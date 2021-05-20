https://uz.sputniknews.ru/20210520/samarkandskiy-gosuniversitet-otkroet-filial-v-kattakurgane-18819898.html
Самаркандский госуниверситет откроет филиал в Каттакургане
Самаркандский госуниверситет откроет филиал в Каттакургане
В вузе будут готовить педагогов, а также специалистов для экономической и транспортно-логистической отраслей. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T12:16+0500
2021-05-20T12:16+0500
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Филиал Самаркандского государственного университета откроется в Каттакургане, соответствующее постановление приняло правительство Узбекистана.Первые студенты начнут получать там образование уже с нового учебного года, пишет пресс-служба Министерства юстиции.В филиале будут готовить педагогов, а также специалистов для экономической и транспортно-логистической отраслей. Причем как бакалавров, так и магистров.Учиться в вузе можно будет на бюджете и платно."Филиал на постоянной основе будет оказывать научно-педагогическую помощь преподавателям школ, средних специальных учебных заведений Каттакурганского, Нарпайского, Пахтачинского, Иштыханского и Нурабадского районов", — отмечается в публикации.Ранее стало известно, что в Ташкентской области откроется филиал Казанского федерального университета.
https://uz.sputniknews.ru/20210407/belorusskiy-gosuniversitet-ukrepil-svyaz-s-odnim-iz-stareyshix-vuzov-uzbekistana-18211014.html
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высшее образование, вуз, каттакурган, университет
Самаркандский госуниверситет откроет филиал в Каттакургане
12:16 20.05.2021 (обновлено: 12:20 20.05.2021)
В вузе будут готовить педагогов, а также специалистов для экономической и транспортно-логистической отраслей.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Филиал Самаркандского государственного университета откроется в Каттакургане, соответствующее постановление приняло правительство Узбекистана.
Первые студенты начнут получать там образование уже с нового учебного года, пишет
пресс-служба Министерства юстиции.
В филиале будут готовить педагогов, а также специалистов для экономической и транспортно-логистической отраслей. Причем как бакалавров, так и магистров.
Учиться в вузе можно будет на бюджете и платно.
"Филиал на постоянной основе будет оказывать научно-педагогическую помощь преподавателям школ, средних специальных учебных заведений Каттакурганского, Нарпайского, Пахтачинского, Иштыханского и Нурабадского районов", — отмечается в публикации.
Ранее стало известно, что в Ташкентской области откроется
филиал Казанского федерального университета.