пресс-служба хокима Ташобласти
Для реализации этой цели, представители хокимията Ташкентской области встретились с руководством Казанского федерального университета (КФУ).
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Казани состоялась официальная встреча узбекской делегации с правительством Татарстана. Во время переговоров между сторонами была достигнута договоренность об открытии нового вуза в Ташкентской области. Об этом сообщает пресс-служба обалстной администрации.
Для реализации этой цели, представители хокимията Ташкентской области встретились с руководством Казанского федерального университета (КФУ).
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Узбекистан предложил Таджикистану образовать новый совместный вуз
7 февраля, 17:19
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По информации пресс-службы, университет начнет готовить кадры в области социальных наук и экономики. К учебному процессу будут привлечен профессорско-преподавательский состав КФУ.
Напомним: с 17 по 18 мая в Казани прошла встреча узбекской делегации с мэром города Ильсуром Метшиным для обмена опытом в сферах ЖКХ, градостроительства, архитектуры, ландшафтного дизайна, общественного транспорта. В состав представительства вошли министр жилищно-коммунального хозяйства Шерзод Хидоятов, хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, хоким Ташкентской области Даврон Хидоятов и прочие официальные лица.
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