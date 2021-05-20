https://uz.sputniknews.ru/20210520/uzbekskie-shkolniki-smogut-peresdat-ekzameny-v-etom-godu-18824743.html

Узбекские школьники смогут пересдать экзамены в этом году

Узбекские школьники смогут пересдать экзамены в этом году

Основные испытания пройдут в образовательных учреждениях поэтапно в период с 26 мая по 15 июня. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-20T14:56+0500

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экзамены

общество

школы

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В Министерстве народного образования Узбекистана рассказали детали проведения экзаменов в школах в 2021 году.Ранее сообщалось, что испытания для учащихся пятых, шестых, седьмых, восьмых, десятых классов пройдут поэтапно в период с 26 мая по 2 июня, а для выпускников девятых и одиннадцатых классов — с 26 мая по 15 июня.Получение оценки "неудовлетворительно" во время повторного экзамена повлечет за собой оставление на второй год.Министерство призвало администрации школ принять меры для справедливой и прозрачной организации экзаменов.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайТакже в МНО еще раз напомнили, что испытания будут организованы с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований (защитные маски, социальная дистанция, дезинфекция помещений, измерение температуры).

https://uz.sputniknews.ru/20210412/kakie-ekzameny-budut-sdavat-uzbekskie-shkolniki-v-2021-godu--spisok-18290875.html

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экзамены, школы, узбекистан