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https://uz.sputniknews.ru/20210520/uzbekskie-shkolniki-smogut-peresdat-ekzameny-v-etom-godu-18824743.html
Узбекские школьники смогут пересдать экзамены в этом году
Узбекские школьники смогут пересдать экзамены в этом году
Основные испытания пройдут в образовательных учреждениях поэтапно в период с 26 мая по 15 июня. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T14:56+0500
2021-05-20T14:59+0500
экзамены
общество
школы
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В Министерстве народного образования Узбекистана рассказали детали проведения экзаменов в школах в 2021 году.Ранее сообщалось, что испытания для учащихся пятых, шестых, седьмых, восьмых, десятых классов пройдут поэтапно в период с 26 мая по 2 июня, а для выпускников девятых и одиннадцатых классов — с 26 мая по 15 июня.Получение оценки "неудовлетворительно" во время повторного экзамена повлечет за собой оставление на второй год.Министерство призвало администрации школ принять меры для справедливой и прозрачной организации экзаменов.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайТакже в МНО еще раз напомнили, что испытания будут организованы с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований (защитные маски, социальная дистанция, дезинфекция помещений, измерение температуры).
https://uz.sputniknews.ru/20210412/kakie-ekzameny-budut-sdavat-uzbekskie-shkolniki-v-2021-godu--spisok-18290875.html
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экзамены, школы, узбекистан

Узбекские школьники смогут пересдать экзамены в этом году

14:56 20.05.2021 (обновлено: 14:59 20.05.2021)
514
© CC0 / Unsplash / Maya MacekaНоутбук
Ноутбук - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2021
© CC0 / Unsplash / Maya Maceka
Основные испытания пройдут в образовательных учреждениях поэтапно в период с 26 мая по 15 июня.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В Министерстве народного образования Узбекистана рассказали детали проведения экзаменов в школах в 2021 году.
Ранее сообщалось, что испытания для учащихся пятых, шестых, седьмых, восьмых, десятых классов пройдут поэтапно в период с 26 мая по 2 июня, а для выпускников девятых и одиннадцатых классов — с 26 мая по 15 июня.
Дети, которым не удастся сдать экзамен с первого раза, через две недели смогут сделать это еще раз.
Получение оценки "неудовлетворительно" во время повторного экзамена повлечет за собой оставление на второй год.
Министерство призвало администрации школ принять меры для справедливой и прозрачной организации экзаменов.
Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай
Также в МНО еще раз напомнили, что испытания будут организованы с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований (защитные маски, социальная дистанция, дезинфекция помещений, измерение температуры).
Учебники - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
Общество
Какие экзамены сдадут узбекские школьники в 2021 году — список
12 апреля, 19:05
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