https://uz.sputniknews.ru/20210519/v-tashoblasti-planiruetsya-otkryt-novyy-universitet--18797809.html

В Ташобласти планируется открыть новый университет

В Ташобласти планируется открыть новый университет

Для реализации этой цели, представители хокимията Ташкентской области встретились с руководством Казанского федерального университета (КФУ). 19.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-19T11:02+0500

2021-05-19T11:02+0500

2021-05-19T11:06+0500

общество

вуз

татарстан

ташкентская область

казань

университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/13/18797943_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9e93701ab80dfae4f5cd49f0b417e0b4.jpg

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Казани состоялась официальная встреча узбекской делегации с правительством Татарстана. Во время переговоров между сторонами была достигнута договоренность об открытии нового вуза в Ташкентской области. Об этом сообщает пресс-служба обалстной администрации.Для реализации этой цели, представители хокимията Ташкентской области встретились с руководством Казанского федерального университета (КФУ). По информации пресс-службы, университет начнет готовить кадры в области социальных наук и экономики. К учебному процессу будут привлечен профессорско-преподавательский состав КФУ.Напомним: с 17 по 18 мая в Казани прошла встреча узбекской делегации с мэром города Ильсуром Метшиным для обмена опытом в сферах ЖКХ, градостроительства, архитектуры, ландшафтного дизайна, общественного транспорта. В состав представительства вошли министр жилищно-коммунального хозяйства Шерзод Хидоятов, хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, хоким Ташкентской области Даврон Хидоятов и прочие официальные лица.

https://uz.sputniknews.ru/20210207/Uzbekistan-predlozhil-Tadzhikistanu-obrazovat-novyy-sovmestnyy-vuz-15954270.html

татарстан

ташкентская область

казань

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вуз, татарстан, ташкентская область, казань, университет